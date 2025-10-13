Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 41

Selskabsmeddelelse nr. 46 2025

13. oktober 2025



Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 41



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 41 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse13,456,701245.20523,299,653,102
06 oktober 2025142,000270.295438,381,947
07 oktober 202547,000270.040212,691,889
08 oktober 2025130,830271.040935,460,281
09 oktober 202542,000270.766711,372,201
10 oktober 202523,000275.76116,342,505
I alt akkumuleret i uge 41384,830270.8958104,248,824
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet13,841,531245.91953,403,901,926




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.658% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70

 

