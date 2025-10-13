OP Ryhmä

Sisäpiiritieto

Pörssitiedote 13.10.2025 klo 15.30

OP Ryhmä parantaa tulosnäkymiään vuodelle 2025

OP Ryhmä arvioi 30.7.2025 julkaistussa puolivuosikatsauksessaan liikevoiton olevan vuonna 2025 hyvällä tasolla, mutta muodostuvan kuitenkin pienemmäksi kuin vuoden 2023 ja 2024 liikevoitto.

OP Ryhmän liikevoitto oli 2 050 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja 2 486 miljoonaa euroa vuonna 2024. Uuden arvion mukaan OP Ryhmän vuoden 2025 liikevoitto on samaa tasoa tai korkeampi kuin vuoden 2023 liikevoitto.

Arvion taustalla on sijoitustoiminnan tuottojen ja saamisten arvonalentumisten ennakoitua parempi kehitys kuluneen vuoden aikana. Tuloskehitykseen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. OP Ryhmän tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen, sijoitusympäristön muutoksiin sekä saamisten arvonalentumisten kehitykseen.

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2025 julkaistaan 28.10.2025.

