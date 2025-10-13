Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 41 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 2.141.532 609,38 1.305.001.063 6. oktober 2025 4.500 710,20 3.195.891 7. oktober 2025 17.906 713,14 12.769.481 8. oktober 2025 26.188 717,58 18.792.016 9. oktober 2025 9.000 722,47 6.502.193 10. oktober 2025 100 755,36 75.536 Total under programmet 2.199.226 612,19 1.346.336.180

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.199.226 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 3,58% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.

