FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 06 au 10 octobre 2025

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 06/10/2025 au 10/10/2025

Publication du 13/10/2025

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2706/10/2025FR0000074759 157 24,40XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2708/10/2025FR0000074759 5 24,50XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2709/10/2025FR0000074759 144 25,00XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2710/10/2025FR0000074759 20 25,00XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/10/2025 09:00:02FR0000074759 24,40EUR 1XPAR1110447-513b279FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/10/2025 09:00:03FR0000074759 24,40EUR 56XPAR1110447-769b279FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/10/2025 09:00:03FR0000074759 24,40EUR 34XPAR1110447-1025b279FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/10/2025 09:00:03FR0000074759 24,40EUR 16XPAR1110447-1281b279FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/10/2025 09:00:03FR0000074759 24,40EUR 50XPAR1110447-1537b279FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/10/2025 09:00:23FR0000074759 24,50EUR 5XPAR1110447-513b281FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/10/2025 09:34:48FR0000074759 25,00EUR 144XPAR1110447-1537b282FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2025 12:34:16FR0000074759 25,00EUR 20XPAR1110447-1537b283FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

