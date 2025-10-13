EarlyHealth Group Mengambil Alih CYB3R, Firma Keselamatan Siber yang Paling Pesat Berkembang di Teluk

DUBAI, Emiriah Arab Bersatu, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarlyHealth Group, sebuah syarikat perkhidmatan farmaseutikal dan penyelesaian sains hayat global, telah memperoleh 50% pegangan ekuiti dalam CYB3R Limited, salah satu firma keselamatan siber yang paling pesat berkembang di Teluk yang beribu pejabat di Dubai. Pelaburan strategik dan rentas industri ini memperkukuh kedudukan CYB3R di peringkat global, di samping memperluas keupayaannya dalam menyediakan penyelesaian menyeluruh kepada sektor sains hayat serta agensi kerajaan.

CYB3R, yang dimiliki oleh usahawan teknologi Alex Halsall dan Jack Tupper, telah berkembang pesat menjadi peneraju dalam melindungi infrastruktur kritikal dan data sensitif bagi industri terkawal di seluruh Timur Tengah dan Eropah. Dengan mengintegrasikan keupayaan CYB3R ke dalam platform global EarlyHealth, kerjasama ini akan memperluas operasi di peringkat antarabangsa serta menyediakan penyelesaian menyeluruh bagi melindungi kajian klinikal, program institusi dan inisiatif kerajaan.

“Dengan portfolio yang semakin berkembang meliputi 1,200 perusahaan antarabangsa dan organisasi awam, kerjasama kami dengan EarlyHealth menandakan langkah seterusnya dalam memperluas keupayaan CYB3R di peringkat global serta menyediakan penyelesaian keselamatan siber tersuai kepada sektor teras kami,” kata Alex Halsall, Ketua Pegawai Eksekutif CYB3R. “Bersama-sama, kami akan menetapkan penanda aras baharu bagi keselamatan digital yang berasaskan kepercayaan dan pematuhan sebagai keutamaan.”

Pasukan kepimpinan CYB3R akan kekal selepas pengambilalihan ini, bagi memastikan kesinambungan dalam pengurusan pangkalan pelanggan sedia ada sambil memperluas keupayaannya untuk berkhidmat kepada pasaran global yang baharu.

Pengambilalihan ketiga EarlyHealth tahun ini menekankan tekadnya untuk membina konglomerat global di persimpangan antara penjagaan kesihatan dan transformasi digital, dengan menawarkan penyelesaian inovatif yang memperluas akses untuk pesakit, memperkasa industri, serta memperkukuh keupayaan kerajaan di seluruh dunia.

Mengenai EarlyHealth Group

EarlyHealth Group ialah syarikat global dalam bidang perkhidmatan farmaseutikal dan sains hayat yang menyokong aktiviti pembuatan, kajian klinikal serta capaian pasaran di lebih 60 buah negara. Kumpulan ini bekerjasama dengan syarikat biofarmaseutikal, institusi penyelidikan dan kerajaan bagi memastikan akses kepada penjagaan kesihatan melalui penyelesaian menyeluruh yang mematuhi peraturan di sepanjang rantaian nilai.

Mengenai CYB3R

CYB3R ialah syarikat keselamatan siber termaju yang beribu pejabat di Dubai, menyediakan operasi Pusat Operasi Keselamatan (SOC) berteknologi tinggi, perkhidmatan pengesanan dan tindak balas terurus (MDR), ujian kerentanan serta khidmat nasihat pematuhan. Dengan tumpuan kukuh terhadap penggunaan AI bagi meningkatkan tahap kematangan keselamatan, tadbir urus, risiko dan pematuhan (GRC), serta perlindungan data, CYB3R berkhidmat kepada pangkalan pelanggan yang pelbagai termasuk agensi kerajaan, penyedia penjagaan kesihatan, institusi kewangan, rangkaian pendidikan dan penyedia perkhidmatan antarabangsa.

