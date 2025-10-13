|Selskabsmeddelelse nr. 46 2025
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 41
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 41 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|13,456,701
|245.2052
|3,299,653,102
|06 oktober 2025
|142,000
|270.2954
|38,381,947
|07 oktober 2025
|47,000
|270.0402
|12,691,889
|08 oktober 2025
|130,830
|271.0409
|35,460,281
|09 oktober 2025
|42,000
|270.7667
|11,372,201
|10 oktober 2025
|23,000
|275.7611
|6,342,505
|I alt akkumuleret i uge 41
|384,830
|270.8958
|104,248,824
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|13,841,531
|245.9195
|3,403,901,926
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.658% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Danske Bank
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70
