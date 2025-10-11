WiSA Memperkuat Penawaran dan Strategi untuk Lebih Menjangkau Kategori Audio Rumah yang Berkembang dengan Modul Pemancar Biaya Rendah, Aplikasi Seluler WiSA Connect, dan Proses Sertifikasi Interoperabilitas Mandiri

BEAVERTON, Ore., Oct. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI (NASDAQ: DVLT), melalui Divisi Ilmu Akustiknya, Wireless Sound Association (WiSA), hari ini mengumumkan tiga komponen utama baru yang penting dalam rangkaian solusi terdepan di industri mereka: Modul Pemancar WiSA E Falcon, Aplikasi Seluler WiSA Connect, dan Aplikasi Sertifikasi WiSA.

Setiap solusi merupakan kunci dalam membantu merek elektronik konsumen menghadirkan komponen audio berkinerja tinggi dan interoperabel ke pasaran. Solusi ini memungkinkan konsumen untuk menghubungkan dan mengontrol pengalaman audio multisaluran imersif yang sederhana dan tersedia dalam berbagai kisaran harga.

Modul Pemancar WiSA Falcon

Modul nirkabel WiSA Falcon frekuensi 5GHz dirancang untuk memberikan kualitas suara nirkabel yang lebih baik untuk aplikasi speaker dan soundbar berbiaya rendah.

Alasan Falcon unggul dibanding pesaingnya:

Menggunakan protokol TDM yang kompatibel dengan vendor chip soundbar utama dan dapat dipasangkan dengan modul penerima WiSA E seperti WiSA E Endeavour.

Alternatif yang menarik untuk Bluetooth 2,4 GHz, dengan kinerja RF yang lebih unggul, transmisi audio tanpa kompresi, latensi rendah yang tetap, dan dukungan untuk saluran audio yang lebih banyak.

Dioptimalkan untuk aplikasi home theater yang hemat biaya, termasuk soundbar, TV, kotak konverter sinyal, proyektor, dan hub audio nirkabel.

Dapat mentransmisikan hingga delapan saluran audio independen dengan resolusi 48kHz, 16 atau 24-bit, dengan latensi rendah.

Fitur transfer data dua arah, yang tersedia pada semua Modul WiSA, memungkinkan perancang untuk menambahkan fitur tambahan ke produk mereka, seperti kontrol volume, kontrol amplifier, penyetelan DSP khusus, kontrol pencahayaan, atau informasi umpan balik sensor untuk implementasi AI.

Dengan memanfaatkan protokol Wi-Fi, pita frekuensi 5GHz UNII, dan algoritma Optimasi Jaringan Dinamis dan Koreksi Kesalahan yang eksklusif, semua modul WiSA E tetap menjaga kinerjanya di lingkungan yang padat.

Desain yang dioptimalkan secara biaya dari WiSA E Falcon tidak memerlukan komponen tambahan atau kodek yang eksklusif, yang membantu mengurangi biaya daftar kebutuhan bahan (bill of materials, BOM) dan menyederhanakan proses integrasi. Modul ini juga menyediakan transmisi audio yang aman dengan enkripsi Wi-Fi AES 256-bit.

Bekerja secara mulus dengan aplikasi seluler WiSA Connect, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat dan mengontrol semua komponen bersertifikat WiSA E di rumah mereka.

Dapat memanfaatkan Aplikasi Sertifikasi WiSA yang disediakan oleh Asosiasi WiSA untuk sertifikasi interoperabilitas yang cepat dan mudah, sehingga menjamin interaksi dan konektivitas yang lancar dengan komponen WiSA E bersertifikat lainnya.





“Rangkaian solusi audio yang didukung WiSA dari Datavault ditempatkan secara strategis untuk memenuhi permintaan konsumen dan industri yang terus berkembang akan kualitas audio premium, konektivitas yang mulus, dan portabilitas yang intuitif,” ujar Nathaniel Bradley, Direktur Utama Datavault AI. “Kami tetap fokus pada pengembangan teknologi audio unggulan kami dan memperluas penerapannya ke berbagai bidang baru seperti robotika dan pengalaman Web3 berkualitas tinggi.”

Aplikasi Seluler WiSA Connect

Aplikasi WiSA Connect terhubung secara mulus ke jaringan Wi-Fi lokal Anda dan langsung mendeteksi semua komponen bersertifikat WiSA E di rumah Anda. Hal ini memungkinkan kontrol penuh untuk menambahkan atau melepas speaker, membuat zona audio independen, dengan fitur kustomisasi lengkap demi pengalaman audio yang optimal.

“Kami berharap teknologi dapat menyederhanakan dan mempermudah kehidupan kita,” ujar Tony Ostrom, Presiden Asosiasi WiSA. “Tujuan kami adalah membuat pengaturan sistem, kontrol perangkat, dan konektivitas menjadi mudah bagi siapa pun yang menggunakan solusi bersertifikat WiSA. WiSA Connect adalah produk langsung dari komitmen tersebut.”

Aplikasi WiSA Connect juga mengontrol hub audio SoundSend E WiSA yang akan datang di mana menawarkan berbagai kemampuan penyetelan dan preset pengguna yang dapat dikustomisasi.

