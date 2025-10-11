WiSA 透過低成本發射模組、WiSA Connect 流動應用程式及互通性自我認證流程，強化產品組合及策略部署，進一步拓展快速增長的家用音訊產品市場

俄勒岡州比弗頓, Oct. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI (NASDAQ: DVLT) 今天透過旗下聲學科學部 Wireless Sound Association（WiSA）宣佈為其系列業界領先解決方案新增三大核心組件：WiSA E Falcon 發射模組、WiSA Connect 流動應用程式及 WiSA 認證應用程式。

每項解決方案皆能協助消費電子品牌推出高性能、可互通的音訊組件，讓消費者能輕鬆連接和控制簡易的身歷其境式多聲道音訊體驗，廣泛覆蓋不同價格需求。

WiSA E Falcon 發射模組

WiSA Falcon 5GHz 無線模組採用精密設計，為低成本揚聲器及 Soundbar 產品帶來優越無線音訊體驗。

Falcon 脫穎而出之處：

採用與各大 Soundbar 晶片商兼容的 TDM 協定，並能與 WiSA E Endeavour 等 WiSA E 接收模組完美配對。

突破 2.4 GHz 藍牙技術，以更出色的射頻 (RF) 表現、無壓縮音訊傳輸、固定低延遲及多聲道支援能力展現出色之處。

針對經濟家庭影院應用加以完善，適用於 Soundbar、電視、機頂盒、投影機及無線音訊中心。

支援最多八組獨立 48kHz 16 或 24 位元聲道傳輸，同時保持低延遲。

全線 WiSA 模組均具備雙向數據傳輸功能，讓設計人員得以整合擴充功能至產品中，例如音量控制、擴音器管理、個人專屬 DSP 設定、照明控制，或用於執行人工智能 (AI) 的感應器回饋資訊。

透過運用 Wi-Fi 協定、5GHz UNII 頻段及專利動態網絡完善及錯誤校正演算法，所有 WiSA E 模組都能在訊號繁雜的環境中維持卓越性能。

WiSA E Falcon 採用成本最佳化設計，不用外加組件或專有音訊編解碼器，有效節省材料清單 (BOM) 成本並簡化整合過程。 此模組同時配備 Wi-Fi AES 256 位元加密技術，為音訊傳輸築起安全防線。

無縫配合 WiSA Connect 流動應用程式之下，用戶可輕鬆查看和控制家中的所有 WiSA E 認證組件。

透過 WiSA Association 推出的 WiSA 認證應用程式，即可迅速輕鬆取得互通認證，保證能與所有獲認證的 WiSA E 組件無縫互動、流暢相連。





Datavault AI 行政總裁 Nathaniel Bradley 說道：「Datavault 的 WiSA 音訊解決方案套裝策略佈局精準，正好對應消費者及業界對頂級音質、無縫連接及簡單直覺便攜程度體驗的需求增長。 我們持續專注精進領先業界的音訊技術，並將技術應用拓展至機械人及高傳真 Web3 體驗等新興領域。」

WiSA Connect 流動應用程式

WiSA Connect 應用程式無縫流暢地連接至本地 Wi-Fi 網絡，立即搜尋到家中所有獲 WiSA E 認證的組件。 用戶可從而全面掌控揚聲器數目，透過全功能自訂設定創建獨立音訊區，締造理想聆聽體驗。

WiSA Association 主席 Tony Ostrom 表示：「科技應當化繁為簡，提升生活質素。 我們致力讓所有 WiSA 認證解決方案用戶，都能輕鬆完成系統設定、裝置控制及連線操作。 WiSA Connect 的面世，正是此理念的直接體現。」

此外，WiSA Connect 應用程式還支援即將推出的 WiSA SoundSend E 音訊中心，具備豐富調音功能及個人自訂預設模式。

WiSA 認證應用程式

WiSA 認證應用程式精簡採用 WiSA E 技術解決方案的產品開發與認證流程，確保運作穩定無誤，並能與其他 WiSA E 產品進行相互操作。 此應用程式逐步引導開發者滿足 WiSA E 互通性規範，進行測試，並於各步驟給予主動回饋。 通過審核的產品將獲發 WiSA E 互通認證，確保在單一或跨品牌系統內皆能無縫整合。

WiSA Association 主席 Tony Ostrom 說道：「我們創建這款流動應用程式，精簡產品開發階段及實際認證流程中的 WiSA 認證程序。 此程式致力協助合作夥伴加快推出品質卓越、完美兼容的產品，締造前所未有的上市速度。」

WiSA 認證應用程式將配置於 WiSA Association 提供的平板裝置，更完整配備技術文件及支援服務，確保流暢整合 WiSA E 技術，並順利獲取互通認證。 品牌可輕鬆追蹤發展進度，並檢索現行或過往項目的歷史數據。 即使暫無需要申請互通認證的品牌及產品，亦能透過此應用程式及其測試功能獲益良多。

如欲進一步了解 WiSA 並探索其產品項目，請瀏覽 www.wisatechnologies.com。

關於 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 AI 驅動的數據體驗、估值及資產盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的空間多聲道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多聲道干擾消除。 數據科學部門借助高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的人工智能 (AI) 發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於俄勒岡州比弗頓。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai。

前瞻性陳述聲明

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》（經修訂）及其他證券法律中所界定的「前瞻性聲明」。 「預期」、「將會」、「預計」、「持續」等詞彙及其變化形式與類似未來或條件性表述，均用於識別前瞻性陳述。 此類前瞻性聲明，包括本文中有關我方業務機會與前景、策略、未來收入預期、授權計劃、專利計劃及專利技術的成功執行，均基於估計及假設，儘管我們及管理層認為合理，但本質上存在不確定性。 謹此提醒讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述。 實際結果可能因以下各項風險及不確定性（包括但不限於以下因素）而與前瞻性陳述所示存在重大出入：我們成功運用所有已發出並取得允許通知的知識產權的能力；關於我們能否利用收購所得資產來成功擴大市場份額的風險；我們能夠藉本新聞稿所提及各項專利開闢新收益來源的風險；我們目前的流動性狀況，以及為支援持續營運而獲取額外資金的需要；整體市場、經濟及其他狀況；我們持續經營的能力；我們維持普通股於 Nasdaq 上市的能力；我們控制成本和實行營運及預算計劃的能力；我們達成財務目標的能力；獲授權方將我方技術應用於其產品的程度（如有）；任何此類實施的時間表；技術創新及知識產權的相關風險，以及我們提交予美國證券交易委員會的文件中更詳盡說明的其他風險。 本新聞稿資訊僅截至發佈當日，除法律規定外，我們概無義務基於新資訊、未來事件或其他情況而更新本文所載的前瞻性陳述。

