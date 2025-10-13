Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 13. oktober 2025
Aktietilbagekøbsprogram - uge 41
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|379.277
|1.422,17
|539.397.132
|6. oktober 2025
|5.000
|1.446,84
|7.234.200
|7. oktober 2025
|5.000
|1.441,30
|7.206.500
|8. oktober 2025
|5.000
|1.439,76
|7.198.800
|9. oktober 2025
|5.000
|1.434,05
|7.170.250
|10. oktober 2025
|5.000
|1.446,22
|7.231.100
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|404.277
|1.423,38
|575.437.982
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025
|414.200
|1.207,12
|499.988.706
|I alt tilbagekøbt
|818.477
|1.313,94
|1.075.426.688
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 818.477 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,22 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
|Volumen
|Pris
|Handelssted
|Dato/tidspunkt
|10
|1454
|XCSE
|20251006 9:01:37.024000
|2
|1454
|XCSE
|20251006 9:01:37.024000
|8
|1454
|XCSE
|20251006 9:01:37.024000
|16
|1450
|XCSE
|20251006 9:04:47.755000
|3
|1450
|XCSE
|20251006 9:04:47.755000
|6
|1446
|XCSE
|20251006 9:05:40.341000
|10
|1449
|XCSE
|20251006 9:20:40.088000
|10
|1446
|XCSE
|20251006 9:38:33.613000
|10
|1442
|XCSE
|20251006 9:47:26.371000
|9
|1442
|XCSE
|20251006 9:47:26.371000
|500
|1440
|XCSE
|20251006 9:51:22.642946
|14
|1443
|XCSE
|20251006 9:52:58.976000
|30
|1443
|XCSE
|20251006 9:52:58.976000
|2
|1443
|XCSE
|20251006 9:52:58.976000
|26
|1444
|XCSE
|20251006 9:53:32.185000
|21
|1444
|XCSE
|20251006 9:53:32.185000
|10
|1445
|XCSE
|20251006 9:54:34.356000
|19
|1442
|XCSE
|20251006 9:54:34.365000
|10
|1440
|XCSE
|20251006 10:00:18.086000
|10
|1439
|XCSE
|20251006 10:03:54.088000
|15
|1444
|XCSE
|20251006 10:10:13.149000
|4
|1444
|XCSE
|20251006 10:13:05.283000
|15
|1444
|XCSE
|20251006 10:13:05.283000
|19
|1443
|XCSE
|20251006 10:13:25.090000
|10
|1442
|XCSE
|20251006 10:21:57.189000
|9
|1442
|XCSE
|20251006 10:21:57.189000
|20
|1441
|XCSE
|20251006 10:25:41.794000
|1
|1443
|XCSE
|20251006 10:27:48.550000
|2
|1449
|XCSE
|20251006 10:40:38.866000
|48
|1449
|XCSE
|20251006 10:40:38.866000
|37
|1448
|XCSE
|20251006 10:45:01.095000
|40
|1449
|XCSE
|20251006 11:00:04.104000
|28
|1449
|XCSE
|20251006 11:22:32.204000
|9
|1449
|XCSE
|20251006 11:22:32.204000
|6
|1449
|XCSE
|20251006 11:39:34.940000
|22
|1449
|XCSE
|20251006 11:40:58.895000
|9
|1449
|XCSE
