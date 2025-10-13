アーリーヘルス・グループ、湾岸地域で最も急成長しているサイバーセキュリティ企業CYB3Rを買収

アラブ首長国連邦ドバイ発, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界的な製薬サービスおよびライフサイエンスソリューション企業であるアーリーヘルス・グループ (EarlyHealth Group) は、ドバイに本社を置く湾岸地域で最も急成長しているサイバーセキュリティ企業の1社であるCYB3Rリミテッド (CYB3R Limited) の株式50％を取得した。 戦略的な事業の多様化と他業界への投資を通じて、CYB3Rはグローバルな事業基盤を確立しつつ、ライフサイエンス産業および政府機関向けのターンキーソリューション提供を拡大することになる。

テクノロジー起業家のアレックス・ハルサル (Alex Halsall) とジャック・タッパー (Jack Tupper) が所有するCYB3Rは、中東および欧州全域の規制産業において、重要インフラと機密データの保護によって急速に高い評価を得ている。 CYB3Rの技術的能力をアーリーヘルス・グループのグローバルプラットフォームに統合することで、両社のパートナーシップは国際的な事業拡大を加速させ、臨床研究、機関プログラム、政府主導の取り組みを保護するためのターンキーソリューションを提供することになる。

「1,200を超える国際企業および公的機関を顧客に持つ当社にとって、アーリーヘルスとの提携はCYB3Rの能力をグローバルに拡大し、主要分野に特化したサイバーセキュリティソリューションを提供する次のステップとなります」とCYB3Rの最高経営責任者 (CEO) であるアレックス・ハルサルは述べている。 「両社が協力することで、信頼性とコンプライアンスを最優先とする新たなデジタルセキュリティの基準を確立していきます」

買収後もCYB3Rの経営陣は現体制を維持し、既存顧客基盤の運営を継続するとともに、新たなグローバル市場へのサービス提供能力を拡大していく。

今回の買収は、アーリーヘルスにとって本年3件目の買収であり、ヘルスケアとデジタル変革の交差点においてグローバルなコングロマリット (企業グループ) を構築し、患者のアクセス拡大、産業の強化、そして世界各国の政府機能の向上を実現する革新的ソリューションを提供するという同社の推進力を裏付けている。

アーリーヘルス・グループについて

アーリーヘルス・グループは、製造、臨床試験、市場アクセスを60か国で支援するグローバルな製薬サービスおよびライフサイエンス企業である。 同グループは、バイオ製薬企業、研究機関、政府と連携し、バリューチェーン全体にわたるコンプライアンスに準拠したエンドツーエンドのソリューションを通じて、ヘルスケアへのアクセスを可能にしている。

CYB3Rについて

CYB3Rは、ドバイに本社を置く先進的なサイバーセキュリティ企業であり、最先端のSOC運用、マネージド検知および対応 (MDR)、脆弱性テスト、コンプライアンスアドバイザリーを提供している。 同社は、AIを活用してセキュリティ成熟度、ガバナンス、リスクおよびコンプライアンス (GRC)、データ保護を強化することに注力しており、政府機関、医療機関、金融機関、教育ネットワーク、国際的なサービスプロバイダーなど多様な顧客基盤にサービスを提供している。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26f5855c-3e3a-4fa3-875b-be4bf1bc69ad



