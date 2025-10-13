Compagnie de ll'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 octobre au 10 octobre 2025

COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 octobre au 10 octobre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|06/10/2025
|FR0000062234
|3
|1376,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|06/10/2025
|FR0000062234
|5
|1376,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|06/10/2025
|FR0000062234
|17
|1376,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|06/10/2025
|FR0000062234
|61
|1379,3443
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|07/10/2025
|FR0000062234
|3
|1350,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|07/10/2025
|FR0000062234
|15
|1352,6667
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|07/10/2025
|FR0000062234
|60
|1355,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|07/10/2025
|FR0000062234
|5
|1350,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/10/2025
|FR0000062234
|59
|1363,6271
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/10/2025
|FR0000062234
|5
|1360,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/10/2025
|FR0000062234
|14
|1360,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/10/2025
|FR0000062234
|2
|1360,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|09/10/2025
|FR0000062234
|14
|1361,4286
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|09/10/2025
|FR0000062234
|5
|1362,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|09/10/2025
|FR0000062234
|2
|1362,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|09/10/2025
|FR0000062234
|60
|1362,5667
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|10/10/2025
|FR0000062234
|14
|1356,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|10/10/2025
|FR0000062234
|59
|1355,3220
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|10/10/2025
|FR0000062234
|5
|1356,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|10/10/2025
|FR0000062234
|2
|1356,0000
|TQEX
|TOTAL
|410
|1362,7610
