Clermont-Ferrand – 13 October 2025 – 17h50

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Michelin ajuste ses prévisions pour l'exercice 2025

Au vu des résultats financiers du troisième trimestre, qui reflètent une détérioration supplémentaire de l'environnement économique par rapport aux prévisions établies en juillet, le groupe Michelin a décidé d'ajuster ses perspectives pour 2025, avant la publication des ventes du troisième trimestre prévue le 22 octobre.

A l’exception de l’Amérique du Nord, Michelin a enregistré une croissance globale de son volume au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, démontrant sa capacité à générer de la croissance et de la valeur dans les différents segments de marché, dans un contexte économique chaotique et malgré les incertitudes à court terme qui pèsent sur la demande des clients B2C et B2B.

Toutefois, l'activité en Amérique du Nord s'est détériorée plus fortement que prévu : le volume des ventes au troisième trimestre a diminué de près de 10 %, avec une chute de la demande en Première Monte Poids-lourd et Agricole, un marché du Remplacement Poids-lourd en difficulté reflétant une économie morose, et des vents contraires affectant les ventes B2C. En termes de marges, la compétitivité du groupe a été dégradée par l’évolution des droits de douane.

Enfin, le dollar américain s'est affaibli plus que prévu (1,17 contre 1,15) sans perspective claire de redressement, ce qui a pesé sur le Free-Cash-Flow disponible au niveau du groupe.

En conséquence, les perspectives pour l'ensemble de l'année 2025 ont été ajustées comme suit :

Le résultat opérationnel des secteurs (ROS) à taux de change constants (2024) devrait se situer entre 2,6 et 3,0 milliards d'euros (précédemment : plus de 3,4 milliards d'euros)

Le Free-Cash-Flow avant acquisitions devrait se situer entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros (précédemment : supérieur à 1,7 milliard d'euros)

Les détails de la performance des ventes du troisième trimestre et des perspectives pour 2025 seront partagés le 22 octobre 2025 lors de la conférence téléphonique sur les ventes du troisième trimestre.

