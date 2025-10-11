WiSA Memperkukuh Penawaran dan Strategi untuk Menangani Pertumbuhan Kategori Audio Rumah dengan Modul Pemancar Kos Rendah, Aplikasi Mudah Alih WiSA Connect serta Proses Pensijilan Kendiri untuk Keserasian

BEAVERTON, Ore., Oct. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI (NASDAQ: DVLT), melalui Wireless Sound Association (WiSA) di bawah Bahagian Sains Akustiknya, hari ini mengumumkan tiga komponen utama baharu dalam rangkaian penyelesaian terkemuka industri mereka: Modul Pemancar WiSA E Falcon (WiSA E Falcon Transmitter Module), Aplikasi Mudah Alih WiSA Connect (WiSA Connect Mobile Application) dan Aplikasi Pensijilan WiSA (WiSA Certification Application).

Setiap penyelesaian ini memainkan peranan penting dalam membantu jenama elektronik pengguna membawa komponen audio berprestasi tinggi dan serasi ke pasaran, sekali gus membolehkan pengguna menyambung dan mengawal pengalaman audio berbilang saluran yang imersif dan mudah — tersedia dalam pelbagai julat harga.

Modul Pemancar WiSA Falcon

Modul tanpa wayar WiSA Falcon 5GHz direka bentuk untuk menyediakan kualiti bunyi tanpa wayar yang unggul bagi aplikasi pembesar suara dan soundbar kos rendah.

Sebab Falcon Menyerlah Jauh Mengatasi Pesaingnya:

Menggunakan protokol TDM yang serasi dengan pengeluar cip soundbar utama dan boleh digandingkan dengan modul penerima WiSA E seperti WiSA E Endeavour.

Alternatif yang menarik kepada Bluetooth 2.4 GHz, dengan prestasi RF yang lebih baik, penghantaran audio tanpa mampatan, kependaman tetap yang rendah, serta sokongan untuk lebih banyak saluran audio.

Dioptimumkan untuk aplikasi teater rumah yang menjimatkan, termasuk soundbar, TV, kotak atas set, projektor dan hab audio tanpa wayar.

Mampu menghantar sehingga lapan saluran audio bebas 48kHz 16 atau 24-bit dengan kependaman rendah.

Ciri pemindahan data dua hala yang tersedia pada semua modul WiSA membolehkan pereka bentuk menggabungkan ciri tambahan seperti kawalan volum, kawalan penguat, penalaan DSP tersuai, kawalan pencahayaan atau maklumat maklum balas sensor untuk pelaksanaan AI.

Dengan memanfaatkan protokol Wi-Fi, jalur UNII 5GHz dan algoritma Pengoptimuman Rangkaian Dinamik serta Pembetulan Ralat proprietari, semua modul WiSA E mengekalkan prestasi dalam persekitaran yang sesak.

Reka bentuk WiSA E Falcon yang dioptimumkan dari segi kos tidak memerlukan komponen tambahan atau kodek proprietari, sekali gus mengurangkan bil bahan (BOM) dan memudahkan proses integrasi. Modul ini juga menawarkan penghantaran audio yang selamat dengan penyulitan Wi-Fi AES 256-bit.

Berfungsi dengan lancar bersama aplikasi mudah alih WiSA Connect, membolehkan pengguna melihat dan mengawal semua komponen WiSA E Certified di rumah mereka dengan mudah.

Boleh memanfaatkan Aplikasi Pensijilan WiSA yang disediakan oleh WiSA Association untuk pensijilan keserasian yang pantas dan mudah, menjamin interaksi dan sambungan yang lancar dengan komponen WiSA E lain yang diperakui.





“Rangkaian penyelesaian audio WiSA yang ditawarkan oleh Datavault diposisikan secara strategik bagi memenuhi permintaan pengguna dan industri yang semakin meningkat terhadap kualiti audio bertaraf premium, sambungan yang lancar serta kebolehgunaan yang intuitif,” kata Nathaniel Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI. “Kami terus memberi tumpuan kepada pemerkasaan teknologi audio terkemuka industri serta memperluaskan aplikasinya ke dalam bidang baharu seperti robotik dan pengalaman Web3 fideliti tinggi.”

Aplikasi Mudah Alih WiSA Connect

Aplikasi WiSA Connect menyambung secara lancar ke rangkaian Wi-Fi tempatan anda dan serta-merta mengesan semua komponen yang diperakui oleh WiSA E di kediaman anda. Ini membolehkan kawalan penuh untuk menambah atau mengalih keluar pembesar suara, mewujudkan zon audio bebas serta mengakses ciri penyesuaian yang lengkap bagi pengalaman audio yang ideal.

“Kita menjangkakan teknologi dapat memudahkan dan memperkemas kehidupan seharian,” kata Tony Ostrom, Presiden Persatuan WiSA. “Kami bertekad untuk memastikan penyediaan sistem, kawalan peranti dan sambungan dapat dilakukan dengan mudah dan lancar oleh semua pengguna yang menggunakan penyelesaian yang diperakui WiSA. WiSA Connect ialah hasil langsung daripada komitmen tersebut.”