|20251006 11:45:45.089000
|6
|1449
|XCSE
|20251006 11:45:45.089000
|9
|1449
|XCSE
|20251006 11:45:45.089000
|22
|1449
|XCSE
|20251006 11:45:45.089000
|10
|1449
|XCSE
|20251006 11:45:45.089000
|20
|1449
|XCSE
|20251006 11:58:23.019000
|9
|1449
|XCSE
|20251006 11:58:23.019000
|10
|1449
|XCSE
|20251006 11:58:23.019000
|28
|1449
|XCSE
|20251006 11:58:31.289000
|28
|1449
|XCSE
|20251006 11:59:38.124000
|10
|1449
|XCSE
|20251006 12:00:03.121000
|10
|1449
|XCSE
|20251006 12:00:29.139000
|5
|1449
|XCSE
|20251006 12:34:03.010000
|24
|1449
|XCSE
|20251006 12:34:03.010000
|10
|1449
|XCSE
|20251006 12:34:03.010000
|13
|1449
|XCSE
|20251006 12:47:40.369000
|15
|1449
|XCSE
|20251006 12:48:18.194000
|9
|1449
|XCSE
|20251006 12:48:18.194000
|13
|1449
|XCSE
|20251006 12:48:18.194000
|29
|1449
|XCSE
|20251006 12:53:46.184000
|8
|1449
|XCSE
|20251006 12:53:46.184000
|2
|1449
|XCSE
|20251006 13:04:42.806000
|9
|1449
|XCSE
|20251006 13:04:42.806000
|18
|1449
|XCSE
|20251006 13:04:42.806000
|10
|1449
|XCSE
|20251006 13:04:42.806000
|9
|1449
|XCSE
|20251006 13:04:42.806000
|10
|1449
|XCSE
|20251006 13:16:01.195000
|5
|1449
|XCSE
|20251006 13:17:47.224000
|5
|1449
|XCSE
|20251006 13:17:47.224000
|10
|1449
|XCSE
|20251006 13:17:47.224000
|10
|1449
|XCSE
|20251006 13:17:47.224000
|10
|1446
|XCSE
|20251006 15:22:55.739000
|9
|1446
|XCSE
|20251006 15:22:55.739000
|20
|1446
|XCSE
|20251006 15:22:55.875000
|10
|1446
|XCSE
|20251006 16:11:45.713000
|10
|1446
|XCSE
|20251006 16:11:45.713000
|1
|1446
|XCSE
|20251006 16:11:45.713000
|1000
|1447
|XCSE
|20251006 16:13:36.399394
|2477
|1448
|XCSE
|20251006 16:24:38.053726
|67
|1448
|XCSE
|20251006 16:24:38.053865
|1000
|1450
|XCSE
|20251007 10:02:15.714554
|500
|1446
|XCSE
|20251007 12:29:15.427819
|500
|1445
|XCSE
|20251007 13:05:53.282205
|500
|1442
|XCSE
|20251007 15:10:38.220784
|500
|1436
|XCSE
|20251007 16:07:08.265083
|1000
|1437
|XCSE
|20251007 16:36:00.208134
|1000
|1435
|XCSE
|20251007 16:41:30.214228
|9
|1430
|XCSE
|20251008 9:33:38.298000
|10
|1429
|XCSE
|20251008 9:38:33.092000
|10
|1430
|XCSE
|20251008 9:52:25.362000
|490
|1430
|XCSE
|20251008 9:52:25.362589
|10
|1430
|XCSE
|20251008 9:52:33.250953
|10
|1430
|XCSE
|20251008 10:40:35.271000
|10
|1429
|XCSE
|20251008 10:54:37.226000
|10
|1430
|XCSE
|20251008 10:56:49.590000
|500
|1430
|XCSE
|20251008 10:56:49.590221
|400
|1434
|XCSE
|20251008 11:38:21.824268
|600
|1436
|XCSE
|20251008 11:45:24.056768
|441
|1438
|XCSE
|20251008 12:01:50.643233
|15
|1442
