EarlyHealth Group收购海湾地区增长最快的网络安全公司CYB3R

迪拜，阿拉伯联合酋长国, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球制药服务与生命科学解决方案公司EarlyHealth Group收购了CYB3R Limited 50%股权。后者总部位于迪拜，是海湾地区发展最快的网络安全公司之一。 这种战略性多元化与跨行业投资让CYB3R得以在全球范围内建立业务布局，同时扩大其为生命科学行业及政府机构提供一站式解决方案的服务范围。

由科技企业家Alex Halsall和Jack Tupper共同创立的 CYB3R，凭借在中东和欧洲受监管行业中保护关键基础设施及敏感数据方面的卓越表现，迅速崭露头角。 通过将CYB3R的能力整合到EarlyHealth的全球平台中，双方合作将实现国际业务拓展，并提供一站式解决方案，以保护临床研究、机构项目及政府计划的安全。

CYB3R首席执行官Alex Halsall表示：“随着服务客户群不断扩大至1200家国际企业和公共机构，我们与EarlyHealth的合作标志着CYB3R在全球范围内拓展能力、为核心领域提供定制化网络安全解决方案的又一重要里程碑。 我们将携手建立可信赖、合规优先的数字安全新标杆。”

在收购完成后，CYB3R的管理团队将继续留任，确保在管理现有客户群的同时，持续拓展服务全球新市场的能力。

EarlyHealth今年完成的第三次收购，彰显其致力于打造医疗健康与数字化转型交汇领域的全球性综合企业集团的决心，旨在提供创新解决方案，扩大患者获取服务的途径、赋能行业，并提升全球各国政府的能力。

关于EarlyHealth Group

EarlyHealth Group是一家全球性医药服务与生命科学公司，业务覆盖60个国家/地区，提供生产制造、临床研究及市场准入支持。 集团与生物制药企业、研究机构及政府合作，通过覆盖整个价值链的合规端到端解决方案，使医疗保健服务触手可及。

关于CYB3R

CYB3R是一家总部位于迪拜的高端网络安全公司，提供尖端的SOC运营、托管检测与响应（MDR）、漏洞测试及合规咨询服务。 CYB3R专注于运用人工智能提升安全成熟度、治理、风险与合规（GRC）及数据保护能力，服务于多元化的客户群体，涵盖政府机构、医疗保健提供商、金融机构、教育网络及国际服务提供商。

本公告随附的照片可于以下链接查看：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26f5855c-3e3a-4fa3-875b-be4bf1bc69ad



