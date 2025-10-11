WiSA 通过推出低成本发射器模块、WiSA Connect 移动应用程序以及互操作自我认证流程，强化产品阵容与战略布局，进一步满足市场对家庭音频品类日益增长的需求

俄勒冈州比弗顿, Oct. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI (NASDAQ: DVLT) 今日通过其声学科学部门旗下的 Wireless Sound Association (WiSA)，宣布为其行业领先的解决方案组合新增三项关键组件：WiSA E Falcon 发射器模块、WiSA Connect 移动应用程序及 WiSA 认证应用程序。

每项解决方案都至关重要，助力消费电子品牌将高性能且兼容互通的音频组件推向市场，让消费者能够连接并操控简便的沉浸式多声道音频体验，且覆盖了广泛的价格区间。

WiSA Falcon 发射器模块

WiSA Falcon 5GHz 无线模块专为低成本扬声器和条形音箱应用设计，旨在提供卓越的无线音频体验。

为何 Falcon 能在竞争中脱颖而出：

Falcon 采用时分复用协议 (TDM) 协议，该协议与主流条形音箱芯片供应商兼容，且可与 WiSA E Endeavour 等 WiSA E 接收器模块配对使用。

作为 2.4GHz 蓝牙技术的理想替代方案，其凭借卓越的射频性能、无损音频传输、固定低延迟及对更多音频通道的支持，具备远胜于蓝牙的表现。

不仅如此，该模块还针对经济型家庭影院应用场景进行了优化，适用设备包括条形音箱、电视、机顶盒、投影仪及无线音频中枢。

其可传输多达八条的独立音频声道，支持 48kHz 采样率及 16 位或 24 位位深，且具备低延迟特性。

所有 WiSA 模块均具备双向数据传输功能，使设计师能在其产品中集成更多功能，例如音量控制、放大器控制、定制化数字信号处理器 (DSP) 调音、灯光控制，或用于人工智能 (AI) 应用的传感器反馈信息。

通过采用 Wi-Fi 协议、5GHz UNII 频段，以及专有的动态网络优化与纠错算法，所有 WiSA E 模块均可在网络拥挤环境下保持稳定性能。

WiSA E Falcon 采用成本优化设计，无需额外组件或专有编解码器，有助于降低物料清单 (BOM) 成本并简化集成流程。 该模块还可通过 Wi-Fi AES 256 位加密技术，实现安全的音频传输。

其可与 WiSA Connect 移动应用程序无缝协作，让用户能轻松查看并操控家中所有经过 WiSA E 认证的组件。

借助 WiSA 协会提供的 WiSA 认证应用程序，该模块可快速便捷地完成互操作性认证，确保能与其他经过认证的 WiSA E 组件实现无缝交互与连接。





Datavault AI 首席执行官 Nathaniel Bradley 表示：“Datavault 系列支持 WiSA 技术的一整套音频解决方案实现了战略精准定位，旨在满足消费者与行业对卓越音质、无缝连接及直观便携性日益增长的需求。 我们始终专注于推进业内领先的音频技术，并将其应用拓展至机器人技术、高保真 Web3 体验等新兴领域。”

WiSA Connect 移动应用程序

WiSA Connect 应用可无缝连接至您本地的 Wi-Fi 网络，并即刻识别出您家中所有经过 WiSA E 认证的组件。 这使得您可以完全自主添加或移除音响设备，创建配备全面定制功能的独立音频区域，从而获得理想的音频体验。

WiSA 协会主席 Tony Ostrom 表示：“我们期望科技能让生活变得更为简单高效。 我们的目标是让任何使用经 WiSA 认证解决方案的人都能轻松完成系统设置、设备控制和连接操作。 WiSA Connect 正是该承诺的直接体现。”

WiSA Connect 应用还可控制即将推出的 WiSA SoundSend E 音频中枢，并提供丰富的调音功能及可自定义的用户预设。

WiSA 认证应用程序

WiSA 认证应用程序为采用 WiSA E 技术的产品提供了简化的开发与认证流程，确保其与其他 WiSA E 产品能够实现无缝运行且具备互操作性。 该应用会引导开发者满足 WiSA E 互操作性的所有要求，执行相关测试，并在流程的每一阶段都提供实时反馈。 产品将在测试完成并获得批准后获得 WiSA E 互操作性认证，进而确保所有产品在单一品牌或多品牌系统中均可实现无缝集成。

WiSA 协会主席 Tony Ostrom 表示：“我们通过打造这款移动应用程序，简化了 WiSA 认证流程——该应用程序既适用于产品开发阶段，也可运用于实际的认证过程。 这款应用旨在帮助我们的合作伙伴将高质量、互操作性强的产品以史无前例的速度推向市场。”

WiSA 认证应用将预装于 WiSA 协会提供的平板电脑上，并配套提供所有必要的技术文档与支持服务，以高效整合 WiSA E 技术并完成互操作性认证。 各品牌可轻松跟进开发进度，并调取当前或过往项目中的历史数据。 即便对于不寻求互操作性认证的品牌与产品而言，这款应用及其提供的测试功能也同样具有极高的实用价值。

欲了解有关 WiSA 的更多信息并查看其产品系列，请访问 www.wisatechnologies.com。

关于 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正在引领 AI 驱动的数据应用体验、资产估值与价值实现。 该公司基于云端的平台让声学与数据科学两大部门紧密协作，提供全方位解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。 数据科学部门依托高性能计算能力，提供沉浸式数据感知、估值与安全价值实现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，涵盖体育与娱乐高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将真实物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及名称、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 该公司总部位于俄勒冈州比弗顿。 如需了解关于 Datavault AI 的更多信息，敬请访问 www.dvlt.ai。

前瞻性陈述免责声明

本新闻稿包含《1995 年私人证券诉讼改革法案》（经修订）及其他证券法律所规定的前瞻性陈述。 诸如“预计”、“将会”、“预测”、“继续”等词汇及其各种变体，以及类似的未来或条件性表达，均用于指代前瞻性陈述。 本新闻稿中的前瞻性陈述，包括有关我们的商业机会与发展前景、战略、未来收入预期、许可计划、专利计划以及专利技术成功实施的陈述，均基于我们及管理层认为合理但本质上存在不确定性的估计和假设。 敬请读者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。 实际结果可能因多种风险和不确定性因素而与上述前瞻性声明存在重大差异，包括但不限于以下方面：我们能否成功运用已获授权及公告的全部知识产权；能否有效利用所收购资产以扩大市场份额；能否基于本新闻稿提及的专利开辟新的收入来源；当前流动性状况及持续经营所需的额外融资需求；整体市场、经济及其他环境因素；持续经营能力；维持普通股在纳斯达克上市的能力；成本管控与执行运营及预算计划的能力；实现财务目标的能力；被许可方是否及在何种程度上将我们的技术应用于其产品，以及此类应用的时间进度；与技术创新及知识产权相关的风险；以及我们在递交美国证券交易委员会文件中更为详尽披露的其他风险。 本新闻稿中的信息仅在本新闻稿发布之日有效，除非法律另有规定，我们无义务基于新的信息、未来事件或其他原因更新其中的前瞻性声明。