|XCSE
|20251008 12:06:12.619000
|36
|1442
|XCSE
|20251008 12:08:43.550000
|9
|1443
|XCSE
|20251008 12:14:31.117000
|9
|1443
|XCSE
|20251008 12:15:34.117000
|9
|1443
|XCSE
|20251008 12:16:57.316000
|9
|1443
|XCSE
|20251008 12:19:00.027000
|9
|1443
|XCSE
|20251008 12:20:43.118000
|1
|1443
|XCSE
|20251008 12:20:43.118000
|38
|1442
|XCSE
|20251008 12:21:52.628000
|10
|1441
|XCSE
|20251008 12:22:05.602000
|10
|1440
|XCSE
|20251008 12:23:31.085000
|10
|1440
|XCSE
|20251008 12:23:31.085000
|10
|1440
|XCSE
|20251008 12:26:18.118000
|9
|1440
|XCSE
|20251008 12:26:18.118000
|20
|1441
|XCSE
|20251008 12:41:14.719000
|55
|1442
|XCSE
|20251008 12:45:54.118000
|37
|1442
|XCSE
|20251008 12:46:49.588000
|28
|1442
|XCSE
|20251008 12:52:57.668000
|19
|1444
|XCSE
|20251008 13:02:07.861000
|10
|1443
|XCSE
|20251008 13:08:54.088000
|10
|1443
|XCSE
|20251008 13:08:54.088000
|10
|1443
|XCSE
|20251008 13:08:54.088000
|12
|1443
|XCSE
|20251008 13:11:41.945000
|7
|1443
|XCSE
|20251008 13:11:41.945000
|9
|1443
|XCSE
|20251008 13:11:41.945000
|20
|1442
|XCSE
|20251008 13:16:47.122000
|10
|1442
|XCSE
|20251008 13:16:47.122000
|10
|1442
|XCSE
|20251008 13:16:47.122000
|10
|1441
|XCSE
|20251008 13:17:13.121000
|9
|1441
|XCSE
|20251008 13:17:13.121000
|10
|1440
|XCSE
|20251008 13:25:00.022000
|9
|1440
|XCSE
|20251008 13:25:00.022000
|10
|1440
|XCSE
|20251008 13:25:00.022000
|9
|1440
|XCSE
|20251008 13:25:00.022000
|29
|1438
|XCSE
|20251008 13:31:06.089000
|29
|1442
|XCSE
|20251008 14:00:31.087000
|9
|1442
|XCSE
|20251008 14:00:31.087000
|10
|1442
|XCSE
|20251008 14:00:31.087000
|37
|1444
|XCSE
|20251008 14:00:31.175000
|27
|1444
|XCSE
|20251008 14:00:31.178000
|20
|1445
|XCSE
|20251008 14:00:54.237000
|28
|1444
|XCSE
|20251008 14:06:57.660000
|29
|1443
|XCSE
|20251008 14:14:12.897000
|10
|1443
|XCSE
|20251008 14:14:12.897000
|40
|1446
|XCSE
|20251008 14:27:50.898000
|9
|1446
|XCSE
|20251008 14:28:54.903000
|10
|1448
|XCSE
|20251008 14:35:50.961000
|19
|1448
|XCSE
|20251008 14:35:50.961000
|13
|1448
|XCSE
|20251008 14:35:50.961000
|2
|1448
|XCSE
|20251008 14:35:50.961000
|25
|1448
|XCSE
|20251008 14:35:50.961000
|26
|1448
|XCSE
|20251008 14:35:51.082000
|9
|1448
|XCSE
|20251008 14:35:51.349000
|22
|1448
|XCSE
|20251008 14:35:51.349000
|8
|1448
|XCSE
|20251008 14:36:33.118000
|2
|1448
|XCSE
|20251008 14:36:33.118000
|10
|1448
|XCSE
|20251008 14:38:00.018000
|10
|1448
|XCSE
|20251008 14:39:24.117000
|10
|1448
|XCSE
|20251008 14:40:47.119000
|9
|1448
|XCSE