Aplikasi WiSA Connect juga mengawal hab audio WiSA SoundSend E yang akan datang, dengan pelbagai keupayaan penalaan dan tetapan pengguna yang boleh disesuaikan.

Aplikasi Pensijilan WiSA

Aplikasi Pensijilan WiSA memudahkan proses pembangunan produk dan pensijilan bagi penyelesaian yang menggunakan teknologi WiSA E, sekali gus memastikan operasi yang lancar dan keserasian menyeluruh dengan produk WiSA E yang lain. Aplikasi ini membimbing para pembangun melalui semua keperluan keserasian WiSA E, menjalankan ujian dan memberikan maklum balas aktif di setiap peringkat proses. Produk akan dianugerahkan Pensijilan Keserasian WiSA E setelah selesai dan diluluskan, membolehkan integrasi lancar merentasi sistem jenama tunggal mahupun pelbagai jenama.

“Kami telah memperkemas proses Pensijilan WiSA dengan membangunkan aplikasi mudah alih ini untuk digunakan semasa pembangunan produk dan sepanjang proses pensijilan sebenar,” kata Tony Ostrom, Presiden Persatuan WiSA. “Aplikasi ini direka untuk membantu rakan kongsi kami membawa produk berkualiti tinggi dan serasi ke pasaran dengan lebih pantas berbanding sebelum ini.”

Aplikasi Pensijilan WiSA akan tersedia pada tablet yang disediakan oleh WiSA Association dan disertakan bersama dokumentasi teknikal serta sokongan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi WiSA E secara berkesan dan cekap serta mendapatkan pensijilan keserasian. Jenama boleh menjejak kemajuan sepanjang proses pembangunan dan mengakses data sejarah daripada program semasa atau terdahulu. Aplikasi ini dan ujian yang disediakan juga sangat berguna untuk jenama dan produk yang tidak memerlukan pensijilan keserasian.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang WiSA dan meneroka tawaran produknya, sila layari www.wisatechnologies.com.

Perihal Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) sedang menerajui pengalaman data berasaskan AI, penilaian dan pengewangan aset. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentasi pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Beaverton, OR. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Penafian Kenyataan Pandang Ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi “kenyataan pandang ke hadapan” seperti yang ditakrifkan dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta 1995, yang telah dipinda serta undang-undang sekuriti lain. Perkataan seperti “menjangkakan,” “akan,” “mengantisipasi,” “berterusan” dan variasi perkataan tersebut serta ungkapan bersyarat atau masa depan yang serupa bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan pandang ke hadapan. Kenyataan sedemikian, termasuk kenyataan dalam siaran ini mengenai peluang dan prospek perniagaan kami, strategi, jangkaan hasil masa depan, inisiatif pelesenan, inisiatif paten serta pelaksanaan teknologi yang dipatenkan secara berjaya, adalah berdasarkan anggaran dan andaian yang, walaupun dianggap munasabah oleh kami dan pihak pengurusan kami, secara semula jadi adalah tidak pasti. Pembaca diberi amaran supaya tidak meletakkan penggantungan yang tidak wajar pada kenyataan pandang ke hadapan ini. Hasil sebenar mungkin berbeza secara ketara daripada yang dinyatakan dalam kenyataan ini disebabkan oleh pelbagai risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terhad kepada: keupayaan kami untuk menggunakan sepenuhnya harta intelek yang telah dikeluarkan dan diberikan Notis Kebenaran; risiko berkaitan keupayaan kami untuk memanfaatkan aset yang diperoleh bagi meningkatkan pegangan pasaran; risiko berkaitan keupayaan kami untuk membuka aliran hasil baharu hasil daripada pelbagai paten yang disebut dalam siaran ini; kedudukan kecairan semasa kami dan keperluan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan bagi menyokong operasi berterusan; keadaan pasaran, ekonomi dan lain-lain secara umum; keupayaan kami untuk terus beroperasi; keupayaan kami untuk mengekalkan penyenaraian saham biasa kami di Nasdaq; keupayaan kami untuk mengurus kos dan melaksanakan pelan operasi serta bajet kami; keupayaan kami untuk mencapai matlamat kewangan kami; sejauh mana pelesen kami melaksanakan teknologi kami dalam produk mereka, jika ada; garis masa untuk pelaksanaan tersebut; risiko berkaitan inovasi teknologi dan harta intelek; dan risiko lain seperti yang dihuraikan sepenuhnya dalam pemfailan kami dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Maklumat dalam siaran akhbar ini disediakan hanya merujuk kepada tarikh siaran ini dikeluarkan dan kami tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan yang terkandung dalam komunikasi ini berdasarkan maklumat baharu, peristiwa akan datang atau sebaliknya kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang.

Pertanyaan Pemasaran:

marketing@vault.email