TOUAX signe un nouveau Green Loan pour le financement de ses Wagons de fret

TOUAX a annoncé avoir renouvelé son financement de wagons de fret avec ses banques commerciales pour un montant total de 163 millions d’euros. Ce contrat bénéficie une nouvelle fois du label Green Loan.

Après avoir contracté, en avril dernier, un financement de 50 millions d’euros auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour sa division Wagons de fret, TOUAX renforce sa capacité d’investissement grâce à des lignes dédiées, auxquelles s’ajoute une option d’accordéon de 30 millions d’euros.

La maturité de la dette est significativement allongée avec ce nouveau contrat de 7 ans, qui vient compléter le financement de 14 ans accordé par la BEI.

Ce financement confère ainsi une grande stabilité à la division Wagons de fret et permet à la fois de refinancer le portefeuille d’actifs existants et de financer de nouveaux projets, plaçant ainsi TOUAX Rail dans une excellente position pour saisir de nouvelles opportunités de développement.

TOUAX Rail est au cœur des transports durables en Europe, où elle loue des wagons de fret quotidiennement. Cette opération s’inscrit dans la feuille de route ESG mise en place par le Groupe pour permettre à ses clients de réaliser des économies dans leur chaîne logistique grâce à des moyens de transport à faible émission de carbone, contribuant ainsi à la protection de l’environnement. Le Groupe répond à un haut degré d'exigence en matière de responsabilité sociétale et de gouvernance.

Les banques arrangeuses sont Crédit Agricole CIB, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, ING Bank, filiale d'ING DiBa AG, et La Banque Postale.

TOUAX a été conseillé par Norton Rose Fulbright et McCann FitzGerald, et les prêteurs par White & Case.

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est l’un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est coté à Paris sur Euronext Growth® Paris (ALTOU - Code ISIN FR0000033003)

