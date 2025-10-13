얼리헬스 그룹(EarlyHealth Group), 걸프 지역 급성장 사이버보안 기업 ‘CYB3R’ 인수

아랍에미리트공화국 두바이, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 제약 서비스 및 생명과학 솔루션 기업인 얼리헬스 그룹 (EarlyHealth Group) 이 두바이에 본사를 둔 걸프 지역에서 급성장중인 사이버보안 기업 CYB3R Limited의 지분 50%를 인수했다. 이번 전략적 다각화 및 산업 간 투자로 CYB3R는 글로벌 입지를 확보하는 동시에 생명과학 산업과 정부 기관을 대상으로 턴키(완성형) 솔루션 제공을 확대하게 됐다.

CYB3R는 기술 기업가 알렉스 할설(Alex Halsall)과 잭 터퍼(Jack Tupper)가 설립한 회사로, 중동과 유럽 전역의 규제 산업에서 중요 인프라와 민감한 데이터를 보호하며 빠르게 주목받고 있다. CYB3R의 역량을 얼리헬스의 글로벌 플랫폼에 통합함으로써 양사는 국제적 규모로 운영을 확장하고 임상 연구, 기관 프로그램, 정부 프로젝트를 보호하는 턴키 솔루션을 제공할 계획이다.

CYB3R의 최고경영자(CEO)인 Alex Halsall은 “1,200개 이상의 국제 기업과 공공기관을 고객으로 둔 CYB3R가 얼리헬스와의 파트너십을 통해 글로벌 역량을 한층 확대하고 핵심 산업 분야에 맞춤형 사이버보안 솔루션을 제공하는 다음 단계로 나아가게 됐다”며 “이번 협력을 통해 신뢰와 규제 준수를 최우선으로 하는 디지털 보안의 새로운 기준을 세울 것”이라고 말했다.

이번 인수 후에도 CYB3R의 경영진은 기존 고객 관리의 연속성을 유지하면서 새로운 글로벌 시장을 대상으로 한 역량 확장을 이어갈 예정이다.

올해 들어 세 번째 인수를 단행한 얼리헬스 그룹은 헬스케어와 디지털 전환의 교차점에서 글로벌 복합기업으로 성장하려는 전략적 의지를 다시 한번 보여줬다. 회사는 혁신적인 솔루션을 통해 환자의 접근성을 높이고, 산업의 역량을 강화하며, 전 세계 정부의 디지털 보안 역량을 강화하는 것을 목표로 하고 있다.

얼리헬스 그룹(EarlyHealth Group) 소개

얼리헬스 그룹은 전 세계 60개국에서 의약품 제조, 임상 연구, 시장 접근성 지원을 제공하는 글로벌 제약 서비스 및 생명과학 기업이다. 이 그룹은 바이오제약사, 연구기관, 정부와 협력하여 가치사슬 전반에 걸쳐 규제 준수를 기반으로 한 엔드투엔드 솔루션을 제공함으로써 의료 서비스 접근성을 높이고 있다.

CYB3R 소개

CYB3R는 두바이에 본사를 둔 첨단 사이버보안 기업으로, 최첨단 보안관제센터(SOC) 운영, 관리형 탐지 및 대응(MDR), 취약점 점검, 규제 준수 자문 서비스를 제공한다. 인공지능(AI)을 활용해 보안 성숙도, 거버넌스, 리스크 및 컴플라이언스(GRC), 데이터 보호 수준을 강화하는 데 주력하며, 정부 기관, 의료 기관, 금융기관, 교육 네트워크, 국제 서비스 기업 등 다양한 고객층을 보유하고 있다.

