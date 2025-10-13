EarlyHealth Group acquiert CYB3R, l’entreprise de cybersécurité à la croissance la plus rapide du Golfe

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 13 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarlyHealth Group, une société internationale du secteur des services pharmaceutiques et des solutions pour les sciences de la vie, a acquis une participation de 50 % dans CYB3R Limited, l’une des entreprises de cybersécurité à la croissance la plus rapide du Golfe, basée à Dubaï. Cette diversification stratégique et ces investissements intersectoriels permettent à CYB3R d’étendre sa présence à l’échelle mondiale tout en élargissant son offre de solutions clés en main destinées au secteur des sciences de la vie et aux organismes gouvernementaux.

CYB3R, fondée par les entrepreneurs du monde des technologies Alex Halsall et Jack Tupper, s’est rapidement imposée en sécurisant les infrastructures critiques et les données sensibles dans les secteurs réglementés au Moyen-Orient et en Europe. En intégrant les capacités de CYB3R à la plateforme mondiale d’EarlyHealth, ce partenariat permettra d’étendre ses opérations à l’échelle internationale et de fournir des solutions clés en main qui protègent les études cliniques, les programmes institutionnels et les initiatives gouvernementales.

« Avec un portefeuille croissant de 1 200 entreprises internationales et organismes publics, notre partenariat avec EarlyHealth marque une nouvelle étape dans le développement mondial des capacités de CYB3R et dans la fourniture de solutions de cybersécurité sur mesure à nos principaux secteurs d’activité », a déclaré Alex Halsall, directeur général de CYB3R. « Ensemble, nous établirons une nouvelle référence en matière de sécurité numérique fiable et axée sur la conformité aux normes. »

L’équipe de direction de CYB3R restera en place après l’acquisition, garantissant ainsi une continuité dans la gestion de la clientèle actuelle tout en élargissant ses capacités pour servir de nouveaux marchés mondiaux.

La troisième acquisition de EarlyHealth cette année souligne sa volonté de créer un conglomérat mondial à la croisée des chemins entre les soins de santé et la transformation numérique, en proposant des solutions innovantes qui élargissent l’accès aux patients, renforcent le secteur et consolident les capacités gouvernementales à l’échelle mondiale.

À propos d’EarlyHealth Group

EarlyHealth Group est une société internationale du secteur des services pharmaceutiques et des sciences de la vie qui soutient la fabrication, les études cliniques et l’accès au marché dans 60 pays. Le Groupe collabore avec des entreprises biopharmaceutiques, des instituts de recherche et des gouvernements afin de rendre les soins de santé accessibles grâce à des solutions conformes et complètes tout au long de la chaîne de valeur.

À propos de CYB3R

CYB3R est une entreprise de cybersécurité de pointe basée à Dubaï qui fournit des services de pointe en matière d’opérations SOC, de détection et de réponse gérées (MDR), de tests de vulnérabilité et de conseil en conformité. En mettant l’accent sur l’application de l’IA pour améliorer la maturité en matière de sécurité, la gouvernance, les risques et la conformité (GRC) ainsi que la protection des données, CYB3R sert une clientèle diversifiée qui comprend des entités gouvernementales, des prestataires de soins de santé, des institutions financières, des réseaux éducatifs et des prestataires de services internationaux.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26f5855c-3e3a-4fa3-875b-be4bf1bc69ad



