WiSA、低コスト送信モジュール、WiSAコネクトモバイルアプリケーション (WiSA Connect Mobile Application)、相互運用性自己認証プロセスにより、拡大するホームオーディオ市場への製品展開と戦略を強化

オレゴン州ビーバートン発, Oct. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- データボルトAI (Datavault AI)(NASDAQ: DVLT) は本日、同社の音響科学部門であるワイヤレス・サウンド・アソシエーション (Wireless Sound Association )(WiSA) を通じて、業界をリードするソリューション群における3つの新しい主要コンポーネント「WiSA Eファルコン送信モジュール (WiSA E Falcon Transmitter Module)」「WiSAコネクトモバイルアプリケーション (WiSA Connect Mobile Application)」「WiSA認証アプリケーション (WiSA Certification Application)」を発表した。

これらのソリューションはいずれも、コンシューマーエレクトロニクスブランドが高性能かつ相互運用可能なオーディオコンポーネントを市場に投入することを支援し、消費者が幅広い価格帯で利用可能なシンプルな没入型マルチチャンネルオーディオ体験を接続・操作できるようにする上で重要な役割を果たす。

WiSAファルコン送信モジュール

WiSAファルコン5GHzワイヤレスモジュールは、低コストのスピーカーおよびサウンドバー向けアプリケーションにおいて、優れたワイヤレスサウンドを実現するよう設計されている。

ファルコンが競合製品を凌駕する理由：

TDMプロトコルを採用しており、主要なサウンドバーチップベンダーとの互換性を備え、WiSA Eエンデバー (WiSA E Endeavour) などのWiSA E受信モジュールと組み合わせて使用できる。

2.4GHz Bluetoothに代わる魅力的な選択肢であり、優れたRF性能、非圧縮オーディオ伝送、固定低遅延、より多くのオーディオチャンネル対応により、その性能を上回っている。

サウンドバー、テレビ、セットトップボックス、プロジェクター、ワイヤレスオーディオハブなど、コスト効率の高いホームシアター用途向けに最適化されている。

WiSAファルコンは、最大8チャンネルの独立した48kHz／16または24ビットのオーディオを低遅延で送信できる。

すべてのWiSAモジュールに搭載されている双方向データ転送機能により、製品設計者はボリュームコントロール、アンプ制御、カスタムDSPチューニング、照明制御、またはAI実装向けのセンサーフィードバック情報など、追加機能を製品に組み込むことが可能である。

Wi-Fiプロトコル、5GHz UNII帯域、独自の動的ネットワーク最適化および誤り訂正アルゴリズムを活用することで、すべてのWiSA Eモジュールは混雑した環境でも高いパフォーマンスを維持する。

WiSAファルコンのコスト最適化設計は、追加コンポーネントや独自コーデックを必要とせず、部品表 (BOM) コストを削減し、統合プロセスを簡素化する。 また、本モジュールはWi-Fi AES 256ビット暗号化による安全なオーディオ伝送を提供する。

WiSAコネクトモバイルアプリケーションとシームレスに連携し、ユーザーは家庭内のすべてのWiSA E認定コンポーネントを簡単に確認・操作できる。

また、WiSAアソシエーション (WiSA Association) が提供するWiSA認証アプリケーション (WiSA Certification Application) を活用することで、迅速かつ容易に相互運用性の認証を取得でき、他のWiSA E認定コンポーネントとのシームレスな連携と接続が保証される。





「データボルトAIのWiSA対応サウンドソリューション群は、高品質なオーディオ、シームレスな接続性、直感的な可搬性に対する消費者および業界の高まる需要に戦略的に応えるものです」とデータボルトAIの最高経営責任者 (CEO) であるナサニエル・ブラッドリー (Nathaniel Bradley) は述べている。 「当社は引き続き、業界をリードするオーディオ技術の発展に注力し、ロボティクスや高精細Web3体験などの新たな分野への応用を拡大していきます」

WiSAコネクトモバイルアプリケーション

WiSAコネクトアプリ (WiSA Connect App) は、ローカルWi-Fiネットワークにシームレスに接続し、家庭内のすべてのWiSA E認定コンポーネントを即座に検出する。 これにより、スピーカーの追加や削除を自由に行い、独立したオーディオゾーンを作成して、理想的なオーディオ体験のために完全にカスタマイズすることができる。

「私たちは、テクノロジーが生活を簡素化し、効率化するものであることを期待しています」とWiSAアソシエーション (WiSA Association) の会長であるトニー・オストロム (Tony Ostrom) は述べた。 「WiSA認定ソリューションを使用するすべての人にとって、システム設定、デバイス制御、接続を容易にすることが当協会の目標です。 WiSAコネクトは、その取り組みの直接の成果なのです」