|20251008 14:42:10.182000
|1
|1448
|XCSE
|20251008 14:42:10.182000
|9
|1448
|XCSE
|20251008 14:43:34.461000
|1
|1448
|XCSE
|20251008 14:43:34.461000
|20
|1446
|XCSE
|20251008 14:44:08.545000
|10
|1446
|XCSE
|20251008 14:44:08.545000
|10
|1446
|XCSE
|20251008 14:44:08.545000
|29
|1446
|XCSE
|20251008 14:45:35.810000
|29
|1448
|XCSE
|20251008 14:58:49.446000
|30
|1447
|XCSE
|20251008 15:19:00.000000
|9
|1447
|XCSE
|20251008 15:19:00.000000
|10
|1447
|XCSE
|20251008 15:19:00.000000
|10
|1447
|XCSE
|20251008 15:19:00.000000
|55
|1445
|XCSE
|20251008 15:19:07.004000
|27
|1446
|XCSE
|20251008 15:19:07.004000
|30
|1446
|XCSE
|20251008 15:19:07.004000
|33
|1447
|XCSE
|20251008 15:19:09.767000
|11
|1447
|XCSE
|20251008 15:19:18.118000
|10
|1447
|XCSE
|20251008 15:19:25.118000
|46
|1446
|XCSE
|20251008 15:19:25.195000
|15
|1446
|XCSE
|20251008 15:20:05.535000
|10
|1446
|XCSE
|20251008 15:21:06.443000
|46
|1446
|XCSE
|20251008 15:21:24.433000
|10
|1449
|XCSE
|20251008 15:35:22.207000
|10
|1449
|XCSE
|20251008 15:35:22.207000
|9
|1449
|XCSE
|20251008 15:35:22.207000
|3
|1449
|XCSE
|20251008 15:35:22.207000
|104
|1448
|XCSE
|20251008 15:36:09.064000
|10
|1448
|XCSE
|20251008 15:36:09.084000
|10
|1447
|XCSE
|20251008 15:36:49.954000
|9
|1447
|XCSE
|20251008 15:36:49.954000
|8
|1446
|XCSE
|20251008 15:40:21.306000
|2
|1446
|XCSE
|20251008 15:40:21.306000
|10
|1446
|XCSE
|20251008 15:40:21.306000
|10
|1446
|XCSE
|20251008 15:40:21.306000
|10
|1445
|XCSE
|20251008 15:43:24.090000
|47
|1446
|XCSE
|20251008 15:45:47.425000
|9
|1445
|XCSE
|20251008 15:48:43.024000
|9
|1445
|XCSE
|20251008 15:48:43.024000
|10
|1445
|XCSE
|20251008 15:48:43.024000
|10
|1445
|XCSE
|20251008 15:48:43.024000
|28
|1444
|XCSE
|20251008 15:48:43.032000
|10
|1443
|XCSE
|20251008 15:48:44.045000
|28
|1444
|XCSE
|20251008 15:52:00.284000
|28
|1444
|XCSE
|20251008 15:52:04.771000
|10
|1444
|XCSE
|20251008 15:53:44.119000
|53
|1445
|XCSE
|20251008 15:55:42.927000
|21
|1445
|XCSE
|20251008 15:57:20.629000
|26
|1444
|XCSE
|20251008 15:57:54.118000
|37
|1448
|XCSE
|20251008 16:04:28.246000
|23
|1448
|XCSE
|20251008 16:04:28.246000
|16
|1448
|XCSE
|20251008 16:04:28.251000
|28
|1449
|XCSE
|20251008 16:05:24.923000
|5
|1449
|XCSE
|20251008 16:05:24.923000
|49
|1448
|XCSE
|20251008 16:05:36.790000
|20
|1448
|XCSE
|20251008 16:05:46.486000
|10
|1448
|XCSE
|20251008 16:05:46.486000
|38
|1448
|XCSE
|20251008 16:06:59.555000
|10
|1451
|XCSE
|20251008 16:12:28.162000
|11
|1451
|XCSE
