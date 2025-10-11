Antalpha 锚定 Aurelion Treasury 1.5 亿美元融资，启动 NASDAQ 首个 Tether Gold Treasury

Prestige Wealth Inc.（NASDAQ：PWM）计划在获得批准后更名为 Aurelion Inc.（NASDAQ：AURE）

1 亿美元私募配售和 5,000 万美元高级债务融资

由 Antalpha 领投的 Aurelion Treasury 将 完全 以 Tether Gold（XAUt）计价，以提升韧性与透明度

新加坡, Oct. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的机构数字资产融资平台 Antalpha Platform Holding Company （NASDAQ：ANTA）（简称“Antalpha”）今日宣布，作为领投方通过承诺型上市后私募（PIPE）向 Prestige Wealth Inc.（NASDAQ: PWM；拟更名后为 AURE，以下简称 “Aurelion” 或 “公司”）投资约 4,300 万美元，并获得控股性投票权。本轮还与包括 TG Commodities S.A. de C.V.（简称 “Tether”）和 Kiara Capital Holding Limited（简称 “Kiara Capital”）在内的 合格投资者 共同参与；此外，Antalpha 管理层亦出资参与。 公司（NASDAQ：PWM）在获得批准后，拟更名为“Aurelion Inc.”，并自 2025 年 10 月 13 日（周一）起以新代码（NASDAQ：AURE）开始交易。

Antalpha 首席财务官 Paul Liang 表示：“我们很高兴与全球最大的稳定币公司 Tether 合作，共同拓展可信的数字黄金生态系统。 当人们能够走进珠宝店，使用 Tether Gold (XAU₮) 兑换金条时，数字资产对许多人而言将变得更具实体意义。 通过 Antalpha RWA Hub，我们希望推出诸如此类的新功能与服务，以提升 Tether Gold (XAU₮) 的流动性和产品供给。”

Paul Liang 还补充道：“在 Antalpha RWA Hub 的基础上，我们很荣幸能够主导建立 Aurelion Treasury —— 这一 NASDAQ 首个 Tether Gold（XAUt）Treasury，以提升黄金代币化资产的可及性，这在数字资产领域具有重要战略意义。” 个人和机构都需要一个安全港，以抵御通货膨胀、法定货币贬值以及加密市场波动。 作为领先的数字资产融资平台，Antalpha 通过 Tether Gold（XAUt）大幅增持黄金储备，以强化自身资产负债表并提升抵押资产的韧性，Paul Liang 补充道。

战略逻辑

Antalpha Reserve 2.0 的战略逻辑建立在 Antalpha 今年早些时候收购 2,000 万美元 Tether Gold (XAUt) 的试点计划基础之上。 10 月初，我们宣布与 Tether 合作推出 Antalpha RWA Hub，旨在提升 Tether Gold (XAU₮) 的可及性。 此次对 Aurelion Treasury 的 4,300 万美元领投，标志着 Reserve 2.0 进入新阶段：通过机构级基础设施、治理与透明度，规模化扩展 Antalpha 的 Tether Gold (XAU₮) 储备。

黄金作为价值终极基准已延续五千余年，始终在宏观经济波动与政治不确定性中提供天然避险属性。 其在全球危机与通胀周期中与美元指数 (DXY) 的负相关性，以及对加密市场波动的避险功能，充分突显了区块链黄金的价值所在。

Tether Gold (XAU₮) 通过 100% 实物黄金背书及可兑换存储于瑞士的 LBMA 标准金锭，有效应对这些风险。 自 2020 年推出以来，已累计收购约 7 吨黄金作为 Tether Gold (XAU₮) 储备，提供机构级的透明度、可验证性与流动性。 Antalpha 将 Tether Gold（XAUt）作为 Aurelion 唯一的财政储备资产，旨在平抑波动、保持流动性并增强抵押物韧性，这与 Antalpha“风险管理优先”的经营理念相一致。

