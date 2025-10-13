L'industrie de la moquette et du revêtement de sol se réunit à Istanbul: l'ICFE démarre en janvier

ISTANBUL, 13 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Désormais dans sa troisième édition, le Salon international de la moquette et des revêtements de sol (ICFE), anciennement connu sous le nom de CFE, s'est rapidement imposé comme l'un des points de rencontre les plus importants du secteur dans le monde. Se tenant au Centre d'exposition d'Istanbul du 6 au 9 janvier 2026, le salon a pris une dimension internationale, attirant acheteurs, fabricants et décideurs des six continents. Il sera organisé par Tüyap Exhibitions Group en collaboration avec l'Association des exportateurs de tapis d'Istanbul (İHİB) et l'Association des exportateurs de tapis d'Anatolie du Sud-Est (GAHİB).

Un nouveau hall ajouté

La trajectoire de croissance est remarquable. Répondant à une forte demande, l'ICFE s'étend à un 11e hall pour 2026, avec tous les halls déjà complets et les marques de renommée mondiale qui ont sécurisé leurs places dès le début, témoignant du rôle du Salon en tant que hub central de l'industrie.

L'influence mondiale de l'ICFE est portée par une stratégie marketing couvrant plus de 80 pays. Grâce aux médias numériques, aux campagnes ciblées et au matchmaking B2B international, le Salon connecte efficacement exposants et visiteurs. Ce rayonnement mondial distingue l'ICFE des autres événements du secteur et garantit que chaque édition génère de nouvelles opportunités commerciales et de partenariat.

Plus de 50 000 participants attendus

Pour l'avenir, l'ICFE 2026 devrait accueillir près de 500 entreprises de 25 pays, notamment la Chine, l'Iran, le Pakistan, l'Inde, l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, les États-Unis, l'Égypte, la Jordanie, la Belgique et la France. Environ 50 000 visiteurs professionnels de 105 pays sont attendus, avec une participation particulièrement forte de l'Allemagne, l'Italie, la Chine, l'Inde, l'Iran, la Belgique, les États-Unis, la Russie et le Moyen-Orient. S'appuyant sur l'édition 2025 où 78 % des exposants ont déclaré de nouvelles relations d'affaires les organisateurs se sont fixé un objectif ambitieux de 85 % pour 2026.

« Notre secteur peut adopter les outils numériques, mais il prospère grâce à la confiance et aux connexions qui naissent des rencontres en personne », a déclaré İlhan Ersözlü de Tüyap Exhibitions Group. « L'expansion de l'ICFE à un 11e hall et la diversité de la participation internationale démontrent à quel point Istanbul est devenue un centre mondial pour les tapis et les revêtements de sol. L'ICFE 2026 sera une plateforme où de nouveaux partenariats se forment et où l'avenir de l'industrie prend forme. »

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b30c92a3-cf68-4908-80d9-038dd6a2a4af