|20251008 16:12:33.965000
|10
|1451
|XCSE
|20251008 16:12:39.663000
|1
|1451
|XCSE
|20251008 16:12:46.801000
|9
|1451
|XCSE
|20251008 16:12:46.801000
|10
|1451
|XCSE
|20251008 16:12:53.117000
|17
|1451
|XCSE
|20251008 16:13:48.067000
|10
|1452
|XCSE
|20251008 16:15:00.031000
|10
|1453
|XCSE
|20251008 16:16:35.742000
|6
|1453
|XCSE
|20251008 16:18:36.120000
|4
|1453
|XCSE
|20251008 16:18:36.120000
|281
|1451
|XCSE
|20251008 16:19:35.046248
|5
|1445
|XCSE
|20251009 9:04:57.378000
|10
|1445
|XCSE
|20251009 9:31:17.664000
|10
|1442
|XCSE
|20251009 9:38:46.476000
|10
|1442
|XCSE
|20251009 9:45:33.092000
|10
|1442
|XCSE
|20251009 9:54:16.130000
|10
|1442
|XCSE
|20251009 9:54:16.130000
|11
|1442
|XCSE
|20251009 10:00:08.656000
|26
|1442
|XCSE
|20251009 10:00:08.656000
|10
|1442
|XCSE
|20251009 10:03:41.075000
|10
|1441
|XCSE
|20251009 10:04:19.226000
|10
|1440
|XCSE
|20251009 10:04:33.195000
|10
|1438
|XCSE
|20251009 10:14:14.097000
|9
|1438
|XCSE
|20251009 10:14:14.097000
|10
|1437
|XCSE
|20251009 10:14:25.186000
|19
|1440
|XCSE
|20251009 10:26:43.213000
|19
|1440
|XCSE
|20251009 10:29:51.242000
|10
|1441
|XCSE
|20251009 10:34:50.099000
|10
|1440
|XCSE
|20251009 10:34:50.219000
|10
|1439
|XCSE
|20251009 10:40:20.014000
|9
|1439
|XCSE
|20251009 10:40:20.014000
|9
|1439
|XCSE
|20251009 10:40:20.014000
|28
|1441
|XCSE
|20251009 10:49:30.198000
|19
|1440
|XCSE
|20251009 10:54:27.751000
|10
|1439
|XCSE
|20251009 11:02:52.840000
|9
|1439
|XCSE
|20251009 11:02:52.840000
|17
|1438
|XCSE
|20251009 11:04:39.842000
|19
|1437
|XCSE
|20251009 11:05:42.490000
|19
|1438
|XCSE
|20251009 11:16:48.406000
|10
|1437
|XCSE
|20251009 11:30:07.490000
|5
|1435
|XCSE
|20251009 11:33:01.407000
|10
|1437
|XCSE
|20251009 11:36:25.706000
|10
|1436
|XCSE
|20251009 11:36:52.758000
|10
|1435
|XCSE
|20251009 11:38:27.186000
|19
|1436
|XCSE
|20251009 11:49:59.183000
|10
|1437
|XCSE
|20251009 12:05:53.191000
|10
|1437
|XCSE
|20251009 12:09:44.826000
|6
|1437
|XCSE
|20251009 12:09:44.830000
|5
|1438
|XCSE
|20251009 12:11:16.981000
|7
|1438
|XCSE
|20251009 12:11:16.981000
|20
|1436
|XCSE
|20251009 12:13:04.647000
|20
|1436
|XCSE
|20251009 12:16:55.201000
|19
|1435
|XCSE
|20251009 12:19:23.594000
|9
|1435
|XCSE
|20251009 12:19:23.594000
|7
|1435
|XCSE
|20251009 12:32:24.103000
|22
|1435
|XCSE
|20251009 12:38:02.193000
|7
|1435
|XCSE
|20251009 12:38:02.193000
|10
|1435
|XCSE
|20251009 12:38:02.193000
|12
|1435
|XCSE
|20251009 12:39:06.804000
|25
|1435
|XCSE
|20251009 12:45:45.505000
