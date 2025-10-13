EarlyHealth Group Mengakuisisi CYB3R, Perusahaan Keamanan Siber dengan Pertumbuhan Paling Cepat di Wilayah Teluk

DUBAI, Uni Emirat Arab, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarlyHealth Group, perusahaan layanan farmasi dan solusi ilmu hayati global, telah mengakuisisi 50% saham ekuitas di CYB3R Limited, salah satu perusahaan keamanan siber dengan pertumbuhan paling cepat di Wilayah Teluk yang berkantor pusat di Dubai. Diversifikasi strategis dan investasi lintas industri ini menempatkan CYB3R sebagai perusahaan global sambil memperluas solusi siap pakainya untuk industri ilmu hayati dan organisasi pemerintah.

CYB3R, yang dimiliki oleh wirausahawan teknologi Alex Halsall dan Jack Tupper, telah meraih ketenaran dengan cepat dengan mengamankan infrastruktur penting dan data sensitif di berbagai industri teregulasi di seluruh Timur Tengah dan Eropa. Dengan menyematkan kemampuan CYB3R ke dalam platform global EarlyHealth, kemitraan ini akan menskalakan operasi secara internasional dan memberikan solusi siap pakai yang melindungi studi klinis, program institusional, dan inisiatif pemerintah.

“Dengan portofolio 1.200 perusahaan internasional dan organisasi publik yang terus berkembang, kemitraan kami dengan EarlyHealth menandai langkah selanjutnya dalam peningkatan kemampuan CYB3R secara global dan memberikan solusi keamanan siber yang disesuaikan untuk sektor kami,” ujar Alex Halsall, Chief Executive Officer CYB3R. “Bersama, kami akan menetapkan tolok ukur baru untuk keamanan digital yang tepercaya dan berdasarkan kepatuhan sebagai prioritas utama.”

Tim kepemimpinan CYB3R akan tetap bertahan setelah akuisisi, menjamin keberlanjutan dalam mengelola basis pelanggan yang sudah ada sekaligus memperluas kemampuannya untuk melayani pasar global yang baru.

Akuisisi ketiga EarlyHealth tahun ini menggarisbawahi keinginannya untuk membangun konglomerasi global di persimpangan layanan kesehatan dan transformasi digital, memberikan solusi inovatif yang memperluas akses bagi pasien, memberdayakan industri, serta memperkuat kemampuan pemerintah di seluruh dunia.

Tentang EarlyHealth Group

EarlyHealth Group adalah perusahaan layanan farmasi dan ilmu hayati global yang mendukung manufaktur, studi klinis, serta akses pasar di 60 negara. Grup ini bermitra dengan perusahaan biofarmasi, institusi penelitian, dan pemerintah untuk menjadikan layanan kesehatan lebih mudah diakses melalui solusi menyeluruh yang mematuhi peraturan di seluruh rantai nilai.

Tentang CYB3R

CYB3R adalah perusahaan keamanan siber yang berkantor pusat di Dubai, yang menyediakan layanan operasi SOC canggih, deteksi dan respons terkelola (MDR), pengujian kerentanan, serta konsultasi kepatuhan. Dengan fokus kuat pada penerapan AI untuk meningkatkan kesiapan keamanan, tata kelola, risiko dan kepatuhan (GRC), serta perlindungan data, CYB3R melayani berbagai basis klien yang mencakup entitas pemerintah, penyedia layanan kesehatan, institusi keuangan, jaringan pendidikan, serta penyedia layanan internasional.

