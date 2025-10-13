EarlyHealth Group רכשה את CYB3R, חברת אבטחת הסייבר הצומחת ביותר באזור המפרץ הערבי

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

EarlyHealth Group, חברה גלובלית לשירותי תרופות ופתרונות מדעי החיים, רכשה נתח של 50% ב-CYB3R Limited, אחת מחברות אבטחת הסייבר הצומחות ביותר באזזור המפרץ הערבי שבסיסה בדובאי. גיוון אסטרטגי זה והשקעה חוצת תעשיות מציבות את CYB3R עם טביעת רגל גלובלית תוך הרחבת אספקת פתרונות מוכנים לתעשיית מדעי החיים ולארגונים ממשלתיים.

CYB3R, בבעלות יזמי הטכנולוגיה אלכס הלסול וג'ק טאפר (Alex Halsall and Jack Tupper), צברה במהירות בולטות על ידי אבטחת תשתיות קריטיות ונתונים רגישים בתעשיות מוסדרות ברחבי המזרח התיכון ואירופה. על ידי הטמעת היכולות של CYB3R בפלטפורמה הגלובלית של EarlyHealth, השותפות תרחיב את הפעילות הבינלאומית ותספק פתרונות מוכנים לשימוש המגנים על מחקרים קליניים, תוכניות מוסדיות ויוזמות ממשלתיות.

"עם פורטפוליו הולך וגדל של 1,200 ארגונים בינלאומיים וארגונים ציבוריים, השותפות שלנו עם EarlyHealth מסמנת את הצעד הבא בהרחבת היכולות של CYB3R ברחבי העולם ואספקת פתרונות אבטחת סייבר מותאמים למגזרי הליבה שלנו", אמר אלכס הלסול, מנכ"ל CYB3R. "יחד, נקים אמת מידה חדשה לאבטחה דיגיטלית מהימנה שמתמקדת בתאימות תחילה".

צוות ההנהלה של CYB3R יישאר במקומו לאחר הרכישה, ויבטיח המשכיות בניהול בסיס הלקוחות הנוכחי תוך הרחבת יכולותיו לשרת שווקים גלובליים חדשים.

הרכישה השלישית של EarlyHealth השנה מדגישה את הדחף שלה לבנות קונגלומרט גלובלי בצומת של שירותי בריאות וטרנספורמציה דיגיטלית, ולספק פתרונות חדשניים שמרחיבים את הגישה למטופלים, מעצימים את התעשייה ומחזקים את יכולות הממשלה ברחבי העולם.

EarlyHealth Group היא חברת שירותי תרופות ומדעי החיים גלובלית התומכת בייצור, מחקרים קליניים וגישה לשוק ב-60 מדינות. הקבוצה משתפת פעולה עם ביופארמה, מוסדות מחקר וממשלות כדי להנגיש שירותי בריאות באמצעות פתרונות תואמים מקצה לקצה לאורך שרשרת הערך.

CYB3R היא חברת אבטחת סייבר מתקדמת שבסיסה בדובאי המספקת פעולות SOC מתקדמות, זיהוי ותגובה מנוהלים (MDR), בדיקות פגיעויות וייעוץ תאימות. עם התמקדות חזקה ביישום בינה מלאכותית כדי לשפר את בשלות האבטחה, הממשל, הסיכונים והתאימות (GRC) והגנה על נתונים, CYB3R משרתת בסיס לקוחות מגוון הכולל גופים ממשלתיים, ספקי שירותי בריאות, מוסדות פיננסיים, רשתות חינוך וספקי שירותים בינלאומיים.

