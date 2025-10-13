Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 6. oktober 2025 – 10. oktober 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 41 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|28.532.778
|16,67
|475.558.254
|06. oktober 2025
|190.000
|17,52
|3.328.800
|07. oktober 2025
|177.743
|17,64
|3.135.387
|08. oktober 2025
|180.000
|17,77
|3.198.600
|09. oktober 2025
|160.000
|18,14
|2.902.400
|10. oktober 2025
|160.000
|18,18
|2.908.800
|I alt uge 41
|867.743
|17,83
|15.473.987
|I alt akkumuleret
|29.400.521
|16,70
|491.032.241
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 33.646.217 stk. egne aktier svarende til 2,32 % af selskabets aktiekapital.
