Mare Nostrum finalise le recentrage de ses activités

avec la cession de sa filiale AT Patrimoine

Mise en œuvre du programme de rachat d’actions

Grenoble, le 13 octobre 2025 – 18h30 – Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce la vente de sa filiale AT Patrimoine, spécialisée dans les solutions d’externalisation pour les administrateurs de biens (formation, prévention des risques, Ressources humaines). Dans la continuité de la cession d’Altros1, cette opération permet au Groupe de finaliser le recentrage de ses activités sur son cœur de métier et de poursuivre son désendettement conformément à son plan de continuation2.

Le paiement de cette cession a été effectué en numéraire ainsi qu’en titres Mare Nostrum détenus par AT Patrimoine (258 544 actions).

Le Conseil d’administration de la Société a décidé, lors de sa réunion du 9 octobre, d’autoriser la cession de la filiale AT PATRIMOINE dont les modalités de règlement du prix cession ont conduit la Société à mettre en œuvre son programme de rachat d’actions, autorisée par l’Assemblée générale du 30 juin 2025 en sa huitième résolution. Le Conseil a décidé d’affecter les titres reçus en paiement d’une partie du prix de cession à l’objectif d’attribution desdites actions dans le cadre de plans d’intéressements des salariés à mettre en place au sein de la Société.

A l’issue de cette opération, le nombre d’actions auto détenues par Mare Nostrum passe ainsi de 330 380 titres (représentant 4,36% du capital) à 588 924 titres (représentant 7,78% du capital3).

Les fonds issus du règlement en numéraire de la cession seront destinés au remboursement de la dette senior contractée lors de l’acquisition d’AT Patrimoine.

« La cession d’AT Patrimoine ainsi que celle d’Altros, validées dans le cadre de notre plan, marquent ainsi une étape importante pour Mare Nostrum. Ces opérations traduisent notre détermination à mettre en œuvre concrètement la nouvelle stratégie du Groupe et nous permettent, dès à présent, de solder 17% de la dette globale du Groupe4, le solde devant s’étaler sur la durée du plan sans autres cessions d’actifs. Ces décisions structurantes nous permettent de recentrer Mare Nostrum sur ses activités à plus forte valeur ajoutée et d’engager une nouvelle dynamique tournée vers l’efficacité opérationnelle. »

Prochain RDV

29 octobre 2025 : Résultats semestriels 2025 et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarques dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

Contacts

MARE NOSTRUM

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu AELIUM

Investisseurs/Presse

Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

marenostrum@aelium.fr





1 Communiqué de presse du 7 octobre 2025

2 Communiqués de presse du 21 juillet et du 5 août 2025

3 Sur 7 574 968 titres composant le capital de Mare Nostrum

4 Dette approuvée dans le cadre du plan de continuation (Holding + filiales)

Pièce jointe