EarlyHealth Group adquiere CYB3R, la empresa de ciberseguridad de más rápido crecimiento del Golfo

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarlyHealth Group, empresa de servicios farmacéuticos y soluciones de ciencias biológicas a nivel mundial, adquirió una participación accionaria del 50 % en CYB3R Limited, una de las empresas de ciberseguridad de más rápido crecimiento del Golfo con sede en Dubái. Esta diversificación estratégica y la inversión intersectorial posicionan a CYB3R como presencia mundial, a la vez que amplían la oferta de sus soluciones llave en mano para la industria de las ciencias biológicas y las organizaciones gubernamentales.

CYB3R, propiedad de los empresarios tecnológicos Alex Halsall y Jack Tupper, ha ganado relevancia con gran rapidez al proteger infraestructura de vital importancia y datos confidenciales en industrias reguladas en todo Medio Oriente y Europa. Al integrar las capacidades de CYB3R en la plataforma mundial de EarlyHealth, la colaboración ampliará las operaciones a nivel internacional y ofrecerá soluciones llave en mano que protejan los estudios clínicos, los programas institucionales y las iniciativas gubernamentales.

“Con una cartera en aumento de 1.200 empresas internacionales y organizaciones públicas, nuestra alianza con EarlyHealth marca la siguiente etapa para ampliar las capacidades de CYB3R a nivel mundial y ofrecer soluciones de ciberseguridad personalizadas a nuestros sectores principales”, afirmó Alex Halsall, director ejecutivo de CYB3R. “Juntos, estableceremos un nuevo referente en seguridad digital confiable y con cumplimiento normativo prioritario”.

El equipo de liderazgo de CYB3R permanecerá sin cambios después de la adquisición, lo que garantizará la continuidad en la forma en cómo se gestiona la base de clientes actual y, al mismo tiempo, ampliará sus capacidades para atender mercados nuevos a nivel mundial.

La tercera adquisición de EarlyHealth este año destaca su impulso por construir un conglomerado mundial que combine la atención médica con la transformación digital para ofrecer soluciones innovadoras que amplíen el acceso para los pacientes, empoderen a la industria y fortalezcan las capacidades gubernamentales en todo el mundo.

Acerca de EarlyHealth Group

EarlyHealth Group es una empresa mundial de servicios farmacéuticos y ciencias biológicas que respalda la fabricación, los estudios clínicos y el acceso al mercado en 60 países. El Grupo colabora con empresas biofarmacéuticas, instituciones de investigación y gobiernos para hacer que la atención médica sea accesible mediante soluciones integrales y compatibles en toda la cadena de valor.

Acerca de CYB3R

CYB3R es una empresa de ciberseguridad avanzada con sede en Dubái que ofrece operaciones de centro de operaciones de seguridad (SOC) de última generación, detección y respuesta administradas (MDR), pruebas de vulnerabilidad y asesoramiento sobre cumplimiento. Con un fuerte enfoque en el uso de la IA para mejorar la madurez de la seguridad, la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento (GRC) y la protección de datos, CYB3R atiende a una base de clientes diversa que incluye entidades gubernamentales, proveedores de atención médica, instituciones financieras, redes educativas y proveedores de servicios internacionales.

