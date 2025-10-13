Una bloguera guatemalteca descubre el encanto de la cultura china cuando la artesanía de las cometas se une a la legendaria heroína en Wuhan

WUHAN, China, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recientemente, se celebraron la Copa Mundial de Cometas Mulán Wuhan 2025 y el Campeonato Nacional de Cometas Deportivas en la pradera de Mulán, en el distrito de Huangpi, en la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Celia Judith del Rosario Esquivel Salguero, una videobloguera guatemalteca, asistió al evento, donde grabó y compartió los momentos más destacados del deslumbrante festival cultural chino.

A través de su experiencia de primera mano, Celia se llevó consigo a los espectadores para explorar el encanto de la artesanía china de cometas, un preciado patrimonio cultural inmaterial y la cultura milenaria de Mulán.

La Copa Mundial de Cometas, que contó con el Government of Huangpi District (gobierno del distrito de Huangpi) entre sus organizadores, atrajo a 50 atletas de élite procedentes de más de 20 países y regiones de todo el mundo. La competición incluyó carreras de secuencias con cometas deportivas, eventos de ballet individual, por parejas o por equipos con cometas de cuatro líneas, concursos de ballet por equipos con cometas de dos líneas y desafíos de movimientos obligatorios. Al mismo tiempo se celebró el Campeonato Nacional de Cometas Deportivas, en el que 120 atletas de 30 equipos nacionales compitieron con intensidad en siete pruebas distintas.

En el lugar del evento, diez equipos nacionales invitados, especializados en cometas blandas de gran tamaño, ofrecieron un espectáculo impresionante. Mostraron cometas colgantes, enormes cometas circulares de dragón y cometas blandas con una gran variedad de diseños creativos. Al caer la noche, un equipo de acróbatas aéreos con cometas luminosas ocupó el centro del escenario e hizo volar cometas únicas equipadas con luces LED integradas, que iluminaron el cielo nocturno sobre la pradera de Mulán con un resplandor intenso.

«El equipo chino es muy creativo: han dado vida a cometas de todos los tamaños y formas. Esas cometas no son solo una muestra de su gran habilidad, sino que también son un símbolo de su amor por su patria», comentó Celia con admiración durante su viaje.

Muchas de las cometas que volaban por el cielo estaban impregnadas de simbolismo cultural chino, con iconos como pandas gigantes, los hermanos Calabash, Ne Zha e incluso astronautas chinos.

Dos cometas en concreto captaron la atención de todo el mundo: una estaba inspirada en la antigua historia de la hermandad de «El juramento de Liu Bei, Guan Yu y Zhang Fei en el Jardín de los Melocotoneros», adornada con 108 máscaras de ópera de Sichuan; y la otra, era una delicada cometa con cabeza de dragón chino y forma de ciempiés, que pesaba apenas 400 gramos y cuya elaboración requirió más de dos meses.

«Competimos junto a equipos europeos y me ha sorprendido verdaderamente la calidad de la fabricación de cometas de China. Para mí es un honor dedicarme a mi pasión por las cometas aquí, en un país con una cultura tan arraigada en este ámbito», indicó Nilza Tessa-Gambassi, miembro del jurado internacional.

«En China, el dragón es un símbolo cultural de buena suerte», aprendió Celia en el taller sobre el patrimonio cultural inmaterial de las cometas. Asesorada por Yang Hongwei, heredero a nivel nacional de la artesanía de cometas de Weifang, Celia logró montar un conjunto de cabezas de dragón para cometas.

Yang le explicó que las cometas expuestas tenían armazones de bambú fijados a superficies de seda, decoradas con motivos pictóricos de Año Nuevo: imágenes de flores, pájaros y criaturas de buenos augurios, junto con escenas simbólicas como «Excedente anual» (un juego de palabras homófono que significa prosperidad) y «Liu Hai se burla del sapo dorado» (un cuento clásico asociado con la buena suerte).

Celia también mostró un gran interés por la historia de Mulán. Con la ayuda de Cai Jingwen, la actriz principal de la gran representación en directo que narra la historia de Mulán, pudo montar a caballo y canalizar el espíritu heroico de Mulán cabalgando hacia la batalla.

Esta representación en directo cuenta de forma realista la historia épica de Mulán, que ocupó el lugar de su padre en el ejército, utilizando antiguos campos de batalla restaurados, armas de asedio, efectos pirotécnicos e impresionantes acrobacias ecuestres.

Escondido en el límite entre la pradera y las dunas de arena se encuentra un complejo hotelero de estilo marroquí. Su diseño incorpora ingeniosamente árboles baobab, cactus y elementos de arenisca, y ofrece una experiencia única a los atletas internacionales que se alojan en él. Celia habló con entusiasmo sobre el evento y extendió una invitación al mundo entero: «Wuhan ha convertido este festival de cometas en una celebración cultural, una que permite al mundo entero ver lo hermosas que son las cometas chinas. Vengan a Wuhan, disfruten del festival de cometas y sientan la magia de la ciudad en primera persona».

Conocida como un lugar pintoresco de categoría mundial con auténtico encanto chino, la pradera de Mulán, situada en el distrito de Huangpi, en Wuhan, ha acogido importantes eventos internacionales como el «National Hot Air Balloon Elite Challenge» y el «International Kite Invitational Tournament» durante nueve años consecutivos. Hoy en día es una plataforma clave para promover la cultura tradicional china y el turismo deportivo en todo el mundo.

Fuente: Government of Huangpi District, Wuhan