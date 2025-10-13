Aktietilbagekøbsprogram - uge 41

Dato        13. oktober 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 41

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 379.277 1.422,17 539.397.132
6. oktober 20255.0001.446,847.234.200
7. oktober 20255.0001.441,307.206.500
8. oktober 20255.0001.439,767.198.800
9. oktober 20255.0001.434,057.170.250
10. oktober 20255.0001.446,227.231.100
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 404.277 1.423,38 575.437.982
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt818.4771.313,941.075.426.688

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 818.477 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,22 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage 

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
101454XCSE20251006 9:01:37.024000
21454XCSE20251006 9:01:37.024000
81454XCSE20251006 9:01:37.024000
161450XCSE20251006 9:04:47.755000
31450XCSE20251006 9:04:47.755000
61446XCSE20251006 9:05:40.341000
101449XCSE20251006 9:20:40.088000
101446XCSE20251006 9:38:33.613000
101442XCSE20251006 9:47:26.371000
91442XCSE20251006 9:47:26.371000
5001440XCSE20251006 9:51:22.642946
141443XCSE20251006 9:52:58.976000
301443XCSE20251006 9:52:58.976000
21443XCSE20251006 9:52:58.976000
261444XCSE20251006 9:53:32.185000
211444XCSE20251006 9:53:32.185000
101445XCSE20251006 9:54:34.356000
191442XCSE20251006 9:54:34.365000
101440XCSE20251006 10:00:18.086000
101439XCSE20251006 10:03:54.088000
151444XCSE20251006 10:10:13.149000
41444XCSE20251006 10:13:05.283000
151444XCSE20251006 10:13:05.283000
191443XCSE20251006 10:13:25.090000
101442XCSE20251006 10:21:57.189000
91442XCSE20251006 10:21:57.189000
201441XCSE20251006 10:25:41.794000
11443XCSE20251006 10:27:48.550000
21449XCSE20251006 10:40:38.866000
481449XCSE20251006 10:40:38.866000
371448XCSE20251006 10:45:01.095000
401449XCSE20251006 11:00:04.104000
281449XCSE20251006 11:22:32.204000
91449XCSE20251006 11:22:32.204000
61449XCSE20251006 11:39:34.940000
221449XCSE20251006 11:40:58.895000
91449XCSE20251006 11:45:45.089000
61449XCSE20251006 11:45:45.089000
91449XCSE20251006 11:45:45.089000
221449XCSE20251006 11:45:45.089000
101449XCSE20251006 11:45:45.089000
201449XCSE20251006 11:58:23.019000
91449XCSE20251006 11:58:23.019000
101449XCSE20251006 11:58:23.019000
281449XCSE20251006 11:58:31.289000
281449XCSE20251006 11:59:38.124000
101449XCSE20251006 12:00:03.121000
101449XCSE20251006 12:00:29.139000
51449XCSE20251006 12:34:03.010000
241449XCSE20251006 12:34:03.010000
101449XCSE20251006 12:34:03.010000
131449XCSE20251006 12:47:40.369000
151449XCSE20251006 12:48:18.194000
91449XCSE20251006 12:48:18.194000
131449XCSE20251006 12:48:18.194000
291449XCSE20251006 12:53:46.184000
81449XCSE20251006 12:53:46.184000
21449XCSE20251006 13:04:42.806000
91449XCSE20251006 13:04:42.806000
181449XCSE20251006 13:04:42.806000
101449XCSE20251006 13:04:42.806000
91449XCSE20251006 13:04:42.806000
101449XCSE20251006 13:16:01.195000
51449XCSE20251006 13:17:47.224000
51449XCSE20251006 13:17:47.224000
101449XCSE20251006 13:17:47.224000
101449XCSE20251006 13:17:47.224000
101446XCSE20251006 15:22:55.739000
91446XCSE20251006 15:22:55.739000
201446XCSE20251006 15:22:55.875000
