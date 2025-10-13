OP Gruppen

Insiderinformation

Börsmeddelande 13.10.2025 kl. 15.30

OP Gruppen höjer resultatutsikterna för 2025

I halvårsrapporten som publicerades 30.7.2025 uppskattades OP Gruppens rörelsevinst 2025 ligga på en god nivå men ändå bli mindre än rörelsevinsten 2023 och 2024.

OP Gruppens rörelsevinst var 2 050 miljoner euro år 2023 och 2 486 miljoner euro år 2024. Enligt en ny uppskattning kommer OP Gruppens rörelsevinst 2025 att ligga på samma nivå som eller bli bättre än rörelsevinsten 2023.

Uppskattningen bygger på att intäkterna från placeringsverksamheten och nedskrivningarna av fordringar utvecklats bättre än väntat under det gångna året. Resultatutvecklingen förknippas fortfarande med betydande osäkerhetsfaktorer. De största osäkerhetsfaktorerna för OP Gruppens resultatutveckling gäller utvecklingen i omvärlden, förändringarna i placeringsmiljön och utvecklingen i nedskrivningar av fordringar.

OP Gruppens delårsrapport 1.1–30.9.2025 offentliggörs 28.10.2025.