WiSAコネクトアプリは、今後登場予定のWiSAサウンドセンドE (WiSA SoundSend E) オーディオハブも制御し、多彩なチューニング機能やカスタマイズ可能なユーザープリセットを提供する。

WiSA認証アプリケーション

WiSA認証アプリケーションは、WiSA Eテクノロジーを採用したソリューションの製品開発および認証プロセスを効率化し、他のWiSA E製品との完全な動作および相互運用性を保証する。 本アプリは、開発者がWiSA Eの相互運用性要件をすべて満たすよう導き、テストを実施し、開発の各段階で積極的なフィードバックを提供する。 完了および承認後、製品にはWiSA E相互運用認証が付与され、単一ブランドまたは複数ブランドのシステム全体で、すべての製品をシームレスに統合できるようになる。

「製品開発段階および実際の認証プロセスの双方で使用できるこのモバイルアプリケーションを開発することで、WiSA認証プロセスを効率化しました」と、WiSAアソシエーションの会長であるトニー・オストロムは述べている。 「このアプリは、パートナーがこれまで以上に迅速に高品質で相互運用性のある製品を市場に投入できるよう支援することを目的としています」

WiSA認証アプリは、WiSAアソシエーションが提供するタブレット上で利用可能となり、WiSA Eテクノロジーを効果的かつ効率的に統合し、相互運用性認証を取得するために必要なすべての技術文書とサポートが付属する。 ブランドは、開発プロセス中の進捗を容易に追跡できるほか、現在または過去のプログラムから履歴データを取得することも可能である。 また、本アプリおよび提供されるテスト機能は、相互運用性認証を求めていないブランドや製品にとっても非常に有用である。

WiSAおよびその製品ラインアップの詳細については、www.wisatechnologies.comを参照されたい。

データボルトAIについて

データボルトAI (Datavault AI™)(NASDAQ: DVLT) は、AI主導によるデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門およびデータサイエンス部門における協働的なアプローチを通じて、包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、Sumerian®の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。 データサイエンス部門は、ハイパフォーマンス・コンピューティングの力を活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ&エンターテインメント、イベント&会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどを含む複数産業に対応し、HPCソフトウェア・ライセンス供与を通じて包括的なソリューションを提供している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータ・オブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインの実現や氏名・肖像・類似性 (Name, Image and Likeness)(NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進する。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細な分析とデータ、マーケティングの自動化、広告モニタリングを提供している。 本社はオレゴン州ビーバートンに所在する。 データボルトAIに関する詳細は www.dvlt.ai を参照されたい。

将来の見通しに関する記述についての免責事項

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (改正を含む) およびその他の証券関連法の意義の範囲内における「将来の見通しに関する記述」が含まれている。 「予想する」「予定する」「見込む」「継続する」などの単語、それらの変化形、および類似の将来または条件付きの表現は、将来の見通しに関する記述を特定することを目的としている。 このような将来の見通しに関する記述には、本プレスリリースにおける同社の事業機会および見通し、戦略、将来の収益予測、ライセンス施策、特許関連施策、ならびに特許技術の実装成功に関する記述が含まれており、これらは同社および経営陣が合理的と判断する推定および仮定に基づいているが、本質的に不確実性を伴うものである。 読者におかれては、これらの将来の見通しに関する記述に過度な信頼を寄せないようご注意いただきたい。 実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述により示唆された内容と大きく異なる可能性があり、これは以下を含むがそれに限定されないさまざまなリスクおよび不確実性に起因する。すなわち、同社が発行済みおよび許可通知を受けたすべての知的財産を適切に活用できるかどうかに関するリスク、取得した資産を用いて市場シェアを拡大できるかどうかに関するリスク、本プレスリリースで言及された各種特許によって新たな収益源を創出できるかどうかに関するリスク、同社の現在の流動性状況および継続的な事業運営を支えるための追加資金調達の必要性、一般的な市場、経済、その他の環境、継続企業としての存続可能性、NASDAQにおける普通株式の上場維持に関する能力、コスト管理および業務・予算計画の遂行能力、財務目標の達成能力、同社の技術をライセンシーが自社製品に実装する程度 (実装する場合) およびそのような実装のスケジュール、技術革新および知的財産に関連するリスク、ならびに米国証券取引委員会に提出された同社の届出書類により詳細に説明されているその他のリスクが含まれる。 本プレスリリースに含まれる情報は、本プレスリリースの日付時点で提供されているものであり、同社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事その他に基づいて本コミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述を更新するいかなる義務も負わない。

マーケティングに関する問い合わせ先：

