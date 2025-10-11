Antalpha Menyokong Pembiayaan $150 Juta dalam Perbendaharaan Aurelion; Memulakan Perbendaharaan Tether Gold Pertama di NASDAQ

Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM) Merancang untuk Menukar Nama kepada Aurelion Inc. (NASDAQ: AURE) Tertakluk kepada Kelulusan

Penempatan Perrsendirian Bernilai $100 Juta & Kemudahan Hutang Kanan Bernilai $50 Juta

Antalpha Menerajui Aurelion Treasury, Secara Eksklusif dalam Tether Gold (XAU₮) Demi Ketahanan dan Ketelusan

SINGAPURA, Oct. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Antalpha Platform Holding Company (NASDAQ: ANTA) (“Antalpha”), sebuah platform pembiayaan aset digital institusi yang terkemuka, hari ini mengumumkan bahawa syarikat itu telah melabur kira-kira $43 juta sebagai pelabur utama dan memperoleh hak mengundi kawalan dalam Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM; AURE) (“Aurelion” atau “Syarikat”) melalui penyertaan dalam pelaburan ekuiti awam yang dijamin secara persendirian (“PIPE”), bersama pelabur bertauliah termasuk TG Commodities S.A. de C.V. (“Tether”) dan Kiara Capital Holding Limited (“Kiara Capital”), yang pelaburannya dibuat oleh pihak pengurusan Antalpha. Syarikat (NASDAQ: PWM) dijangka akan dikenali sebagai “Aurelion Inc.” tertakluk kepada kelulusan dan akan mula diniagakan di bawah penanda baharu (NASDAQ: AURE) mulai Isnin, 13 Oktober 2025.

“Kami teruja untuk bekerjasama dengan Tether, syarikat stablecoin terbesar di dunia bagi memperluas ekosistem emas digital yang dipercayai. Aset digital akan menjadi lebih nyata bagi ramai orang apabila mereka boleh melangkah masuk ke kedai barang kemas dan menebus jongkong emas menggunakan Tether Gold (XAU₮). Melalui Antalpha RWA Hub, kami berharap dapat memperkenalkan keupayaan dan perkhidmatan baharu seperti ini yang akan meningkatkan kecairan dan penawaran produk Tether Gold (XAU₮),” kata Paul Liang, Ketua Pegawai Kewangan Antalpha.

“Sebagai tambahan kepada Antalpha RWA Hub, kami teruja untuk menerajui Aurelion Treasury, iaitu Perbendaharaan Tether Gold (XAU₮) pertama yang tulen pertama di NASDAQ, bagi memperluas akses kepada emas tertokenisasi, yang mempunyai kepentingan strategik dalam dunia aset digital. Individu dan institusi memerlukan tempat perlindungan selamat untuk melindungi diri daripada inflasi, penyusutan nilai mata wang fiat dan turun naik kripto. Sebagai sebuah platform pembiayaan aset digital yang terkemuka, Antalpha mempunyai kepentingan bersama untuk memperkukuh kedudukan kewangan kami dengan rizab emas yang signifikan melalui Tether Gold (XAU₮) bagi meningkatkan daya tahan cagaran,” tambah Paul Liang.

Rasional Strategik

Rizab Antalpha 2.0 dibangunkan berasaskan program perintis Antalpha awal tahun ini apabila syarikat memperoleh Tether Gold (XAU₮) bernilai $20 juta. Pada awal Oktober, kami telah mengumumkan kerjasama dengan Tether untuk melancarkan Antalpha RWA Hub bagi meningkatkan akses kepada Tether Gold (XAU₮). Pelaburan utama PIPE bernilai $43 juta dalam Aurelion Treasury menandakan fasa seterusnya bagi Rizab 2.0: memperluas rizab Tether Gold (XAU₮) milik Antalpha dengan sokongan infrastruktur institusi, rangka tadbir urus yang kukuh serta tahap ketelusan yang tinggi.

Emas telah berfungsi sebagai penanda aras nilai tertinggi selama lebih 5,000 tahun, secara konsisten menawarkan perlindungan semula jadi terhadap ketidaktentuan makroekonomi dan ketidakstabilan politik. Korelasi negatifnya dengan indeks dolar AS (DXY) ketika krisis global dan kitaran inflasi, serta peranannya sebagai tempat perlindungan selamat daripada turun naik kripto, menyerlahkan nilai emas di blockchain.

