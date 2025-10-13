CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 06 octobre 2025 au 10 octobre 2025

Montrouge, le 13 octobre 2025

Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

06 octobre 2025 au 10 octobre 2025

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-06 FR0000045072 50000 16,304125 AQEU Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-06 FR0000045072 350000 16,305371 CCXE Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-06 FR0000045072 41000 16,303959 TQEX Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-06 FR0000045072 900000 16,307237 XPAR Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-07 FR0000045072 56000 16,319609 AQEU Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-07 FR0000045072 380000 16,320511 CCXE Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-07 FR0000045072 50000 16,321891 TQEX Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-07 FR0000045072 960000 16,319309 XPAR Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-08 FR0000045072 50000 16,473934 AQEU Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-08 FR0000045072 370000 16,473862 CCXE Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-08 FR0000045072 46000 16,474478 TQEX Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-08 FR0000045072 960000 16,472404 XPAR Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-09 FR0000045072 50000 16,686773 AQEU Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-09 FR0000045072 360000 16,684275 CCXE Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-09 FR0000045072 45000 16,691888 TQEX Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-09 FR0000045072 950000 16,684499 XPAR Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-10 FR0000045072 50000 16,741281 AQEU Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-10 FR0000045072 360000 16,739112 CCXE Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-10 FR0000045072 43000 16,741357 TQEX Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-10 FR0000045072 950000 16,740511 XPAR TOTAL 7021000 16,505389

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :

https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee

