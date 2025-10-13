EarlyHealth Group 收購海灣地區增長最迅速的網絡安全公司 CYB3R

阿聯酋杜拜, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球製藥服務及生命科學解決方案公司 EarlyHealth Group，已收購總部位於杜拜的 CYB3R Limited 50% 股權。該公司為海灣地區增長最迅速的網絡安全公司之一。 這項策略性多元化與跨產業的投資，加強了 CYB3R 在全球的影響力，同時擴大了公司向生命科學行業與政府機構提供一站式解決方案的能力。

由科技企業家 Alex Halsall 及 Jack Tupper 擁有的 CYB3R，透過在中東與歐洲地區保障受監管行業中的關鍵基礎設施和敏感數據，迅速打響名堂。 這項合作透過將 CYB3R 的功能整合至 EarlyHealth 的全球平台，將可擴展在國際上的營運規模，並且提供保障臨床研究、機構項目及政府倡議計劃的一站式解決方案。

CYB3R 行政總裁 Alex Halsall 表示：「隨著包括 1,200 家國際企業及公營機構在內的客戶群日益壯大，我們與 EarlyHealth 的合作，標誌著 CYB3R 為擴展全球能力邁出下一步，並且會為我們的核心領域提供度身訂造的網絡安全解決方案。 讓我們一起為值得信賴、以合規為優先的數碼安全建立嶄新基準。」

收購完成後，CYB3R 的高層管理團隊仍將緊守崗位，確保在擴大能力為新環球市場服務的同時，亦能繼續管理現有的客戶群。

EarlyHealth 本年度的第三次收購，彰顯了該公司致力於醫療保健與數碼轉型的交匯點建立一家全球企業集團、提供擴大患者就醫渠道的創新解決方案、增強業界能力，以及加強全球政府能力的決心。

關於 EarlyHealth Group

EarlyHealth Group 是一間全球製藥服務及生命科學公司，於 60 個國家及地區為製造、臨床研究及市場准入提供支援。 集團與生物製藥公司、研究機構及多國政府聯手合作，透過符合監管規則的端到端解決方案，於整個價值鏈中提高醫療服務的可及性。

關於 CYB3R

CYB3R 的總部位於阿聯酋杜拜，是一家提供尖端安全營運中心 (SOC) 操作、託管偵測與回應 (MDR)、漏洞測試和合規諮詢的先進網絡安全公司。 CYB3R 專注於應用人工智能 (AI) 來提升安全成熟程度、管治、風險與合規 (GRC)，以及資料保護，為多元化客戶群提供服務，當中包括實體政府機關、醫療保健提供者、金融機構、教育網絡及國際服務供應商。

