Opjustering af forventningerne til resultat før skat for 2025

Selskabsmeddelelse nr. 2025/16

Fynske Bank opjusterer forventningerne til resultatet før skat for 2025 til niveauet 105-125 mio. kr. mod tidligere 90–110 mio. kr.

Opjusteringen sker med baggrund i udviklingen af nettorente- og gebyrindtægter som følge af et højt aktivitetsniveau og kundetilgang. Herudover har en større positiv kursregulering af bankens beholdning af obligationer og sektoraktier samt lavere administrationsomkostninger end forventet bidraget til opjusteringen.

Periodemeddelelsen pr. 30. september 2025 offentliggøres den 6. november 2025.

For yderligere information, kontakt venligst:

Henning Dam, administrerende direktør: 2343 7425.

Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S

Vedhæftet fil