101446XCSE20251006 16:11:45.713000
101446XCSE20251006 16:11:45.713000
11446XCSE20251006 16:11:45.713000
10001447XCSE20251006 16:13:36.399394
24771448XCSE20251006 16:24:38.053726
671448XCSE20251006 16:24:38.053865
10001450XCSE20251007 10:02:15.714554
5001446XCSE20251007 12:29:15.427819
5001445XCSE20251007 13:05:53.282205
5001442XCSE20251007 15:10:38.220784
5001436XCSE20251007 16:07:08.265083
10001437XCSE20251007 16:36:00.208134
10001435XCSE20251007 16:41:30.214228
91430XCSE20251008 9:33:38.298000
101429XCSE20251008 9:38:33.092000
101430XCSE20251008 9:52:25.362000
4901430XCSE20251008 9:52:25.362589
101430XCSE20251008 9:52:33.250953
101430XCSE20251008 10:40:35.271000
101429XCSE20251008 10:54:37.226000
101430XCSE20251008 10:56:49.590000
5001430XCSE20251008 10:56:49.590221
4001434XCSE20251008 11:38:21.824268
6001436XCSE20251008 11:45:24.056768
4411438XCSE20251008 12:01:50.643233
151442XCSE20251008 12:06:12.619000
361442XCSE20251008 12:08:43.550000
91443XCSE20251008 12:14:31.117000
91443XCSE20251008 12:15:34.117000
91443XCSE20251008 12:16:57.316000
91443XCSE20251008 12:19:00.027000
91443XCSE20251008 12:20:43.118000
11443XCSE20251008 12:20:43.118000
381442XCSE20251008 12:21:52.628000
101441XCSE20251008 12:22:05.602000
101440XCSE20251008 12:23:31.085000
101440XCSE20251008 12:23:31.085000
101440XCSE20251008 12:26:18.118000
91440XCSE20251008 12:26:18.118000
201441XCSE20251008 12:41:14.719000
551442XCSE20251008 12:45:54.118000
371442XCSE20251008 12:46:49.588000
281442XCSE20251008 12:52:57.668000
191444XCSE20251008 13:02:07.861000
101443XCSE20251008 13:08:54.088000
101443XCSE20251008 13:08:54.088000
101443XCSE20251008 13:08:54.088000
121443XCSE20251008 13:11:41.945000
71443XCSE20251008 13:11:41.945000
91443XCSE20251008 13:11:41.945000
201442XCSE20251008 13:16:47.122000
101442XCSE20251008 13:16:47.122000
101442XCSE20251008 13:16:47.122000
101441XCSE20251008 13:17:13.121000
91441XCSE20251008 13:17:13.121000
101440XCSE20251008 13:25:00.022000
91440XCSE20251008 13:25:00.022000
101440XCSE20251008 13:25:00.022000
91440XCSE20251008 13:25:00.022000
291438XCSE20251008 13:31:06.089000
291442XCSE20251008 14:00:31.087000
91442XCSE20251008 14:00:31.087000
101442XCSE20251008 14:00:31.087000
371444XCSE20251008 14:00:31.175000
271444XCSE20251008 14:00:31.178000
201445XCSE20251008 14:00:54.237000
281444XCSE20251008 14:06:57.660000
291443XCSE20251008 14:14:12.897000
101443XCSE20251008 14:14:12.897000
401446XCSE20251008 14:27:50.898000
91446XCSE20251008 14:28:54.903000
101448XCSE20251008 14:35:50.961000
191448XCSE20251008 14:35:50.961000
131448XCSE20251008 14:35:50.961000
21448XCSE20251008 14:35:50.961000
251448XCSE20251008 14:35:50.961000
261448XCSE20251008 14:35:51.082000
91448XCSE20251008 14:35:51.349000
221448XCSE20251008 14:35:51.349000
81448XCSE20251008 14:36:33.118000
21448XCSE20251008 14:36:33.118000
101448XCSE20251008 14:38:00.018000
101448XCSE20251008 14:39:24.117000
101448XCSE20251008 14:40:47.119000
91448XCSE20251008 14:42:10.182000
11448XCSE20251008 14:42:10.182000
91448XCSE20251008 14:43:34.461000
11448XCSE20251008 14:43:34.461000
201446XCSE20251008 14:44:08.545000
101446XCSE20251008 14:44:08.545000
101446XCSE20251008 14:44:08.545000
291446XCSE20251008 14:45:35.810000
291448XCSE20251008 14:58:49.446000
301447XCSE20251008 15:19:00.000000
91447XCSE20251008 15:19:00.000000
