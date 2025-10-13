Correction: Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį AB Akola group akcininkų susirinkimą

Patiksliname metinę ataskaitą, nes ankstesnė jos versija buvo įkelta nepilnai.
Pranešame, kad šaukiamas AB Akola group, buveinės adresas Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, kodas 148030011 (toliau – Bendrovė), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo data, laikas ir vieta – 2025 m. spalio 31 d. 10.00 val., Radisson Collection Astorija Hotel, Konferencijų salė OPERA (Didžioji g. 35/2, Vilnius, Lietuva).
Susirinkimo apskaitos diena – 2025 m. spalio 24 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Teisių apskaitos diena – 2025 m. lapkričio 14 d. Turtines teises turės asmenys, kurie Teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Susirinkimo sušaukimo dieną bendras Bendrovės akcijų skaičius yra 167 170 481, o balsavimo teisę suteikia – 166 573 819 akcijų. Balsavimo teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 596 662 savos akcijos. Bendrovės akcijų ISIN kodas LT0000128092.
Susirinkimo darbotvarkė:
- Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos, Nepriklausomo auditoriaus išvados ir Nepriklausomo praktikuojančio asmens riboto užtikrinimo ataskaitos dėl AB Akola group konsoliduotosios tvarumo ataskaitos pristatymas.
- Finansinių metų, pasibaigusių 2025 m. birželio 30 d., metinių konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
- Savų akcijų įsigijimo tvirtinimas.
- Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas.
- Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
- Bendrovės Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimas.
- Bendrovės Akcijų suteikimo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimas.
Susirinkimo sušaukimo iniciatorius – Bendrovės valdyba.
Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos 2025 m. spalio 10 d. priimtu sprendimu.
Bendrovės akcininkų registracijos pradžia: 2025 m. spalio 31 d. 9.15 val.
Bendrovės akcininkų registracijos pabaiga: 2025 m. spalio 31 d. 9.55 val.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime nustatyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti Susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu laišku adresu AB Akola group, Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, arba elektroniniu paštu info@akolagroup.lt. Susirinkimo darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.
Bendrovės stebėtojų taryba, valdyba, akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais arba klausimais, kurie bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Naujų sprendimų projektų siūlymai, papildomi kandidatai į Bendrovės organų narius, auditorių ar audito įmonę, nepriklausomą užtikrinimo paslaugos teikėją turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu laišku adresu AB Akola group, Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, arba elektroniniu paštu info@akolagroup.lt, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmenų tapatybę. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu Susirinkimo metu.
Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai raštu gali būti pateikiami registruotu laišku adresu AB Akola group, Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Bendro pobūdžio atsakymai bus paskelbti Bendrovės interneto tinklalapyje www.akolagroup.lt. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto tinklalapyje.
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu balsavimo teisę turintis akcininkas pareikalauja raštu, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat bus pateikiamas Bendrovės interneto tinklalapyje www.akolagroup.lt. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti lietuvių kalba arba išverstas į lietuvių kalbą autorizuoto vertėjo, kurio parašo tikrumas patvirtintas notaro. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo, juos siunčiant į AB Akola group adresu Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, registruotu laišku arba įteikiant jį asmeniškai Bendrovei, kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai gali būti siunčiame elektroniniu paštu info@akolagroup.lt.
Su dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai galės susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje www.akolagroup.lt, taip pat darbo dienomis, tik iš anksto telefonu Nr. 0 663 83888 suderintu laiku, atvykus adresu Subačiaus g. 5, Vilnius.
Pagarbiai
Generalinis direktorius Darius Zubas
Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 373 straipsnio 5 d. nuostatomis, pateikiamos visos vadovybės ataskaitos (metiniai pranešimai), kuriose pateikta informacija apie atlygį ir kurios patvirtintos po 2022 m. spalio 28 d.:
- Pranešimas apie 2023-2024 finansinių metų metinę informaciją
- Pranešimas apie 2022-2023 finansinių metų metinę informaciją.
Papildomą informaciją suteiks:
Mažvydas Šileika, AB Akola group finansų direktorius ir valdybos narys
E. p. m.sileika@akolagroup.lt
Mob. +370 619 19 403
