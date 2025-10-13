EarlyHealth Group übernimmt CYB3R, das am schnellsten wachsende Cybersicherheitsunternehmen am Golf

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die weltweit tätige EarlyHealth Group, ein Unternehmen für pharmazeutische Dienstleistungen und Life-Science-Lösungen, hat eine 50-prozentige Beteiligung an CYB3R Limited erworben. CYB3R Limited ist eines der am schnellsten wachsenden Cybersicherheitsunternehmen am Golf und hat seinen Sitz in Dubai. Durch diese strategische Diversifizierung und branchenübergreifende Investition erlangt CYB3R eine globale Präsenz und erweitert zugleich sein Angebot an schlüsselfertigen Lösungen für die Life-Sciences-Branche sowie für Regierungsorganisationen.

Das von den Technologieunternehmern Alex Halsall und Jack Tupper gegründete Unternehmen CYB3R hat durch die Sicherung kritischer Infrastrukturen und sensibler Daten in regulierten Branchen im Nahen Osten und in Europa schnell an Bedeutung gewonnen. Durch die Integration der CYB3R-Funktionen in die globale EarlyHealth-Plattform werden die Partner ihre Aktivitäten international ausweiten und schlüsselfertige Lösungen anbieten, die klinische Studien, institutionelle Programme und staatliche Initiativen schützen.

„Mit einem wachsenden Portfolio von 1.200 internationalen Unternehmen und öffentlichen Organisationen markiert unsere Partnerschaft mit EarlyHealth den nächsten Schritt bei der globalen Skalierung der Fähigkeiten von CYB3R sowie der Bereitstellung maßgeschneiderter Cybersicherheitslösungen für unsere Kernbranchen“, sagte Alex Halsall, Chief Executive Officer von CYB3R. „Gemeinsam werden wir einen neuen Maßstab für vertrauenswürdige, auf Compliance ausgerichtete digitale Sicherheit setzen.“

Um die Kontinuität in der Betreuung des bestehenden Kundenstamms zu gewährleisten und gleichzeitig die Kapazitäten für die Erschließung neuer globaler Märkte auszubauen, bleibt das Führungsteam von CYB3R nach der Übernahme unverändert bestehen.

Die dritte Akquisition von EarlyHealth in diesem Jahr unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, einen globalen Mischkonzern an der Schnittstelle zwischen Gesundheitswesen und digitaler Transformation aufzubauen. Dieser soll innovative Lösungen anbieten, die den Zugang für Patienten verbessern, die Branche stärken und die Fähigkeiten von Regierungen weltweit erweitern.

Über die EarlyHealth Group

Die EarlyHealth Group ist ein weltweit tätiges Pharma- und Life-Science-Unternehmen, das in 60 Ländern in den Bereichen Fertigung, klinische Studien und Marktzugang unterstützt. Die Gruppe arbeitet mit Biopharmaunternehmen, Forschungseinrichtungen und Regierungen zusammen, um mithilfe konformer End-to-End-Lösungen den Zugang zur Gesundheitsversorgung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu verbessern.

Über CYB3R

CYB3R ist ein fortschrittliches Cybersicherheitsunternehmen mit Hauptsitz in Dubai, das modernste SOC-Operationen, Managed Detection and Response (MDR), Schwachstellentests und Compliance-Beratung anbietet. Mit einem starken Fokus auf den Einsatz von KI zur Verbesserung der Sicherheitsreife, Governance, Risikomanagement und Compliance (GRC) sowie des Datenschutzes bedient CYB3R einen vielfältigen Kundenstamm. Zu diesem gehören Regierungsbehörden, Gesundheitsdienstleister, Finanzinstitute, Bildungsnetzwerke und internationale Dienstleister.