Tether Gold (XAU₮) menangani kerentanan ini dengan disokong sepenuhnya oleh emas fizikal 100% dan boleh ditebus dalam bentuk jongkong emas piawaian LBMA yang disimpan di Switzerland. Sejak dilancarkan pada tahun 2020, kira-kira 7 tan emas telah diperoleh bagi menyokong Tether Gold (XAU₮), sekali gus menyediakan tahap ketelusan, kebolehverifikasian dan kecairan bertaraf institusi. Dengan komitmen untuk menjadikan Tether Gold (XAU₮) sebagai satu-satunya rizab perbendaharaan Aurelion, Antalpha berhasrat untuk meredakan turun naik pasaran, mengekalkan kecairan dan meningkatkan daya tahan cagaran — selaras dengan falsafah pengurusan Antalpha yang mengutamakan pengurusan risiko.

Sorotan Transaksi

Antalpha telah melabur kira-kira $43 juta dalam PIPE bernilai sekitar $100 juta milik Aurelion, bersama pelabur bertauliah lain termasuk Kiara Capital sebanyak $6 juta dan Tether sebanyak $15 juta. Berikutan transaksi ini, Antalpha memiliki pegangan kira-kira 32.4% (atau sekitar 73.1% hak mengundi) manakala Kiara Capital memiliki pegangan sekitar 8.6% (atau kira-kira 18.9% hak mengundi) dalam Aurelion, berdasarkan jumlah saham terbitan syarikat dan dengan andaian waran PIPE tidak dilaksanakan. Dengan rancangan untuk meneruskan usaha pengumpulan dana bagi membeli lebih banyak Tether Gold (XAU₮), Aurelion percaya bahawa pemegangan saham yang tertumpu ini dapat memberikan kestabilan yang lebih kukuh dan memastikan kelancaran operasi.

Maklumat Panggilan Persidangan

Pihak pengurusan Antalpha akan mengadakan panggilan persidangan pada jam 8:30 pagi Waktu Piawai Timur AS pada 14 Oktober 2025 untuk membincangkan transaksi tersebut.

Untuk menghadiri sesi ini, sila daftar terlebih dahulu di: https://register-conf.media-server.com/register/BIdf5d33a26d64454da01f41f3d6c9610e. Selepas pendaftaran, anda akan menerima nombor dail masuk, kod laluan dan PIN akses unik anda, serta e-mel yang mengandungi jemputan kalendar.

Siaran langsung web boleh diakses di: https://edge.media-server.com/mmc/p/bt67nb59.

Ulangan panggilan persidangan ini juga akan tersedia di laman web hubungan pelabur Syarikat di https://ir.antalpha.com.

Perihal Antalpha

Antalpha merupakan syarikat fintech terkemuka yang mengkhusus dalam menyediakan penyelesaian pembiayaan, teknologi dan pengurusan risiko kepada institusi dalam industri aset digital. Antalpha menawarkan rantaian bekalan Bitcoin dan pinjaman margin melalui platform teknologi Antalpha Prime, yang membolehkan pelanggan membuat asal dan mengurus pinjaman aset digital mereka, serta memantau kedudukan cagaran dengan data hampir masa nyata.

Perihal Aurelion

Aurelion ialah perbendaharaan Tether Gold (XAU₮) pertama di NASDAQ. Ia menggabungkan kestabilan emas fizikal dengan kecekapan teknologi blockchain, sekali gus memberikan pelabur akses kepada rizab emas yang ditokenkan yang boleh berfungsi sebagai tempat perlindungan selamat daripada inflasi, penyusutan nilai mata wang dan turun naik kripto. Secara selari, Aurelion akan meneruskan perkhidmatan pengurusan kekayaan dan pengurusan asetnya.

Perihal Tether Gold (XAU₮)

Tether Gold (XAU₮) ialah aset digital yang ditawarkan oleh TG Commodities S.A. de C.V. Satu token XAU₮ mewakili satu auns troy emas tulen pada jongkong London Good Delivery. XAU₮ tersedia sebagai token ERC-20 di blockchain Ethereum. Token ini boleh didagangkan atau dipindahkan dengan mudah 24/7. Emas yang diperuntukkan bagi XAU₮ boleh dikenal pasti melalui nombor siri unik, tahap ketulenan dan berat serta boleh ditebus.

Perihal Antalpha RWA Hub

Antalpha RWA Hub ialah platform infrastruktur khusus Antalpha untuk Aset Dunia Sebenar (“RWA”), yang kini memberi tumpuan kepada penyediaan kecairan dan perkhidmatan bagi RWA berasaskan emas.

