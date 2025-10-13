Aktietilbagekøb i Djurslands Bank – transaktioner i uge 41

Fondsbørsmeddelelse 53/2025
13. oktober 2025

Aktietilbagekøb i Djurslands Bank – transaktioner i uge 41

Djurslands Bank offentliggjorde den 1. september 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 35 mio. kr., dog med maksimalt 51.800 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 1. september 2025 og vil være afsluttet senest den 31. august 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i banken med op til 25 mio. kr., samt etablering af medarbejderaktieordning med op til 10 mio. kr.
Programmet gennemføres i overensstemmelse med artikel 5 i EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK)Transaktions-værdi (DKK)
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet5.949735,274.374.122,14
6. oktober 2025260726,31188.841,00
7. oktober 2025260726,67188.934,00
8. oktober 2025260730,00189.800,00
9. oktober 2025260726,46188.880,00
10. oktober 2025290760,10220.429,00
I alt uge 411.330734,50976.884,00
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet7.279735,135.351.006,14

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060136273 og gennemført af Danske Bank
A/S på vegne af banken.

Efter ovenstående transaktioner ejer Djurslands Bank i alt 43.355 egne aktier, svarende til 1,606 % af bankens aktiekapital.