|12
|1435
|XCSE
|20251009 12:45:45.505000
|1
|1439
|XCSE
|20251009 13:08:45.314000
|8
|1439
|XCSE
|20251009 13:08:45.314000
|38
|1437
|XCSE
|20251009 13:12:15.195000
|10
|1437
|XCSE
|20251009 13:12:15.195000
|18
|1437
|XCSE
|20251009 13:12:15.215000
|28
|1437
|XCSE
|20251009 13:12:15.235000
|8
|1437
|XCSE
|20251009 13:12:15.235000
|10
|1437
|XCSE
|20251009 13:16:52.997000
|30
|1439
|XCSE
|20251009 13:46:42.630000
|20
|1438
|XCSE
|20251009 13:50:46.831000
|20
|1437
|XCSE
|20251009 13:51:40.921000
|20
|1437
|XCSE
|20251009 14:00:58.000000
|5
|1438
|XCSE
|20251009 14:10:48.940000
|6
|1438
|XCSE
|20251009 14:10:48.940000
|10
|1436
|XCSE
|20251009 14:13:02.226000
|9
|1436
|XCSE
|20251009 14:13:02.226000
|9
|1436
|XCSE
|20251009 14:13:02.226000
|19
|1436
|XCSE
|20251009 14:19:21.193000
|9
|1436
|XCSE
|20251009 14:19:21.193000
|19
|1439
|XCSE
|20251009 14:23:56.201000
|10
|1439
|XCSE
|20251009 14:35:09.393000
|9
|1439
|XCSE
|20251009 14:35:09.393000
|9
|1439
|XCSE
|20251009 14:35:09.393000
|29
|1437
|XCSE
|20251009 14:35:09.528000
|29
|1436
|XCSE
|20251009 14:35:09.659000
|10
|1437
|XCSE
|20251009 14:35:13.266000
|28
|1436
|XCSE
|20251009 14:35:19.695000
|10
|1436
|XCSE
|20251009 14:35:37.016000
|29
|1435
|XCSE
|20251009 14:35:57.014000
|2
|1434
|XCSE
|20251009 14:40:11.339000
|17
|1434
|XCSE
|20251009 14:40:11.339000
|9
|1434
|XCSE
|20251009 14:40:11.339000
|28
|1433
|XCSE
|20251009 14:40:40.668000
|29
|1432
|XCSE
|20251009 14:40:54.793000
|20
|1431
|XCSE
|20251009 14:49:39.202000
|19
|1433
|XCSE
|20251009 15:05:46.194000
|19
|1432
|XCSE
|20251009 15:12:16.358000
|19
|1432
|XCSE
|20251009 15:23:48.200000
|10
|1432
|XCSE
|20251009 15:23:48.200000
|9
|1436
|XCSE
|20251009 15:28:25.044000
|19
|1434
|XCSE
|20251009 15:33:55.444000
|9
|1434
|XCSE
|20251009 15:33:55.444000
|10
|1434
|XCSE
|20251009 15:33:55.444000
|25
|1433
|XCSE
|20251009 15:33:55.545000
|13
|1433
|XCSE
|20251009 15:33:55.545000
|38
|1433
|XCSE
|20251009 15:33:57.297000
|105
|1432
|XCSE
|20251009 15:34:07.252000
|293
|1432
|XCSE
|20251009 15:34:07.252708
|59
|1432
|XCSE
|20251009 15:34:07.252741
|348
|1432
|XCSE
|20251009 15:34:07.252743
|47
|1432
|XCSE
|20251009 15:34:10.221000
|7
|1434
|XCSE
|20251009 15:37:10.536000
|12
|1434
|XCSE
|20251009 15:37:10.536000
|7
|1434
|XCSE
|20251009 15:37:10.555000
|7
|1434
|XCSE
|20251009 15:37:10.555000
|28
|1432
|XCSE
|20251009 15:45:27.325000
|74
|1432
|XCSE
|20251009 15:45:27.325000
|18
|1432
|XCSE
|20251009 15:45:27.325000
