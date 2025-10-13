EarlyHealth Group เข้าซื้อกิจการ CYB3R ซึ่งเป็นบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เติบโตเร็วที่สุดในอ่าว

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarlyHealth Group ซึ่งเป็นบริษัทบริการด้านเภสัชกรรมและโซลูชันวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโลก ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้น 50% ในบริษัท CYB3R Limited ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เติบโตเร็วที่สุดในอ่าว โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในดูไบ การกระจายความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และการลงทุนข้ามอุตสาหกรรมนี้ทำให้ CYB3R มีฐานการดำเนินงานทั่วโลก ขณะเดียวกันก็ขยายการนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรให้กับอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพและองค์กรภาครัฐ
CYB3R ซึ่งผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี Alex Halsall และ Jack Tupper เป็นเจ้าของ ได้สร้างชื่อเสียงอย่างรวดเร็วจากการรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมดูแลทั่วตะวันออกกลางและยุโรป ด้วยการรวมความสามารถของ CYB3R เข้ากับแพลตฟอร์มระดับโลกของ EarlyHealth ความร่วมมือครั้งนี้จะขยายการดำเนินงานไปสู่ระดับสากล และส่งมอบโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จที่ช่วยปกป้องการศึกษาวิจัยทางคลินิก โครงการของสถาบัน และโครงการริเริ่มของรัฐบาล
“ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่กำลังเติบโตซึ่งประกอบด้วยองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรภาครัฐ 1,200 แห่ง ความร่วมมือของเรากับ EarlyHealth ถือเป็นก้าวต่อไปในการขยายขีดความสามารถของ CYB3R ไปทั่วโลก และนำเสนอโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ปรับแต่งให้เข้ากับภาคส่วนหลักของเรา” Alex Halsall ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CYB3R กล่าว "เราจะร่วมกันสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับความปลอดภัยดิจิทัลที่น่าเชื่อถือและเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอันดับแรก"
ทีมผู้บริหารของ CYB3R จะยังคงอยู่ในตำแหน่งหลังการเข้าซื้อกิจการ เพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องในการบริหารจัดการฐานลูกค้าปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็ขยายขีดความสามารถเพื่อรองรับตลาดโลกใหม่ ๆ
การเข้าซื้อกิจการครั้งที่สามของ EarlyHealth ในปีนี้ เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสร้างกลุ่มบริษัทระดับโลก ณ จุดบรรจบกันของการดูแลสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล โดยนำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งขยายการเข้าถึงสำหรับผู้ป่วย เสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรม และเสริมสร้างขีดความสามารถของรัฐบาลทั่วโลก
เกี่ยวกับ EarlyHealth Group
EarlyHealth Group เป็นบริษัทให้บริการด้านเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโลกที่สนับสนุนการผลิต การศึกษาวิจัยทางคลินิก และการเข้าถึงตลาดใน 60 ประเทศ กลุ่มบริษัทร่วมมือกับบริษัทชีวเภสัชกรรม สถาบันวิจัย และรัฐบาล เพื่อทำให้การดูแลสุขภาพเข้าถึงได้ผ่านโซลูชันแบบครบวงจรที่สอดคล้องกับกฎระเบียบตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า
เกี่ยวกับ CYB3R
CYB3R เป็นบริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูงที่มีสำนักงานใหญ่ในดูไบ ให้บริการการดำเนินงาน SOC (Security Operations Center) ที่ล้ำสมัย การตรวจจับและตอบสนองที่มีการจัดการ (Managed Detection and Response: MDR) การทดสอบช่องโหว่ และการให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยการมุ่งเน้นอย่างมากในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย การกำกับดูแล ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk and Compliance: GRC) และการปกป้องข้อมูล CYB3R ให้บริการลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ สถาบันการเงิน เครือข่ายการศึกษา และผู้ให้บริการระหว่างประเทศ
รูปภาพประกอบประกาศนี้สามารถดูได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26f5855c-3e3a-4fa3-875b-be4bf1bc69ad