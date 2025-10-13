Periodinis pranešimas dėl banko savų akcijų įsigijimo ir jo rezultatų (1 savaitė)

Šiame pranešime pateikiama informacija apie AB Artea banko (toliau – Bankas) sandorius, atliktus vykdant Banko savų akcijų įsigijimą pagal 2025-10-01 paskelbtą Banko savų akcijų supirkimo programą per žemiau nurodytą laikotarpį.
Laikotarpis, kuriuo buvo vykdomas Banko savų akcijų įsigijimas pagal programą – 2025-10-06 – 2025-10-10.
Laikotarpis, už kurį teikiamas šis periodinis pranešimas – 2025-10-06 – 2025-10-10.
Kita informacija:
|Sandorių apžvalga
|Data
|Bendras dienos įsigytų akcijų kiekis (vnt.)
|Svertinis kainos vidurkis (EUR)
|Suminė sandorių vertė (EUR)
|2025.10.06
|78.000
|0,800
|62.398,00
|2025.10.07
|78.000
|0,801
|62.440,00
|2025.10.08
|38.250
|0,814
|31.137,03
|2025.10.09
|78.000
|0,838
|65.400,00
|2025.10.10
|78.000
|0,84
|65.520,00
|Viso įsigyta per einamąją savaitę
|350.250
|0,819
|286.895,03
|Viso įsigyta per programos laikotarpį
|350.250
|0,819
|286.895,03
|
Banko turimos savos supirktos akcijos: 2.540.000 vnt.
Atlikus pirmiau nurodytus sandorius, Bankui iš viso priklausys 2.890.250 vnt. nuosavų akcijų, atitinkančių 0,44 % visų Banko išleistų akcijų.
Išsamesnė informacija apie sandorius pridedama.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447
