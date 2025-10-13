BitMEX lanza Uptober Carnival: gane parte de un fondo de premios de 1.000.000 de dólares

VICTORIA, Seychelles, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El día de hoy, BitMEX, una de las bolsas de criptomonedas más segura, anunció el lanzamiento de Uptober Carnival, que permitirá a los operadores competir por su parte de un fondo de premios de 1.000.000 de dólares, teléfonos iPhone 17 Pro y hasta 100.000 en tokens BMEX.
La competencia se llevará a cabo del 10 de octubre de 2025 a las 12:00 a. m. (UTC) al 9 de noviembre de 2025 a las 11:59 p. m. (UTC). Los usuarios pueden participar en la competencia en cualquier momento durante el tiempo que dura la campaña.
|Las recompensas se distribuirán en 3 categorías:
|
Para participar en Uptober Carnival, los nuevos clientes deberán contar con la verificación total de BitMEX. Para más información acerca de la competencia y para registrarse, visite aquí.
Acerca de BitMEX
BitMEX es la plataforma de intercambio de derivados criptográficos original, que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades mediante su baja latencia, su gran liquidez nativa en criptomonedas y su confiabilidad incomparable.
Desde su fundación, no se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o hackeo, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con seguridad, sabiendo que sus fondos están seguros. De este modo, también pueden tener acceso a los productos y herramientas que requieren para ser rentables.
BitMEX también fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de las reservas y de prueba del pasivo en la cadena. La bolsa sigue publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.
Para más información acerca de BitMEX, visite el blog de BitMEX o www.bitmex.com, y siga Telegram, Twitter, Discord y sus comunidades en línea. Para hacer más consultas, comuníquese a press@bitmex.com.
