Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 41 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|2.141.532
|609,38
|1.305.001.063
|6. oktober 2025
|4.500
|710,20
|3.195.891
|7. oktober 2025
|17.906
|713,14
|12.769.481
|8. oktober 2025
|26.188
|717,58
|18.792.016
|9. oktober 2025
|9.000
|722,47
|6.502.193
|10. oktober 2025
|100
|755,36
|75.536
|Total under programmet
|2.199.226
|612,19
|1.346.336.180
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.199.226 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 3,58% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Venlig hilsen
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.
Vedhæftet fil