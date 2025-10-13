WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 9 octobre 2025

Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 6 et 9 octobre 2025 :
|Nom de l'émetteur
|Code LEI
|Jour de la transaction
|Code ISIN
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€)
|Marché
|WENDEL
|969500M98ZMIZYJD5O34
|06/10/2025
|FR0000121204
|8 105
|81,5142
|Euronext
|07/10/2025
|2 583
|82,3142
|08/10/2025
|6 158
|82,4287
|09/10/2025
|2 505
|82,9397
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
À propos de Wendel
Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 juin 2025, le Groupe gère 39 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 6,2 Mds d’euros investis pour compte propre.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019.
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012
Annexe
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant PSI
|Jour/heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code identifiant marché
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:04:42+83:00
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|78
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:04:42+83:00
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:04:42+83:00
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|78
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:05:38+83:00
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|78
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:09:39+83:00
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:25:38+83:00
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|75
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:26:06+83:00
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|70
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:26:06+83:00
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:27:16+83:00
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:27:16+83:00
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:27:16+83:00
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|70
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:27:16+83:00
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|70
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:35:12+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:36:02+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:39:08+83:00
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:39:08+83:00
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:40:35+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:40:36+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|82
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:40:36+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|82
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:40:37+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:40:37+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:40:37+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|82
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:41:07+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:41:18+82:00
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|105
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:41:18+82:00
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|64
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:41:18+82:00
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:41:21+82:00
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:41:21+82:00
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|82
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:41:21+82:00
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|82
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:41:29+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:41:29+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:41:29+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:41:29+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|55
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:46:33+82:00
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:46:33+82:00
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:47:53+82:00
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:53:27+82:00
|FR0000121204
|81,75
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:53:36+82:00
|FR0000121204
|81,50
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:58:50+81:00
|FR0000121204
|81,30
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T09:59:09+81:00
|FR0000121204
|81,25
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:05:00+81:00
|FR0000121204
|81,25
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:14:20+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|71
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:15:18+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:15:18+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:15:18+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|93
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:15:18+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:15:18+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:15:18+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:16:04+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|96
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:16:04+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|101
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:16:04+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:16:04+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:16:04+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|65
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:16:05+81:00
|FR0000121204
|81,35
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:17:22+81:00
|FR0000121204
|81,30
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:17:22+81:00
|FR0000121204
|81,30
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:23:49+81:00
|FR0000121204
|81,25
|EUR
|5 000
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:28:45+81:00
|FR0000121204
|81,25
|EUR
|53
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:37:37+81:00
|FR0000121204
|81,15
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T10:48:47+81:00
|FR0000121204
|81,10
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T11:00:48+81:00
|FR0000121204
|81,05
|EUR
|71
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T11:08:42+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T11:08:42+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T11:13:49+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-06T11:13:49+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:08:55+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|54
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:08:55+83:00
|FR0000121204
|82,55
|EUR
|55
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:12:41+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|63
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:18:55+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|113
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:24:11+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|65
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:25:37+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|79
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:26:32+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:26:32+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|79
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:26:32+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|79
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:40:03+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:40:03+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:40:03+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:40:03+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:40:03+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:40:03+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|82
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:40:03+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:40:03+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:40:03+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|58
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:40:03+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|59
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:41:13+82:00
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:41:13+82:00
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T09:48:42+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T10:00:21+82:00
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|56
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T10:00:21+82:00
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|55
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T10:19:45+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|56
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T10:19:45+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|67
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T10:19:45+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T10:19:45+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T10:19:45+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T10:19:48+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T10:19:48+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|61
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T10:26:16+82:00
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T10:26:16+82:00
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T10:26:16+82:00
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T10:26:16+82:00
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T10:26:16+82:00
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T10:41:45+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T10:42:03+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T10:53:03+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|76
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T10:53:03+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|62
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T11:05:29+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T11:05:29+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T11:05:29+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T11:05:29+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T13:00:03+83:00
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|104
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T13:00:03+83:00
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T13:00:03+83:00
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T13:00:03+83:00
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T13:01:03+83:00
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|53
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T13:39:45+83:00
|FR0000121204
|82,55
|EUR
|62
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T14:29:53+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T16:20:11+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T16:20:11+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T16:35:53+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|53
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T16:49:44+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T16:49:44+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T16:49:44+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T16:49:44+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|57
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T16:49:44+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T16:49:44+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|31
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T16:49:44+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T16:50:08+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T16:50:08+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T16:50:08+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T17:07:20+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|58
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T17:17:42+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-07T17:24:54+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|65
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T09:01:45+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|66
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T09:01:45+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|57
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T09:01:45+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|55
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T09:13:51+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T09:13:51+83:00
|FR0000121204
|82,55
|EUR
|170
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T09:20:57+83:00
|FR0000121204
|82,55
|EUR
|56
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T09:25:33+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|55
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T09:25:33+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T09:25:33+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T09:42:56+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|58
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T09:42:56+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|102
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T09:42:56+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T09:44:20+83:00
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T09:47:33+83:00
|FR0000121204
|82,55
|EUR
|53
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T10:12:27+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|57
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T10:12:27+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T10:17:17+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|62
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T10:20:22+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|109
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T10:20:22+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|57
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T10:20:22+83:00
|FR0000121204
|82,85
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T10:20:22+83:00
|FR0000121204
|82,85
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T10:25:35+83:00
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T10:47:08+83:00
