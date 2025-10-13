BitMEX lanza Uptober Carnival: gane parte de un fondo de premios de 1.000.000 de dólares

VICTORIA, Seychelles, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El día de hoy, BitMEX, una de las bolsas de criptomonedas más segura, anunció el lanzamiento de Uptober Carnival, que permitirá a los operadores competir por su parte de un fondo de premios de 1.000.000 de dólares, teléfonos iPhone 17 Pro y hasta 100.000 en tokens BMEX.

La competencia se llevará a cabo del 10 de octubre de 2025 a las 12:00 a. m. (UTC) al 9 de noviembre de 2025 a las 11:59 p. m. (UTC). Los usuarios pueden participar en la competencia en cualquier momento durante el tiempo que dura la campaña.

Las recompensas se distribuirán en 3 categorías: 50 % de descuento en BTC, ETH y SOL: Los primeros 2.000 nuevos usuarios que compren un volumen acumulado de 200 dólares en Bitcoin, Ether o Solana podrán disfrutar de un 50 % de descuento en sus compras de hasta 100 dólares.

Los primeros 2.000 nuevos usuarios que compren un volumen acumulado de 200 dólares en Bitcoin, Ether o Solana podrán disfrutar de un 50 % de descuento en sus compras de hasta 100 dólares. 500.000 USDT por volumen de operaciones con contratos perpetuos: los primeros 1.000 usuarios que operen con contratos perpetuos en BitMEX podrán ganar un premio acumulado de 500.000 USDT.

los primeros 1.000 usuarios que operen con contratos perpetuos en BitMEX podrán ganar un premio acumulado de 500.000 USDT. Sorteo de teléfonos iPhone 17 Pro: 88 operadores ganarán un iPhone 17 Pro, en función de su volumen de operaciones.

Para participar en Uptober Carnival, los nuevos clientes deberán contar con la verificación total de BitMEX. Para más información acerca de la competencia y para registrarse, visite aquí.

Acerca de BitMEX

BitMEX es la plataforma de intercambio de derivados criptográficos original, que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades mediante su baja latencia, su gran liquidez nativa en criptomonedas y su confiabilidad incomparable.

Desde su fundación, no se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o hackeo, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con seguridad, sabiendo que sus fondos están seguros. De este modo, también pueden tener acceso a los productos y herramientas que requieren para ser rentables.

BitMEX también fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de las reservas y de prueba del pasivo en la cadena. La bolsa sigue publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.

Para más información acerca de BitMEX, visite el blog de BitMEX o www.bitmex.com , y siga Telegram, Twitter, Discord y sus comunidades en línea. Para hacer más consultas, comuníquese a press@bitmex.com.

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c37a753c-07e8-4594-ab36-675ab7a59e2f