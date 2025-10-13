Merus kondigt de selectie aan van het abstract: Petosemtamab in Metastatic Colorectal Cancer (petosemtamab in gemetastaseerde colorectale kanker) voor mondelinge presentatie in de plenaire sessie op de AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics

- Mondelinge presentatie plenaire sessie: vrijdag 24 oktober 10.00 - 11.40 uur. ET

- Posterpresentatie over preklinische evaluatie van petosemtamab op kankerstamcellen: vrijdag 24 oktober 12.30 - 16.00 uur. ET

UTRECHT, Nederland en CAMBRIDGE, Massachusetts, VS, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) (Merus, het Bedrijf, wij of ons/onze), een oncologiebedrijf dat innovatieve, multispecifieke full-length antilichamen en antilichamenconjugaten (Biclonics®, Triclonics® en ADClonics®) ontwikkelt, kondigde vandaag de goedkeuring aan van twee abstracten over petosemtamab, een Biclonics® gericht op EGFR en LGR5, voor presentatie op de AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics die van 22 tot 26 oktober 2025 gehouden wordt in Boston, Massachusetts, VS.

Initiële tussentijdse gegevens uit het fase 2-onderzoek ter evaluatie van petosemtamab in combinatie met standaard chemotherapie in 1L en 2L gemetastaseerde colorectale kanker (mCRC) en als monotherapie in zwaar voorbehandelde (3L+) mCRC wordt door Dr. Moh’d Khushman M.D., Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri, VS, in een plenaire sessie gepresenteerd. Merus zal ook een poster presenteren over de preklinische evaluatie van petosemtamab op kankerstamcellen.

Presentaties:

Titel: Petosemtamab (MCLA-158) monotherapy or with chemotherapy in metastatic colorectal cancer: Preliminary antitumor activity and safety data from a phase 2 trial

Sessietitel: Plenaire sessie 4: Clinical Trials Plenary Session

Datum en tijd: vrijdag 24 oktober van 10.00 - 11.40 uur. ET

Dezelfde gegevens zijn ook in postervorm verkrijgbaar:

Sessietitel: Postersessie B

Sessiedatum en -tijd: vrijdag 24 oktober, 12.30 - 16.00 uur. ET

Posterpresentatie:

Titel: Preclinical evaluation of petosemtamab, an epidermal growth factor receptor (EGFR) and leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor (LGR5) bispecific antibody, on cancer stem cells

Sessietitel: Postersessie B

Sessiedatum en -tijd: vrijdag 24 oktober, 12.30 - 16.00 uur. ET

De abstracten zullen op woensdag 22 oktober 2025 om 12:00 uur beschikbaar zijn in de conferentieapp. ET. De volledige presentaties zullen aan het begin van elke sessie beschikbaar zijn op de Merus- website .

Over Petosemtamab

Petosemtamab of MCLA-158 is een Biclonics® full-length humaan IgG1-antilichaam met een laag fucosegehalte, gericht op de epidermale-groeifactorreceptor (EGFR) en de leucinerijke herhaalde dosering met G-proteïne-gekoppelde receptor 5 (LGR5). Petosemtamab is ontworpen om drie onafhankelijke werkingsmechanismen te stimuleren, waaronder remming van EGFR-afhankelijke signalering, LGR5-koppeling leidend tot EGFR-internalisering en aantasting in kankercellen, en verhoogde antilichaamafhankelijke cellulaire cytotoxiciteit (ADCC) en antilichaamafhankelijke cellulaire phagocytose (ADCP) activiteit.

Over Merus N.V.

Merus Multiclonics ® genoemd worden. Multiclonics® worden gemaakt in processen overeenkomstig de sectornormen. In preklinische en klinische onderzoeken is waargenomen dat ze een aantal kenmerken van conventionele humane monoklonale antilichamen bezitten, zoals een lange halfwaardetijd en een lage immunogeniciteit. Kijk op de website en de LinkedIn van Merus voor meer informatie.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht die geen betrekking hebben op historische feiten moeten worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de klinische ontwikkeling van onze klinische kandidaten, waaronder petosemtamab, toekomstige klinische onderzoeksresultaten of tussentijdse gegevens, klinische activiteit en veiligheidsprofiel en ontwikkelingsplanning in de voortdurende onderzoeken en beschreven in de betreffende posters of presentaties. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management. Deze verklaringen zijn noch beloftes, noch garanties, maar houden rekening met bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere belangrijke factoren of resultaten die materieel kunnen afwijken van in de toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet uitgedrukte toekomstige resultaten, prestaties of verrichtingen, waaronder maar niet beperkt tot het volgende: onze behoefte aan aanvullende financiering, die mogelijk niet beschikbaar is en waardoor we onze activiteiten mogelijk moeten beperken of de rechten op onze technologieën of kandidaten voor antilichamen moeten afstaan; potentiële vertraging in wettelijke goedkeuring, wat invloed zou hebben op onze mogelijkheid om onze kandidaatproducten te verhandelen en op onze mogelijkheid om inkomsten te genereren; het langdurige en kostbare klinische geneesmiddelenontwikkelingsproces, met een onzekere uitkomst; de onvoorspelbare aard van de vroege stadia van onze ontwikkeling van verhandelbare geneesmiddelen; potentiële vertragingen in het werven van patiënten, wat de ontvangst van de benodige wettelijke goedkeuringen zou kunnen vertragen; onze afhankelijkheid van derden voor de uitvoering van onze klinische onderzoeken en de mogelijkheid dat deze derden niet naar tevredenheid presteren; impact van de vluchtigheid van de wereldeconomie, waaronder wereldwijde instabiliteit en de voortdurende conflicten in Europa en het Midden-Oosten; wij kunnen mogelijk geen geschikte Biclonics® of bispecifieke antilichaamkandidaten identificeren onder onze samenwerkingen of onze partners presteren mogelijk niet optimaal onder onze samenwerkingen; onze afhankelijkheid van derden voor de productie van onze productkandidaten, wat onze ontwikkelings- en verhandelingsactiviteiten kan vertragen, verhinderen of hinderen; bescherming van onze bedrijfstechnologie; onze patenten kunnen ongeldig of niet-toepasbaar worden bevonden of worden omzeild door concurrenten en onze patentaanvragen kunnen worden beschouwd als niet in aanmerking komend volgens de patentregels en -wetten; we kunnen eventuele rechtszaken voor schending van het intellectueel eigendom van derden verliezen en onze geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken of -namen kunnen worden betwist, geschonden, omzeild of generiek worden verklaard of als schending van andere merken worden aangemerkt.

Op basis van deze en andere belangrijke factoren beschreven onder de titel 'Risicofactoren' in ons kwartaalverslag op formulier 10-Q voor de periode eindigend op 30 juni 2025, ingediend bij de Securities and Exchange Commission, of SEC, op 5 augustus 2025, en onze andere verslagen ingediend bij de SEC, kunnen de werkelijke resultaten materieel afwijken van de in de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht aangegeven resultaten. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht vertegenwoordigen de schattingen van het management op de datum van dit persbericht. Hoewel wij ervoor kunnen kiezen om deze toekomstgerichte verklaringen op enig moment in de toekomst bij te werken, wijzen wij specifiek iedere verplichting daartoe van de hand, behoudens verplichting door toepasselijke wetten. Deze toekomstgerichte verklaringen mogen niet worden beschouwd als onze standpunten op latere datum dan de datum van dit persbericht.

Multiclonics®, Biclonics® en Triclonics® zijn geregistereerde handelsmerken van Merus N.V.