101447XCSE20251008 15:19:00.000000
101447XCSE20251008 15:19:00.000000
551445XCSE20251008 15:19:07.004000
271446XCSE20251008 15:19:07.004000
301446XCSE20251008 15:19:07.004000
331447XCSE20251008 15:19:09.767000
111447XCSE20251008 15:19:18.118000
101447XCSE20251008 15:19:25.118000
461446XCSE20251008 15:19:25.195000
151446XCSE20251008 15:20:05.535000
101446XCSE20251008 15:21:06.443000
461446XCSE20251008 15:21:24.433000
101449XCSE20251008 15:35:22.207000
101449XCSE20251008 15:35:22.207000
91449XCSE20251008 15:35:22.207000
31449XCSE20251008 15:35:22.207000
1041448XCSE20251008 15:36:09.064000
101448XCSE20251008 15:36:09.084000
101447XCSE20251008 15:36:49.954000
91447XCSE20251008 15:36:49.954000
81446XCSE20251008 15:40:21.306000
21446XCSE20251008 15:40:21.306000
101446XCSE20251008 15:40:21.306000
101446XCSE20251008 15:40:21.306000
101445XCSE20251008 15:43:24.090000
471446XCSE20251008 15:45:47.425000
91445XCSE20251008 15:48:43.024000
91445XCSE20251008 15:48:43.024000
101445XCSE20251008 15:48:43.024000
101445XCSE20251008 15:48:43.024000
281444XCSE20251008 15:48:43.032000
101443XCSE20251008 15:48:44.045000
281444XCSE20251008 15:52:00.284000
281444XCSE20251008 15:52:04.771000
101444XCSE20251008 15:53:44.119000
531445XCSE20251008 15:55:42.927000
211445XCSE20251008 15:57:20.629000
261444XCSE20251008 15:57:54.118000
371448XCSE20251008 16:04:28.246000
231448XCSE20251008 16:04:28.246000
161448XCSE20251008 16:04:28.251000
281449XCSE20251008 16:05:24.923000
51449XCSE20251008 16:05:24.923000
491448XCSE20251008 16:05:36.790000
201448XCSE20251008 16:05:46.486000
101448XCSE20251008 16:05:46.486000
381448XCSE20251008 16:06:59.555000
101451XCSE20251008 16:12:28.162000
111451XCSE20251008 16:12:33.965000
101451XCSE20251008 16:12:39.663000
11451XCSE20251008 16:12:46.801000
91451XCSE20251008 16:12:46.801000
101451XCSE20251008 16:12:53.117000
171451XCSE20251008 16:13:48.067000
101452XCSE20251008 16:15:00.031000
101453XCSE20251008 16:16:35.742000
61453XCSE20251008 16:18:36.120000
41453XCSE20251008 16:18:36.120000
2811451XCSE20251008 16:19:35.046248
51445XCSE20251009 9:04:57.378000
101445XCSE20251009 9:31:17.664000
101442XCSE20251009 9:38:46.476000
101442XCSE20251009 9:45:33.092000
101442XCSE20251009 9:54:16.130000
101442XCSE20251009 9:54:16.130000
111442XCSE20251009 10:00:08.656000
261442XCSE20251009 10:00:08.656000
101442XCSE20251009 10:03:41.075000
101441XCSE20251009 10:04:19.226000
101440XCSE20251009 10:04:33.195000
101438XCSE20251009 10:14:14.097000
91438XCSE20251009 10:14:14.097000
101437XCSE20251009 10:14:25.186000
191440XCSE20251009 10:26:43.213000
191440XCSE20251009 10:29:51.242000
101441XCSE20251009 10:34:50.099000
101440XCSE20251009 10:34:50.219000
101439XCSE20251009 10:40:20.014000
91439XCSE20251009 10:40:20.014000
91439XCSE20251009 10:40:20.014000
281441XCSE20251009 10:49:30.198000
191440XCSE20251009 10:54:27.751000
101439XCSE20251009 11:02:52.840000
91439XCSE20251009 11:02:52.840000
171438XCSE20251009 11:04:39.842000
191437XCSE20251009 11:05:42.490000
191438XCSE20251009 11:16:48.406000
101437XCSE20251009 11:30:07.490000
51435XCSE20251009 11:33:01.407000
101437XCSE20251009 11:36:25.706000
101436XCSE20251009 11:36:52.758000
101435XCSE20251009 11:38:27.186000
191436XCSE20251009 11:49:59.183000
101437XCSE20251009 12:05:53.191000
101437XCSE20251009 12:09:44.826000
