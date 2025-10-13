VGP Verwerft Terrein van Voormalige Papierfabriek in Hagen, nabij Dortmund, voor Ontwikkeling van Bedrijvenpark

Het bedrijf verwerft het circa 280.000 m² grote terrein van de voormalige Kabel Premium Pulp & Paper GmbH

Eerste grondverwerving van VGP in Noordrijn-Westfalen, op 20 minuten van het centrum van Dortmund

VGP zal het terrein herontwikkelen tot een modern bedrijfs- en industriepark



13 oktober 2025, 7:00 uur, Antwerpen, België/ Düsseldorf, Duitsland: VGP, een pan-Europese ontwikkelaar, beheerder en eigenaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, evenals aanbieder van oplossingen voor hernieuwbare energie, heeft het voormalige fabrieksterrein van Kabel Premium Pulp & Paper GmbH in Hagen verworven. Het terrein beslaat ongeveer 280.000 vierkante meter en werd op 9 oktober 2025 door de curator aan VGP verkocht als onderdeel van de faillissementsprocedure die in juni 2025 werd geopend.

De traditionele papierfabriek was bijna 130 jaar gevestigd op de locatie in Hagen. De stad Hagen, met ongeveer 195.000 inwoners, ligt aan de rand van het Ruhrgebied in Noordrijn-Westfalen. Het terrein ligt slechts 20 minuten van het centrum van Dortmund en biedt uitstekende bereikbaarheid tot het bredere Ruhrgebied.

VGP zal het terrein herontwikkelen tot een modern bedrijfs- en industriepark. Het bedrijf wil ondernemingen aantrekken uit de productie-, lichte industrie- en logistieke sectoren. Voor de te ontwikkelen gebouwen streeft VGP naar minimaal DGNB Gold-certificering, wat staat voor bijzonder duurzame gebouwen. VGP volgt de vereisten van de EU-Taxonomie en legt bijzondere nadruk op het verminderen van CO₂-uitstoot, dit al tijdens de bouwfase (embodied carbon).

VGP werkt nauw samen met de stad Hagen en de lokale economische ontwikkelingsorganisatie. Voor de start van de bouw is een uitgebreide ontmanteling van de bestaande gebouwen en installaties nodig, aangezien er nog machines en productie-infrastructuur op het terrein aanwezig zijn.

Erik O. Schulz, burgemeester van Hagen, zegt: “Wij zijn zeer verheugd dat VGP dit traditionele industrieterrein overneemt en een toekomstgerichte commerciële bestemming geeft. Vanaf het eerste moment hebben we een samenwerking met het VGP-team opgebouwd die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De geplande ontwikkeling biedt aanzienlijke mogelijkheden voor het creëren van werkgelegenheid en duurzame groei in de regio.”

Jan Van Geet, CEO van VGP, uitte eveneens zijn tevredenheid: “De verwerving van het terrein van de voormalige papierfabriek in Hagen is de eerste stap in het proces om deze traditionele industriële locatie een nieuwe toekomst te geven. Ons doel is om het terrein te transformeren tot een modern bedrijvenpark – ons eerste in Noordrijn-Westfalen – dat productie, logistiek en duurzame energievoorziening combineert en waarborgt.”

Het terrein is gelegen aan de Schwerter Straße 263 in 58099 Hagen, in de wijk Kabel. Het ligt vlakbij de A1-snelweg (afrit Hagen-Nord) en is uitstekend verbonden met het regionale industriële en logistieke netwerk. Gelegen in een gevestigde industriële zone met bestaande infrastructuur, biedt het terrein ideale voorwaarden voor de geplande commerciële en industriële herontwikkeling.

OVER VGP

VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit en een leverancier van duurzame energieoplossingen. VGP heeft een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met uitgebreide expertise en jarenlange ervaring in de hele waardeketen. Opgericht in 1998 als een Belgische vastgoedontwikkelaar in familiebezit in Tsjechië is VGP met een personeelsbestand van ongeveer 412 voltijdse werknemers in 18 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. Per juni 2025 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP. inclusief de joint ventures aan 100%. € 8,3 miljard en had het bedrijf een Netto Vermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,6 miljard. VGP is genoteerd aan Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957).