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|64
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T10:55:33+83:00
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|61
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T10:56:42+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|106
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T10:56:42+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|54
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T10:56:42+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T10:56:42+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:11:30+83:00
|FR0000121204
|82,55
|EUR
|56
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:11:30+83:00
|FR0000121204
|82,55
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:22:50+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:22:50+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:26:34+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|63
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:29:16+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|63
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:33:13+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|56
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:42:24+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:42:25+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|55
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:54:57+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:05+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|101
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:05+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|102
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:05+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|101
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:05+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:05+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|69
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:05+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:05+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|102
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:06+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|78
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:06+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|67
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:06+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:06+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:06+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:06+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:06+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:06+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:06+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:06+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:06+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:06+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|99
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T11:56:06+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|102
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T12:07:41+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|63
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T12:07:41+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T12:07:42+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|63
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T12:39:53+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T12:40:01+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T12:47:08+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T12:48:52+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T12:52:01+83:00
|FR0000121204
|82,55
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T12:52:06+83:00
|FR0000121204
|82,55
|EUR
|107
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:55:47+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|83
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:55:47+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:55:47+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:55:47+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:55:47+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|86
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:55:47+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:55:47+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|74
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:55:47+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|28
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:55:47+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|84
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:55:47+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:55:47+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|102
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:55:47+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|102
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:55:47+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:55:47+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:55:47+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:55:47+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|71
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:55:56+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:56:00+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:56:44+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|72
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:56:44+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|102
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:56:45+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|92
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:56:46+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:56:51+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|98
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:56:51+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:56:52+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|92
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T13:59:11+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|54
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T14:18:34+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|56
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T14:18:34+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|55
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T14:18:34+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T14:21:09+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T14:31:40+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T14:42:52+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T14:44:11+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|54
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T14:44:15+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T14:50:18+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:06:50+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:06:50+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:17:23+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|154
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:17:23+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:17:23+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:17:23+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:17:23+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|27
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:17:23+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:17:23+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:17:23+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:17:26+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:17:26+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|73
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:17:26+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|57
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:17:29+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:34:30+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|53
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:45:44+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:45:44+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:45:44+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|53
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:45:44+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:45:44+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:45:44+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T15:45:44+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T16:47:05+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|59
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T17:14:59+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T17:14:59+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T17:28:40+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|142
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T17:28:40+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|102
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-08T17:28:40+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T09:09:11+83:00
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T09:09:11+83:00
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|82
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T09:26:50+83:00
|FR0000121204
|83,10
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T09:27:03+83:00
|FR0000121204
|83,10
|EUR
|61
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T09:27:03+83:00
|FR0000121204
|83,10
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T09:40:05+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|58
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T09:40:36+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T09:40:36+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T09:40:36+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|32
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T09:40:36+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T09:40:36+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T09:40:37+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|55
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T09:40:37+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|68
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T09:40:37+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T09:40:37+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|61
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T09:40:37+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T09:41:29+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T09:41:29+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T10:13:50+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|77
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T10:13:50+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|59
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T10:13:50+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T10:13:50+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|59
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T10:13:50+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|77
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T10:13:50+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|77
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T10:14:00+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T11:33:35+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|60
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T11:33:35+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T11:33:35+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T11:33:35+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T11:33:35+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T11:33:35+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T11:33:35+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|70
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T11:33:35+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|60
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T11:33:35+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T11:33:35+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|70
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T11:33:35+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T11:33:35+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|70
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T11:33:35+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T11:33:35+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|80
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:06:53+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:06:53+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|80
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:06:53+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|80
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:10:32+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:10:32+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|80
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:10:32+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|80
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:10:32+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:10:32+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|79
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:10:32+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:10:32+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|70
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:39:51+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:39:51+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:39:51+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|80
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:39:51+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:39:51+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|80
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:39:51+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|61
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:39:51+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|80
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:39:51+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|80
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:39:52+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-09T14:40:29+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|5
|XPAR
