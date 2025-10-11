Antalpha 主導 Aurelion Treasury 1.5 億美元融資；開創 NASDAQ 首個 Tether Gold 儲備庫

Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM) 計劃易名為 Aurelion Inc. (NASDAQ: AURE)，正待批核

1 億美元私募融資及 5,000 萬美元優先債務融資

Antalpha 主導 Aurelion Treasury，獨家採用 Tether Gold (XAU₮) 加強穩健抗逆及公開透明度

新加坡, Oct. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的機構級數碼資產融資平台 Antalpha Platform Holding Company (NASDAQ: ANTA)（「Antalpha」）今天宣佈，作為領投方投資約 4,300 萬美元，並透過參與對 Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM; AURE)（「Aurelion」或「公司」）的上市後私募投資（「PIPE」），與包括 TG Commodities S.A. de C.V.（「Tether」）及由 Antalpha 管理層投資的 Kiara Capital Holding Limited（「Kiara Capital」）在內的合資格投資者共同取得該公司的控制性表決權。 公司 (NASDAQ: PWM) 預計會易名為「Aurelion Inc.」，正待批核，並將於 2025 年 10 月 13 日（星期一）起以新股票代號 (NASDAQ: AURE) 展開交易。

Antalpha 財務總監 Paul Liang 指出：「對於能與全球最具規模的穩定幣公司 Tether 合作，共同擴展值得信任的數碼黃金生態系統，我們深感興奮。 當人們能親臨珠寶店，使用 Tether Gold (XAU₮) 兌換實體金條時，數碼資產將變得更加實在。 透過 Antalpha RWA Hub，我們期望提供類似這樣的創新功能及服務，以提升 Tether Gold (XAU₮) 的流動性及產品陣容。」

Paul Liang 續說：「除了 Antalpha RWA Hub，我們亦很興奮能夠主導首個純粹投資於 NASDAQ 的 Tether Gold (XAU₮) 儲備庫——Aurelion Treasury，以加強普及代幣化黃金，這在數碼資產領域別具策略意義。 無論個人還是機構，都需要安全資產來抵禦通脹、法幣貶值及加密貨幣波動的風險。 作為頂尖數碼資產融資平台，Antalpha 與市場利益共生，透過 Tether Gold (XAU₮) 配置大量黃金儲備，鞏固自身的資產負債表，有助增強抵押品的抗逆能力。」

策略願景

Antalpha Reserve 2.0 承接今年初的試行計劃，當時 Antalpha 購入了 2,000 萬美元的 Tether Gold (XAU₮)。 十月初，我們宣佈與 Tether 合作推出 Antalpha RWA Hub，以令 Tether Gold (XAU₮) 更加普及。 此項對 Aurelion Treasury 的 4,300 萬美元 PIPE 領投，標誌著 Reserve 2.0 進入新階段：透過機構級基礎設施、管治及透明度，擴充 Antalpha 的 Tether Gold (XAU₮) 儲備。

逾 5,000 年來，黃金始終是價值的終極基準，在宏觀經濟波動及政治不穩時期持續發揮天然避險的作用。 在全球危機及通脹週期中，黃金與美元指數 (DXY) 的負向關聯，以及其作為加密貨幣波動避風港的角色，突顯黃金在區塊鏈上的重要價值。

Tether Gold (XAU₮) 以 100% 實體黃金作擔保，並可兌換成在瑞士儲存的 LBMA 標準金條，正好應對上述風險疑慮。 自 2020 年啟動以來，已購入約 7 噸黃金作為 Tether Gold (XAU₮) 的儲備，提供機構級別的透明度運作、可驗證機制及市場流動性。 Antalpha 將 Tether Gold (XAU₮) 定為 Aurelion 的唯一金庫儲備，旨於緩和波動、保持流動性並強化抵押品抗逆力，呼應 Antalpha「風險管控為先」的管理哲學。