Aplikasi Sertifikasi WiSA

Aplikasi Sertifikasi WiSA mempermudah pengembangan produk dan proses sertifikasi untuk solusi yang menggunakan teknologi WiSA E. Aplikasi ini sekaligus memastikan operasi yang lancar dan interoperabilitas dengan produk WiSA E lainnya. Aplikasi ini memandu para pengembang melalui semua persyaratan interoperabilitas WiSA E, melakukan pengujian, dan memberikan umpan balik aktif di setiap tahap proses. Produk diberikan Sertifikasi Interoperabilitas WiSA E setelah proses selesai dan disetujui. Sebagai hasilnya, semua produk dapat terintegrasi dengan mulus, baik dalam sistem satu merek maupun multi-merek.

“Kami telah menyederhanakan proses Sertifikasi WiSA dengan membuat aplikasi seluler ini agar dapat digunakan selama pengembangan produk maupun dalam proses sertifikasi sebenarnya,” ujar Tony Ostrom, Presiden Asosiasi WiSA. “Aplikasi ini dirancang untuk membantu mitra kami menghadirkan produk berkualitas tinggi dan interoperabel ke pasaran lebih cepat dari sebelumnya.”

Aplikasi Sertifikasi WiSA akan tersedia di tablet yang disediakan oleh Asosiasi WiSA. Aplikasi ini disertai dengan semua dokumentasi teknis dan dukungan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi WiSA E secara efektif dan efisien serta memperoleh sertifikasi interoperabilitas. Merek dapat memantau kemajuan proses pengembangan dengan mudah, sekaligus mengakses data historis dari program yang ada saat ini maupun sebelumnya. Aplikasi ini, beserta fasilitas pengujiannya, juga dapat sangat berguna bagi merek dan produk yang tidak memerlukan sertifikasi interoperabilitas.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang WiSA dan menjelajahi penawaran produknya, kunjungi www.wisatechnologies.com.

Tentang Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman data berbasis kecerdasan buatan, valuasi, dan monetisasi aset. Platform berbasis cloud perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan fokus kolaboratif dalam Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik milik Datavault AI memiliki teknologi berpaten seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® dan teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan pertama di industri dengan Kekayaan Intelektual (IP) mencakup pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan komputasi berkinerja tinggi guna menyediakan solusi untuk persepsi data berdasarkan pengalaman, valuasi, dan monetisasi secara aman. Platform berbasis cloud milik Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, termasuk lisensi perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, layanan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (NIL) dengan secara aman mengaitkan objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mendukung AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi AI dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Beaverton, OR. Pelajari lebih lanjut di tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Penafian Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi “pernyataan berwawasan ke depan” dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, sebagaimana telah diubah, dan undang-undang sekuritas lainnya. Kata-kata seperti “mengharapkan,” “akan,” “mengantisipasi,” “melanjutkan” serta variasi dari kata-kata tersebut dan ungkapan bersyarat atau serupa di masa depan dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut, termasuk pernyataan dalam siaran pers ini tentang peluang dan prospek bisnis, strategi, ekspektasi pendapatan masa mendatang, inisiatif pelisensian, inisiatif paten, serta keberhasilan penerapan teknologi kami yang dipatenkan, tentu saja didasarkan pada estimasi dan asumsi yang, meskipun dianggap wajar oleh kami dan manajemen kami, pada dasarnya tidak pasti. Pembaca diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini. Hasil aktual mungkin berbeda secara signifikan dari yang diindikasikan oleh pernyataan berwawasan ke depan ini sebagai akibat dari berbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: kemampuan kami untuk berhasil memanfaatkan semua kekayaan intelektual yang telah diterbitkan dan diberikan Pemberitahuan Persetujuan; risiko terkait kemampuan kami dalam memanfaatkan aset yang kami akuisisi untuk berhasil meningkatkan pangsa pasar kami; risiko terkait kemampuan kami membuka sumber pendapatan baru sebagai hasil dari berbagai paten yang disebutkan dalam siaran pers ini; posisi likuiditas kami saat ini dan kebutuhan untuk memperoleh pembiayaan tambahan guna mendukung operasi yang sedang berjalan; kondisi pasar, ekonomi, dan kondisi lainnya secara umum; kemampuan kami untuk terus menjalankan usaha; kemampuan kami mempertahankan pencatatan saham biasa kami di Nasdaq; kemampuan kami dalam mengelola biaya dan menjalankan rencana operasional serta anggaran kami; kemampuan kami dalam mencapai sasaran keuangan kami; tingkat penerapan teknologi berlisensi milik kami oleh penerima lisensi kami ke produk mereka, jika memang dilakukan; jangka waktu implementasi tersebut; risiko yang terkait dengan inovasi teknologi dan kekayaan intelektual; serta risiko-risiko lainnya sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam laporan yang kami serahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Informasi dalam siaran pers ini hanya berlaku per tanggal siaran pers ini diterbitkan, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun yang tercantum dalam komunikasi ini berdasarkan informasi baru, peristiwa di masa mendatang, atau lainnya, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum.

