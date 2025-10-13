Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 6. oktober 2025 – 10. oktober 2025

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 41 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 28.532.778 16,67 475.558.254 06. oktober 2025 190.000 17,52 3.328.800 07. oktober 2025 177.743 17,64 3.135.387 08. oktober 2025 180.000 17,77 3.198.600 09. oktober 2025 160.000 18,14 2.902.400 10. oktober 2025 160.000 18,18 2.908.800 I alt uge 41 867.743 17,83 15.473.987 I alt akkumuleret 29.400.521 16,70 491.032.241

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 33.646.217 stk. egne aktier svarende til 2,32 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Head of Investor Relations & ESG

Mads Thinggaard

Mobil nr. 2025 5469

Vedhæftede filer