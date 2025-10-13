Europos Centrinis Bankas patvirtino, kad Aurelija Geležiūnė tinkama eiti „Artea“ banko valdybos narės pareigas

AB „Artea“ bankas 2025 m. spalio 10 d. gavo Europos Centrinio Banko sutikimą, kad „Artea“ banko Teisės, atitikties ir prevencijos tarnybos vadovė ir Vyriausioji atitikties pareigūnė (CCO – angl. Chief Compliance Officer) Aurelija Geležiūnė eitų banko valdybos narės pareigas.
Banko stebėtojų taryba A. Geležiūnę valdybos nare išrinko 2025 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu. Sprendime buvo nustatyta, kad ji valdybos narės pareigas pradės eiti gavus priežiūros institucijos leidimą.
A. Geležiūnė laikoma einančia Banko valdybos nario pareigas nuo 2025 m. spalio 10 d.
