Paris, le 13 octobre 2025, 18h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Rachat d’actions propres

Eramet annonce le rachat de 16 500 titres ayant pour objectif l'attribution gratuite d'actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants et L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce (couverture d’attribution gratuite d’actions aux salariés et au mandataire social).

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * Marché (MIC Code) ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 06/10/2025 FR0000131757 3 300 56,75 XPAR ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 07/10/2025 FR0000131757 3 300 57,56 XPAR ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 08/10/2025 FR0000131757 3 300 59,53 XPAR ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 09/10/2025 FR0000131757 3 300 60,00 XPAR ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 10/10/2025 FR0000131757 3 300 60,02 XPAR * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 16 500 58,77

Détail transaction par transaction

Les informations détaillées concernant le rachat d’actions propres (semaine du 06 octobre 2025) sont disponibles sur le site Eramet : https://www.eramet.com/fr/investisseurs/publications-et-communiques-de-presse



Calendrier

30.10.2025 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2025

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

CONTACT INVESTISSEURS



Directrice des Relations Investisseurs



Sandrine Nourry-Dabi

T. +33 1 45 38 37 02

sandrine.nourrydabi@eramet.com

















CONTACT PRESSE









Responsable Relations Presse



Nedjma Amrani



T. +33 7 65 65 44 49

nedjma.amrani@eramet.com

Pièce jointe