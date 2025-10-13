Compagnie de ll'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 octobre au 10 octobre 2025

 | Source: COMPAGNIE DE L’ODET COMPAGNIE DE L’ODET

COMPAGNIE DE L'ODET


Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 octobre au 10 octobre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84906/10/2025FR0000062234 31376,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84906/10/2025FR0000062234 51376,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84906/10/2025FR0000062234 171376,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84906/10/2025FR0000062234 611379,3443XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84907/10/2025FR0000062234 31350,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84907/10/2025FR0000062234 151352,6667CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84907/10/2025FR0000062234 601355,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84907/10/2025FR0000062234 51350,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/10/2025FR0000062234 591363,6271XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/10/2025FR0000062234 51360,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/10/2025FR0000062234 141360,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/10/2025FR0000062234 21360,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84909/10/2025FR0000062234 141361,4286CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84909/10/2025FR0000062234 51362,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84909/10/2025FR0000062234 21362,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84909/10/2025FR0000062234 601362,5667XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84910/10/2025FR0000062234 141356,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84910/10/2025FR0000062234 591355,3220XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84910/10/2025FR0000062234 51356,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84910/10/2025FR0000062234 21356,0000TQEX
   TOTAL 4101362,7610 

Pièce jointe


Attachments

Compagnie de l'Odet - Reporting agrégé du 6 octobre au 10 octobre 2025

Recommended Reading