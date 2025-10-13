CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 06 octobre 2025 au 10 octobre 2025

|Montrouge, le 13 octobre 2025
Programme de rachat d’actions
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
06 octobre 2025 au 10 octobre 2025
(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-06
|FR0000045072
|50000
|16,304125
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-06
|FR0000045072
|350000
|16,305371
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-06
|FR0000045072
|41000
|16,303959
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-06
|FR0000045072
|900000
|16,307237
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-07
|FR0000045072
|56000
|16,319609
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-07
|FR0000045072
|380000
|16,320511
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-07
|FR0000045072
|50000
|16,321891
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-07
|FR0000045072
|960000
|16,319309
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-08
|FR0000045072
|50000
|16,473934
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-08
|FR0000045072
|370000
|16,473862
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-08
|FR0000045072
|46000
|16,474478
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-08
|FR0000045072
|960000
|16,472404
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-09
|FR0000045072
|50000
|16,686773
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-09
|FR0000045072
|360000
|16,684275
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-09
|FR0000045072
|45000
|16,691888
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-09
|FR0000045072
|950000
|16,684499
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-10
|FR0000045072
|50000
|16,741281
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-10
|FR0000045072
|360000
|16,739112
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-10
|FR0000045072
|43000
|16,741357
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-10
|FR0000045072
|950000
|16,740511
|XPAR
|TOTAL
|7021000
|16,505389
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :
https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee
