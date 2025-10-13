Theriva™ Biologics anuncia próximas ponencias en congresos médicos

- Los datos ampliados del mPDAC del ensayo VIRAGE de fase 2b sobre el VCN-01 se presentarán en la ESMO 2025.

- Los datos provisionales sobre seguridad y farmacocinética de SYN-004 se presentarán en IDWeek 2025.

ROCKVILLE, Md., Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX), («Theriva» o la «Empresa»), una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia, ha anunciado hoy las próximas ponencias en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO 2025) y en la Reunión Anual de la Semana de Enfermedades Infecciosas (IDWeek) 2025.

Próxima ponencia oral breve sobre el VCN-01 en la ESMO 2025

Los datos ampliados del ensayo VIRAGE que investiga el VCN-01 (zabilugene almadenorepvec) se presentarán en una ponencia oral breve en el Congreso de la ESMO 2025:

Autor/a ponente: Dra. Rocío Garcia-Carbonero, Hospital 12 de Octubre, Madrid, España

Título: Ensayo VIRAGE: estudio de fase 2b, abierto, aleatorizado de nab-paclitaxel y gemcitabina con o sin VCN-01 intravenoso en pacientes con cáncer de páncreas metastásico (mPDAC)

Sinopsis n.º: 2216MO

Fecha y hora: lunes, 20 de octubre de 2025 a las 9:28 h CEST

Sesión: Miniponencia oral 2, Tumores gastrointestinales. Tracto digestivo superior

Lugar de celebración: Auditorio Bonn, Pabellón 7.1c, Messe Berlin, Berlín, Alemania

SYN-004 Próxima presentación de póster en la IDWeek 2025

Datos previamente divulgados sobre seguridad y farmacocinética (PK) del ensayo clínico en curso de fase 1b/2a aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de SYN-004 (ribaxamasa) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (TCH) para la prevención de la enfermedad aguda de injerto contra huésped (EICH aguda). Estos datos se presentarán en la ID Week 2025:

Autor ponente: Dr. Erik R. Dubberke, profesor de Medicina, director clínico de Enfermedades Infecciosas del Trasplante, Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis

Título: Seguridad y tolerabilidad de SYN-004 en receptores de trasplante alogénico de células hematopoyéticas (TCH) tratados con meropenem (MER) o piperacilina/tazobactam (P/T)

Sinopsis n.º: P-104

Fecha y hora: lunes, 20 de octubre de 2025, de 12:15 h a 13:30 h, hora del este de EE. UU.

Lugar de celebración: Sala de pósteres B4-5, Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia



Acerca del VCN-01

El VCN-01 (zabilugene almadenorepvec) es un adenovirus oncolítico de administración sistémica diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar el estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora al tratamiento del cáncer. Este modo de acción único permite al VCN-01 ejercer múltiples efectos antitumorales al (i) infectar y lisar selectivamente las células tumorales; (ii) mejorar el acceso y la perfusión de los productos de quimioterapia coadministrados; y (iii) aumentar la inmunogenicidad del tumor y exponerlo al sistema inmunitario del paciente y a los productos de inmunoterapia coadministrados. La administración sistémica permite al VCN-01 ejercer sus acciones tanto en el tumor primario como en las metástasis. Hasta la fecha, el VCN-01 se ha administrado a 142 pacientes en ensayos clínicos sobre distintos tipos de cáncer, como el adenocarcinoma ductal pancreático (en combinación con quimioterapia), el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (con un inhibidor de puntos de control inmunitario), el cáncer de ovario (con terapia celular CAR-T), el cáncer colorrectal y el retinoblastoma (mediante inyección intravítrea). Para obtener más información sobre estos ensayos clínicos, visite Clinicaltrials.gov.

Acerca de SYN-004 (ribaxamasa)

SYN-004 (ribaxamasa) es un tratamiento profiláctico oral diseñado para degradar ciertos antibióticos betalactámicos intravenosos dentro del tracto gastrointestinal y mantener el equilibrio natural del microbioma intestinal para la prevención de la infección por Clostridioides difficile (CDI), el crecimiento excesivo de organismos patógenos, la aparición de resistencia a los antimicrobianos (RAM) y la enfermedad aguda de injerto contra huésped (EICH aguda) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (TCH). Los receptores de TCH alogénicos suelen recibir ciclos largos de antibióticos betalactámicos intravenosos para tratar la infección tras la terapia de acondicionamiento. El daño al microbioma intestinal mediado por los antibióticos en los receptores de TCH alogénicos puede dar lugar a resultados adversos, como infección por Clostridioides difficile (ICD), colonización por ERV o bacteriemia y EICH aguda potencialmente mortales. Un ensayo clínico de fase 2b que se llevó a cabo con anterioridad, controlado con placebo en 412 pacientes, demostró que SYN-004 protegía el microbioma intestinal de la disbiosis por antibióticos. Los pacientes que recibieron SYN-004 también mostraron un mantenimiento y una recuperación significativamente mejores del microbioma intestinal, así como una menor incidencia de nuevas colonizaciones por microorganismos oportunistas y potencialmente patógenos, como el ERV.

Acerca de Theriva™ Biologics, Inc.

Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX) es una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia. Theriva Biologics, S.L., filial de la empresa, ha estado desarrollando una nueva plataforma de adenovirus oncolíticos diseñada para la administración intravenosa, intravítrea y antitumoral con el fin de desencadenar la muerte de las células tumorales, mejorar el acceso de las terapias oncológicas coadministradas al tumor y promover una respuesta antitumoral sólida y sostenida por parte del sistema inmunitario del paciente. Los principales candidatos en fase clínica de la empresa son: (1) VCN-01 (zabilugene almadenorepvec), un adenovirus oncolítico diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar la barrera del estroma tumoral que sirve de una importante barrera física e inmunosupresora al tratamiento del cáncer; (2) SYN-004 (ribaxamasa), diseñado para degradar ciertos antibióticos betalactámicos intravenosos de amplio uso dentro del tracto gastrointestinal (GI) para evitar daños en el microbioma, limitando así el crecimiento excesivo de organismos patógenos como el ERV (enterococos resistentes a la vancomicina) y reduciendo la incidencia y la gravedad de la enfermedad aguda de injerto contra huésped (EICH aguda) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (HCT); y (3) SYN-020, una formulación oral recombinante de la enzima fosfatasa alcalina intestinal (FAI) producida bajo condiciones cGMP y destinada al tratamiento de enfermedades gastrointestinales locales y sistémicas. Para obtener más información, consulte el sitio web de Theriva Biologics en www.therivabio.com.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Relaciones con los inversores:

Kevin Gardner

LifeSci Advisors, LLC

kgardner@lifesciadvisors.com