Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S 

Transaktioner 6. oktober 2025 – 10. oktober 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 41 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse28.532.77816,67475.558.254
06. oktober 2025190.00017,523.328.800
07. oktober 2025177.74317,643.135.387
08. oktober 2025180.00017,773.198.600
09. oktober 2025160.00018,142.902.400
10. oktober 2025160.00018,182.908.800
I alt uge 41867.74317,8315.473.987
I alt akkumuleret 29.400.52116,70491.032.241

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 33.646.217 stk. egne aktier svarende til 2,32 % af selskabets aktiekapital.

