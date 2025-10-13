OpenMath正式上线，Shentu、CertiK联合布局Desci板块

纽约, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shentu 链宣布正式推出OpenMath平台，这是全球首个聚焦数学领域的去中心化科学（DeSci）平台。该平台由 Shentu 链 与 CertiK 联合研发，CertiK作为全球最大的 Web3 安全公司与形式化验证领域的国际领军者，为该平台提供数学领域的技术支持。

OpenMath 为研究者与证明者提供了协作提出、解决数学问题的功能，并借助基于 Rocq 的形式化验证技术，对结果进行逻辑验证，以数学级的精度确保推理的严谨与准确。此外，平台为证明者提供代币奖励，在研究过程中同时实现了透明度提升与激励机制对齐。

OpenMath 部署于 Shentu 链，这是一条基于 Cosmos 构建的 Layer 1 区块链，前身为 CertiK 链，由耶鲁大学邵中教授与哥伦比亚大学顾荣辉教授个人孵化。2021 年 8 月，Shentu 正式脱离 CertiK，作为独立实体自主运营。此次OpenMath上线，是双方基于全新合作伙伴关系，对区块链与形式化验证在数学场景中应用的共同探索。

值得注意的是，OpenMath 平台推出节点，正处于DeSci领域快速发展阶段。DeSci 旨在重塑科学知识的生产、资助与传播方式。不同于依赖中心化机构和封闭体系的传统研究模式，DeSci 利用 Web3 技术推动开放协作、透明资助，并为贡献者提供直接激励。



参考Binance Academy的定义，Desci的核心是“通过去中心化网络实现科学的民主化，提高研究透明度、激励机制与可访问性”。据悉，OpenMath的设计中包括开放取用出版(open access publishing)、点对点资助模式，以及研究成果的公开验证(public validation of research)等级制，与 DeSci 理念存在多处契合。

通过OpenMath，研究过程以数据的形式记录在区块链上，既确保信息不可篡改，又让整个过程更加公开透明，从而打破机构壁垒，保障每项研究成果可追溯。此外，平台采用 “双阶段提交机制”，据介绍该机制可在保护验证者知识产权的前提下，向全球研究者开放参与权限，以吸引更多群体加入。

关于生态建设，OpenMath方面表示，其生态体系将围绕 “社区主导、可验证、可引用、可追溯” 的特点构建，这一设计对推动全球数学领域研究协作、加速研究进程具有积极意义。未来规划上，平台透露将持续拓展应用场景，重点聚焦前沿数学难题攻克，目标是为构建更公平、高效的科研环境提供支持。