|800
|1432
|XCSE
|20251009 15:45:27.325535
|28
|1432
|XCSE
|20251009 15:48:32.190000
|7
|1434
|XCSE
|20251009 15:51:13.348000
|6
|1434
|XCSE
|20251009 15:51:13.348000
|32
|1434
|XCSE
|20251009 15:51:13.348000
|6
|1434
|XCSE
|20251009 15:51:13.368000
|6
|1434
|XCSE
|20251009 15:51:13.368000
|22
|1434
|XCSE
|20251009 15:51:13.368000
|8
|1434
|XCSE
|20251009 15:51:13.387000
|7
|1434
|XCSE
|20251009 15:51:13.387000
|7
|1434
|XCSE
|20251009 15:51:13.409000
|8
|1434
|XCSE
|20251009 15:51:13.409000
|7
|1434
|XCSE
|20251009 15:51:13.428000
|6
|1434
|XCSE
|20251009 15:51:13.428000
|7
|1434
|XCSE
|20251009 15:51:13.447000
|7
|1434
|XCSE
|20251009 15:51:26.585000
|3
|1434
|XCSE
|20251009 15:51:26.585000
|7
|1434
|XCSE
|20251009 15:51:50.585000
|3
|1434
|XCSE
|20251009 15:51:50.585000
|7
|1434
|XCSE
|20251009 15:52:34.585000
|3
|1434
|XCSE
|20251009 15:52:34.585000
|28
|1431
|XCSE
|20251009 15:52:59.314000
|6
|1434
|XCSE
|20251009 15:55:31.470000
|8
|1434
|XCSE
|20251009 15:55:31.470000
|11
|1434
|XCSE
|20251009 15:55:31.470000
|19
|1432
|XCSE
|20251009 15:55:55.419000
|10
|1431
|XCSE
|20251009 16:02:30.888000
|9
|1431
|XCSE
|20251009 16:02:30.888000
|10
|1431
|XCSE
|20251009 16:02:30.888000
|9
|1431
|XCSE
|20251009 16:02:30.888000
|4
|1437
|XCSE
|20251009 16:08:01.277000
|6
|1437
|XCSE
|20251009 16:08:01.277000
|7
|1437
|XCSE
|20251009 16:08:42.328000
|3
|1437
|XCSE
|20251009 16:08:42.328000
|30
|1435
|XCSE
|20251009 16:11:20.086000
|19
|1435
|XCSE
|20251009 16:11:20.098000
|19
|1435
|XCSE
|20251009 16:17:55.550000
|9
|1435
|XCSE
|20251009 16:17:55.550000
|9
|1435
|XCSE
|20251009 16:17:55.550000
|9
|1435
|XCSE
|20251009 16:17:55.550000
|1000
|1434
|XCSE
|20251009 16:17:55.550869
|29
|1434
|XCSE
|20251009 16:17:55.624000
|31
|1435
|XCSE
|20251009 16:26:24.233000
|23
|1437
|XCSE
|20251009 16:26:45.045000
|9
|1437
|XCSE
|20251009 16:27:15.586000
|1
|1437
|XCSE
|20251009 16:27:15.586000
|17
|1435
|XCSE
|20251009 16:28:05.251000
|22
|1435
|XCSE
|20251009 16:28:05.251000
|250
|1434
|XCSE
|20251009 16:28:29.394597
|23
|1434
|XCSE
|20251009 16:28:29.394636
|1000
|1445
|XCSE
|20251010 9:05:37.059766
|993
|1450
|XCSE
|20251010 9:06:51.708874
|7
|1450
|XCSE
|20251010 9:06:51.708911
|10
|1445
|XCSE
|20251010 9:55:01.091000
|10
|1443
|XCSE
|20251010 9:57:57.370000
|10
|1445
|XCSE
|20251010 10:02:43.190000
|9
|1442
|XCSE
|20251010 10:09:43.380000
|10
|1442
|XCSE
|20251010 10:11:09.971000
|19
|1437
|XCSE
|20251010 10:25:50.191000
|10
|1442