61437XCSE20251009 12:09:44.830000
51438XCSE20251009 12:11:16.981000
71438XCSE20251009 12:11:16.981000
201436XCSE20251009 12:13:04.647000
201436XCSE20251009 12:16:55.201000
191435XCSE20251009 12:19:23.594000
91435XCSE20251009 12:19:23.594000
71435XCSE20251009 12:32:24.103000
221435XCSE20251009 12:38:02.193000
71435XCSE20251009 12:38:02.193000
101435XCSE20251009 12:38:02.193000
121435XCSE20251009 12:39:06.804000
251435XCSE20251009 12:45:45.505000
121435XCSE20251009 12:45:45.505000
11439XCSE20251009 13:08:45.314000
81439XCSE20251009 13:08:45.314000
381437XCSE20251009 13:12:15.195000
101437XCSE20251009 13:12:15.195000
181437XCSE20251009 13:12:15.215000
281437XCSE20251009 13:12:15.235000
81437XCSE20251009 13:12:15.235000
101437XCSE20251009 13:16:52.997000
301439XCSE20251009 13:46:42.630000
201438XCSE20251009 13:50:46.831000
201437XCSE20251009 13:51:40.921000
201437XCSE20251009 14:00:58.000000
51438XCSE20251009 14:10:48.940000
61438XCSE20251009 14:10:48.940000
101436XCSE20251009 14:13:02.226000
91436XCSE20251009 14:13:02.226000
91436XCSE20251009 14:13:02.226000
191436XCSE20251009 14:19:21.193000
91436XCSE20251009 14:19:21.193000
191439XCSE20251009 14:23:56.201000
101439XCSE20251009 14:35:09.393000
91439XCSE20251009 14:35:09.393000
91439XCSE20251009 14:35:09.393000
291437XCSE20251009 14:35:09.528000
291436XCSE20251009 14:35:09.659000
101437XCSE20251009 14:35:13.266000
281436XCSE20251009 14:35:19.695000
101436XCSE20251009 14:35:37.016000
291435XCSE20251009 14:35:57.014000
21434XCSE20251009 14:40:11.339000
171434XCSE20251009 14:40:11.339000
91434XCSE20251009 14:40:11.339000
281433XCSE20251009 14:40:40.668000
291432XCSE20251009 14:40:54.793000
201431XCSE20251009 14:49:39.202000
191433XCSE20251009 15:05:46.194000
191432XCSE20251009 15:12:16.358000
191432XCSE20251009 15:23:48.200000
101432XCSE20251009 15:23:48.200000
91436XCSE20251009 15:28:25.044000
191434XCSE20251009 15:33:55.444000
91434XCSE20251009 15:33:55.444000
101434XCSE20251009 15:33:55.444000
251433XCSE20251009 15:33:55.545000
131433XCSE20251009 15:33:55.545000
381433XCSE20251009 15:33:57.297000
1051432XCSE20251009 15:34:07.252000
2931432XCSE20251009 15:34:07.252708
591432XCSE20251009 15:34:07.252741
3481432XCSE20251009 15:34:07.252743
471432XCSE20251009 15:34:10.221000
71434XCSE20251009 15:37:10.536000
121434XCSE20251009 15:37:10.536000
71434XCSE20251009 15:37:10.555000
71434XCSE20251009 15:37:10.555000
281432XCSE20251009 15:45:27.325000
741432XCSE20251009 15:45:27.325000
181432XCSE20251009 15:45:27.325000
8001432XCSE20251009 15:45:27.325535
281432XCSE20251009 15:48:32.190000
71434XCSE20251009 15:51:13.348000
61434XCSE20251009 15:51:13.348000
321434XCSE20251009 15:51:13.348000
61434XCSE20251009 15:51:13.368000
61434XCSE20251009 15:51:13.368000
221434XCSE20251009 15:51:13.368000
81434XCSE20251009 15:51:13.387000
71434XCSE20251009 15:51:13.387000
71434XCSE20251009 15:51:13.409000
81434XCSE20251009 15:51:13.409000
71434XCSE20251009 15:51:13.428000
61434XCSE20251009 15:51:13.428000
71434XCSE20251009 15:51:13.447000
71434XCSE20251009 15:51:26.585000
31434XCSE20251009 15:51:26.585000
71434XCSE20251009 15:51:50.585000
31434XCSE20251009 15:51:50.585000
71434XCSE20251009 15:52:34.585000
31434XCSE20251009 15:52:34.585000
281431XCSE20251009 15:52:59.314000
61434XCSE20251009 15:55:31.470000