交易焦點

Antalpha 參與 Aurelion 總額約 1 億美元的 PIPE 融資，已投資約 4300 萬美元；其餘認可投資者包括出資 600 萬美元的 Kiara Capital 以及投入 1,500 萬美元的 Tether。 是次交易完成後，按公司流通在外股份及假設未行使 PIPE 認股權計算，Antalpha 持有 Aurelion 約 32.4% 股權（約 73.1% 投票權），Kiara Capital 則持有約 8.6% 股權（約 18.9% 投票權）。 Aurelion 計劃持續籌資以增持 Tether Gold (XAU₮)，並相信股權集中能提升穩定性，確保營運更加順暢。

電話會議資訊

Antalpha 領導團隊將於 2025 年 10 月 14 日美國東部標準時間上午 8:30 主持電話會議，說明是次交易。

若要參與，請提前登記：https://register-conf.media-server.com/register/BIdf5d33a26d64454da01f41f3d6c9610e。 登記後，您將收到會議撥接號碼、通行密碼、唯一接入 PIN 碼，以及載有日曆邀請的電郵。

網上直播在此：https://edge.media-server.com/mmc/p/bt67nb59。

另外亦可到公司投資者關係網站 https://ir.antalpha.com，重溫電話會議。

關於 Antalpha

Antalpha 是一間頂尖的金融科技公司，專門為數碼資產行業的機構提供融資、科技和風險管理解決方案。 Antalpha 經由 Antalpha Prime 技術平台提供比特幣供應鏈貸款和保證金貸款，以助客戶發起和管理其數碼資產貸款，並使用近乎即時的數據監察抵押品倉位。

關於 Aurelion

Aurelion 是 NASDAQ 的首個 Tether Gold (XAU₮) 儲備庫。 當中結合實體黃金的穩定與區塊鏈的高效，為投資者開通代幣化黃金儲備的渠道，作為應對通脹、貨幣貶值及加密貨幣波動的避風港。 與此同時，Aurelion 將繼續營運其財富管理及資產管理服務。

關於 Tether Gold (XAU₮)

Tether Gold (XAU₮) 是 TG Commodities S.A. de C.V. 推出的數碼資產。每枚完整 XAU₮ 代幣代表一金衡安士的倫敦合格交割金條。 XAU₮ 以 ERC-20 代幣形式在以太坊區塊鏈上流通。 此代幣可每天 24 小時全天候輕鬆交易或轉移。 XAU₮ 配置的黃金具唯一序號、純度及重量標識，並可兌換實物。

關於 Antalpha RWA Hub

Antalpha RWA Hub 是 Antalpha 專設的現實世界資產（「RWA」）基礎設施平台，目前專注為以黃金為主的 RWA 提供流動性和服務。

安全港條款

根據美國《1995 年私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 的「安全港」條款，本新聞稿包含的陳述可能構成「前瞻性」陳述。 這些陳述有時可透過使用前瞻性詞語來識別，例如「預期」、「展望」、「擬訂」、「計劃」、「提供」、「目標」、「目的」、「潛力」、「尋求」、「相信」、「預測」、「估計」、「期望」、「預測」、「假設」、「策略」、「指標」、「趨勢」、「未來」、「可能」、「應將」、「將會」及類似對未來時期的表達方式。 此等陳述既非歷史事實，亦不構成未來表現的保證。 反之，這些聲明只建基於目前對相關業務前景、未來計劃和策略、預測、預期事件與趨勢、經濟及其他未來環境（包括黃金、Tether Gold (XAU₮) 及任何黃金相關產品的預期表現，以及 Antalpha 與 Aurelion 計劃增持 XAU₮ 的意圖）的信念、期待及推測。 此等陳述既非歷史事實，亦不構成未來表現的保證，其中包括但不限於 Antalpha 透過 PIPE 融資投資該公司、整合計劃、交易預期效益，以及 Antalpha 的 Reserve 2.0 數碼儲備庫策略等相關聲明。 前瞻性陳述亦包括對 XAU₮ 的購買、持有和管理，以及潛在未來資本配置的展望。

前瞻性陳述存在固有風險及不確定性，可能導致實際結果產生重大差異，包括監管審查、整合挑戰、XAU₮ 市價波動、流動性風險、交易對手與託管風險、技術與監管發展、會計處理，以及 Antalpha 向美國證監會 (SEC) 提交文件中所述的其他因素。 本新聞稿提供的所有資訊均截至發佈日期，除相關法律規定外，Antalpha 不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。