|XCSE
|20251010 10:34:41.245000
|38
|1441
|XCSE
|20251010 10:38:36.183000
|10
|1440
|XCSE
|20251010 10:48:48.218000
|10
|1439
|XCSE
|20251010 10:49:24.414000
|9
|1439
|XCSE
|20251010 10:49:24.414000
|10
|1438
|XCSE
|20251010 10:51:53.307000
|9
|1438
|XCSE
|20251010 10:51:53.307000
|10
|1438
|XCSE
|20251010 10:51:53.307000
|10
|1440
|XCSE
|20251010 11:01:13.208000
|9
|1440
|XCSE
|20251010 11:01:13.208000
|19
|1442
|XCSE
|20251010 11:13:32.956000
|13
|1442
|XCSE
|20251010 11:14:36.113000
|29
|1441
|XCSE
|20251010 11:17:32.091000
|1
|1440
|XCSE
|20251010 11:24:01.431000
|4
|1440
|XCSE
|20251010 11:24:01.431000
|5
|1440
|XCSE
|20251010 11:24:01.431000
|14
|1441
|XCSE
|20251010 11:29:10.262000
|12
|1441
|XCSE
|20251010 11:30:29.459000
|19
|1439
|XCSE
|20251010 11:31:13.179000
|19
|1439
|XCSE
|20251010 11:41:22.955000
|10
|1438
|XCSE
|20251010 11:44:19.160000
|10
|1438
|XCSE
|20251010 11:49:56.332000
|9
|1438
|XCSE
|20251010 11:49:56.332000
|19
|1437
|XCSE
|20251010 11:55:16.189000
|28
|1438
|XCSE
|20251010 12:06:06.089000
|15
|1439
|XCSE
|20251010 12:23:18.473000
|15
|1439
|XCSE
|20251010 12:23:18.476000
|15
|1439
|XCSE
|20251010 12:23:18.479000
|15
|1439
|XCSE
|20251010 12:23:18.483000
|15
|1439
|XCSE
|20251010 12:23:18.486000
|15
|1439
|XCSE
|20251010 12:23:18.659000
|4
|1443
|XCSE
|20251010 12:31:16.661000
|1
|1444
|XCSE
|20251010 12:33:15.748000
|18
|1444
|XCSE
|20251010 12:33:15.748000
|67
|1442
|XCSE
|20251010 12:34:47.662000
|17
|1443
|XCSE
|20251010 12:38:39.411000
|14
|1443
|XCSE
|20251010 12:39:58.776000
|49
|1441
|XCSE
|20251010 12:41:28.167000
|10
|1441
|XCSE
|20251010 12:41:28.167000
|1
|1444
|XCSE
|20251010 12:53:03.146000
|19
|1444
|XCSE
|20251010 12:53:03.146000
|9
|1444
|XCSE
|20251010 12:53:03.146000
|10
|1444
|XCSE
|20251010 12:53:03.146000
|19
|1444
|XCSE
|20251010 12:53:03.196000
|10
|1444
|XCSE
|20251010 12:53:07.683000
|10
|1445
|XCSE
|20251010 13:17:26.640000
|10
|1445
|XCSE
|20251010 13:17:26.640000
|9
|1445
|XCSE
|20251010 13:17:26.640000
|10
|1445
|XCSE
|20251010 13:17:26.640000
|10
|1445
|XCSE
|20251010 13:17:26.640000
|20
|1445
|XCSE
|20251010 13:32:51.396000
|2
|1445
|XCSE
|20251010 13:45:50.645000
|10
|1445
|XCSE
|20251010 15:18:59.552000
|9
|1445
|XCSE
|20251010 15:18:59.552000
|10
|1445
|XCSE
|20251010 15:18:59.552000
|19
|1445
|XCSE
|20251010 15:19:43.232000
|10
|1445
|XCSE
|20251010 15:19:43.232000
|2000
|1447
|XCSE
|20251010 16:38:36.120269
|129
|1447
|XCSE
|20251010 16:38:36.120299
Vedhæftet fil