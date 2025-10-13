Periodinis pranešimas dėl banko savų akcijų įsigijimo ir jo rezultatų (1 savaitė)

Šiame pranešime pateikiama informacija apie AB Artea banko (toliau – Bankas) sandorius, atliktus vykdant Banko savų akcijų įsigijimą pagal 2025-10-01 paskelbtą Banko savų akcijų supirkimo programą per žemiau nurodytą laikotarpį.

Laikotarpis, kuriuo buvo vykdomas Banko savų akcijų įsigijimas pagal programą – 2025-10-06 – 2025-10-10.

Laikotarpis, už kurį teikiamas šis periodinis pranešimas – 2025-10-06 – 2025-10-10.

Kita informacija:

Sandorių apžvalga
Data Bendras dienos įsigytų akcijų kiekis (vnt.) Svertinis kainos vidurkis (EUR) Suminė sandorių vertė (EUR)
2025.10.06 78.000 0,800 62.398,00
2025.10.07 78.000 0,801 62.440,00
2025.10.08 38.250 0,814 31.137,03
2025.10.09 78.000 0,838 65.400,00
2025.10.10 78.000 0,84 65.520,00
Viso įsigyta per einamąją savaitę 350.250 0,819 286.895,03
Viso įsigyta per programos laikotarpį 350.250 0,819 286.895,03
       
 

Banko turimos savos supirktos akcijos: 2.540.000 vnt.

 

Atlikus pirmiau nurodytus sandorius, Bankui iš viso priklausys 2.890.250 vnt. nuosavų akcijų, atitinkančių 0,44 % visų Banko išleistų akcijų.

 

Išsamesnė informacija apie sandorius pridedama.

 

Ši informacija taip pat prieinama adresu: www.artea.lt

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447

