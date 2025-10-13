WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 9 octobre 2025

Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 6 et 9 octobre 2025 :

Nom de l'émetteurCode LEIJour de la transactionCode ISINVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€)Marché
WENDEL








969500M98ZMIZYJD5O34








06/10/2025FR0000121204








8 10581,5142Euronext








07/10/20252 58382,3142
08/10/20256 15882,4287
09/10/20252 50582,9397

Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 juin 2025, le Groupe gère 39 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 6,2 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019.

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012


Contact
Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com

Annexe

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode Identifiant PSIJour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financier (ISIN)Prix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marché