81434XCSE20251009 15:55:31.470000
111434XCSE20251009 15:55:31.470000
191432XCSE20251009 15:55:55.419000
101431XCSE20251009 16:02:30.888000
91431XCSE20251009 16:02:30.888000
101431XCSE20251009 16:02:30.888000
91431XCSE20251009 16:02:30.888000
41437XCSE20251009 16:08:01.277000
61437XCSE20251009 16:08:01.277000
71437XCSE20251009 16:08:42.328000
31437XCSE20251009 16:08:42.328000
301435XCSE20251009 16:11:20.086000
191435XCSE20251009 16:11:20.098000
191435XCSE20251009 16:17:55.550000
91435XCSE20251009 16:17:55.550000
91435XCSE20251009 16:17:55.550000
91435XCSE20251009 16:17:55.550000
10001434XCSE20251009 16:17:55.550869
291434XCSE20251009 16:17:55.624000
311435XCSE20251009 16:26:24.233000
231437XCSE20251009 16:26:45.045000
91437XCSE20251009 16:27:15.586000
11437XCSE20251009 16:27:15.586000
171435XCSE20251009 16:28:05.251000
221435XCSE20251009 16:28:05.251000
2501434XCSE20251009 16:28:29.394597
231434XCSE20251009 16:28:29.394636
10001445XCSE20251010 9:05:37.059766
9931450XCSE20251010 9:06:51.708874
71450XCSE20251010 9:06:51.708911
101445XCSE20251010 9:55:01.091000
101443XCSE20251010 9:57:57.370000
101445XCSE20251010 10:02:43.190000
91442XCSE20251010 10:09:43.380000
101442XCSE20251010 10:11:09.971000
191437XCSE20251010 10:25:50.191000
101442XCSE20251010 10:34:41.245000
381441XCSE20251010 10:38:36.183000
101440XCSE20251010 10:48:48.218000
101439XCSE20251010 10:49:24.414000
91439XCSE20251010 10:49:24.414000
101438XCSE20251010 10:51:53.307000
91438XCSE20251010 10:51:53.307000
101438XCSE20251010 10:51:53.307000
101440XCSE20251010 11:01:13.208000
91440XCSE20251010 11:01:13.208000
191442XCSE20251010 11:13:32.956000
131442XCSE20251010 11:14:36.113000
291441XCSE20251010 11:17:32.091000
11440XCSE20251010 11:24:01.431000
41440XCSE20251010 11:24:01.431000
51440XCSE20251010 11:24:01.431000
141441XCSE20251010 11:29:10.262000
121441XCSE20251010 11:30:29.459000
191439XCSE20251010 11:31:13.179000
191439XCSE20251010 11:41:22.955000
101438XCSE20251010 11:44:19.160000
101438XCSE20251010 11:49:56.332000
91438XCSE20251010 11:49:56.332000
191437XCSE20251010 11:55:16.189000
281438XCSE20251010 12:06:06.089000
151439XCSE20251010 12:23:18.473000
151439XCSE20251010 12:23:18.476000
151439XCSE20251010 12:23:18.479000
151439XCSE20251010 12:23:18.483000
151439XCSE20251010 12:23:18.486000
151439XCSE20251010 12:23:18.659000
41443XCSE20251010 12:31:16.661000
11444XCSE20251010 12:33:15.748000
181444XCSE20251010 12:33:15.748000
671442XCSE20251010 12:34:47.662000
171443XCSE20251010 12:38:39.411000
141443XCSE20251010 12:39:58.776000
491441XCSE20251010 12:41:28.167000
101441XCSE20251010 12:41:28.167000
11444XCSE20251010 12:53:03.146000
191444XCSE20251010 12:53:03.146000
91444XCSE20251010 12:53:03.146000
101444XCSE20251010 12:53:03.146000
191444XCSE20251010 12:53:03.196000
101444XCSE20251010 12:53:07.683000
101445XCSE20251010 13:17:26.640000
101445XCSE20251010 13:17:26.640000
91445XCSE20251010 13:17:26.640000
101445XCSE20251010 13:17:26.640000
101445XCSE20251010 13:17:26.640000
201445XCSE20251010 13:32:51.396000
21445XCSE20251010 13:45:50.645000
101445XCSE20251010 15:18:59.552000
91445XCSE20251010 15:18:59.552000
101445XCSE20251010 15:18:59.552000
191445XCSE20251010 15:19:43.232000
101445XCSE20251010 15:19:43.232000
20001447XCSE20251010 16:38:36.120269
1291447XCSE20251010 16:38:36.120299