交易亮点

Antalpha 作为领投方，在 Aurelion 约 1 亿美元 PIPE 融资中投资约 4,300 万美元，其他合格投资者包括 Kiara Capital（600 万美元）与 Tether（1,500 万美元）。 根据假设 PIPE 认股权证未被行使的前提，交易完成后，Antalpha 持有 Aurelion 约 32.4% 股份（约占 73.1% 投票权），Kiara Capital 持股约 8.6%（约占 18.9% 投票权）。 Aurelion 计划持续募资以增持 Tether Gold (XAU₮)，并认为其集中的股权结构可带来更高稳定性，确保运营更加顺畅。

电话会议信息

Antalpha 管理层将于 2025 年 10 月 14 日美国东部时间上午 8:30 举行电话会议，以解读本次交易。

参会请提前注册：https://register-conf.media-server.com/register/BIdf5d33a26d64454da01f41f3d6c9610e。 注册后将获取拨号码、接入密码及专属 PIN 码，并收到含日历邀请的邮件。

会议实况可通过 https://edge.media-server.com/mmc/p/bt67nb59 观看直播。

会议录播内容将发布于公司投资者关系网站 https://ir.antalpha.com。

关于 Antalpha

Antalpha 是一家领先的金融科技公司，专注于为数字资产行业的机构提供融资、科技和风险管理解决方案。 Antalpha 通过 Antalpha Prime 技术平台提供比特币供应链和保证金贷款。通过该平台，客户可发起和管理其数字资产贷款，以及使用近乎实时的数据监控抵押品仓位。

关于 Aurelion

Aurelion 是 NASDAQ 首个 Tether Gold (XAU₮) 财库。 它融合了实物黄金的稳定性与区块链的高效性，为投资者提供了可作为对冲通胀、货币贬值及加密市场波动的避险型代币化黄金储备通道。 同时，Aurelion 将继续开展财富管理与资产管理业务。

关于 Tether Gold (XAU₮)

Tether Gold (XAU₮) 是由 TG Commodities S.A. de C.V. 发行的数字资产，每枚 XAU₮ 代币对应一金衡盎司伦敦合格交割标准金锭。 XAU₮ 以 ERC-20 代币形式部署于以太坊区块链。 该代币可全年无休、随时交易或划转。 XAU₮ 配置的黄金均具有唯一序列号、纯度与重量标识，并支持实物兑换。

关于 Antalpha RWA Hub

Antalpha RWA Hub 是 Antalpha 专设的现实世界资产 (RWA) 基础设施平台，目前重点为黄金类 RWA 提供流动性及服务支持。

安全港声明

根据美国 1995 年《私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 的“安全港”规定，本新闻稿包含的陈述可能构成“前瞻性”陈述。 前瞻性陈述可通过以下措辞识别：“预期”、“立志”、“拟”、“计划”、“提供”、“目标”、“目的”、“潜在”、“寻求”、“相信”、“预料”、“估计”、“预计”、“预测”、“假设”、“策略”、“指标”、“趋势”、“未来”、“可能”、“应该”、“将”以及对未来期间的类似表述。 这些陈述既非历史事实，亦非对未来表现的保证。 这些陈述仅基于当前的信念、预期和假设，包括对相关业务的未来、计划与策略、预测、预期事件与趋势、经济及其他未来状况的判断，其中包括对黄金、Tether Gold（XAU₮）及其他黄金相关产品的预期表现，以及 Antalpha 和 Aurelion 计划增购 XAU₮ 的意图。 这些陈述并非历史事实，亦非对未来表现的保证，包括但不限于：Antalpha 通过 PIPE 融资对公司的投资、整合计划、交易的预期收益，以及 Antalpha Reserve 2.0 数字财库策略。 前瞻性陈述还包括对 XAU₮ 的购入、持有与管理，以及未来潜在资本配置的预期。

前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，可能导致实际结果存在重大差异，包括监管审查、整合挑战、XAU₮ 市价波动、流动性风险、对手方及托管风险、技术和监管发展、会计处理，以及 Antalpha 向 SEC 提交文件中所述其他因素。 本新闻稿提供的所有信息均截至发布日期，除相关法律规定外，Antalpha 不承担更新任何前瞻性陈述的义务。