Aduro Clean Technologies treibt Demonstrationsanlagenprogramm voran und beginnt mit globalem Standortauswahlprojekt

LONDON, Ontario, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro” oder das „Unternehmen”) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute bekannt, dass es im Rahmen seines Demonstrationsanlagenprogramms einen globalen Standortauswahlprozess gestartet hat, wobei der Schwerpunkt auf Standorten in Kanada, Europa und Mexiko liegt.

In der Pilotanlage „Next Generation Process“ (NGP) validiert Aduro die technischen Grundlagen für die Skalierung, bestätigt die Auswahl der wichtigsten Anlagenkomponenten und generiert die Daten, die zur Optimierung der skalierungsrelevanten Parameter erforderlich sind. Die NGP-Pilotanlage liegt weiterhin im Zeitplan, und die Vorbereitungen für die Demonstrationsanlage bauen direkt auf dieser Grundlage auf. Die Standortauswahl ist ein entscheidender Schritt, da sie die Basis für die behördlichen Genehmigungsanforderungen und die wirtschaftliche Modellierung bildet und den Zugang zu einer zuverlässigen Rohstoffversorgung, Sortier- und Sammelinfrastruktur sowie den für einen effektiven Betrieb erforderlichen Versorgungsleistungen und Arbeitskräften sicherstellt.

In den letzten Monaten hat ein multidisziplinäres Team aus den Bereichen Technik, Betrieb, Finanzen und kommerzielle Entwicklung das Projekt durch einen strukturierten Überprüfungsprozess vorangetrieben. Das Projekt zur Standortauswahl schreitet zügig voran, und das Unternehmen geht davon aus, dass es bis zum Ende des Kalenderjahres eine Auswahlliste mit potenziellen Standorten fertigstellen und kurz darauf eine endgültige Entscheidung treffen wird.

Im Rahmen dieser Arbeit wendet das Team standardisierte Bewertungskriterien an, einschließlich:

Rohstoff- und Logistikausrichtung: Nähe zu zuverlässigen Lieferketten für Kunststoffabfälle und effizienten Transportnetzen für den Wareneingang

Nähe zu zuverlässigen Lieferketten für Kunststoffabfälle und effizienten Transportnetzen für den Wareneingang Abnahme und Marktanbindung: regionale Nachfrage nach recycelten Zwischenprodukten, mit Schwerpunkt auf der Erfüllung der Herstellerverpflichtungen im Rahmen von Programmen zur erweiterten Herstellerverantwortung (EPR)

regionale Nachfrage nach recycelten Zwischenprodukten, mit Schwerpunkt auf der Erfüllung der Herstellerverpflichtungen im Rahmen von Programmen zur erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) Massenbilanz-Reife: Fähigkeit zur Implementierung von Dritt-zertifizierten Chain-of-Custody-Systemen (z. B. ISCC PLUS), damit Abnahmepartner den kreislaufwirtschaftlichen Anteil sicher geltend machen können.

Fähigkeit zur Implementierung von Dritt-zertifizierten Chain-of-Custody-Systemen (z. B. ISCC PLUS), damit Abnahmepartner den kreislaufwirtschaftlichen Anteil sicher geltend machen können. Regulierungs- und Genehmigungsverfahren : regionale Rahmenbedingungen für Umweltgenehmigungen und deren Schnittstellen mit der Gesetzgebung zu Recycling und Kreislaufwirtschaft.

: regionale Rahmenbedingungen für Umweltgenehmigungen und deren Schnittstellen mit der Gesetzgebung zu Recycling und Kreislaufwirtschaft. Anreize und lokale Unterstützung: Verfügbarkeit von Anreizen für die industrielle Entwicklung, kommunales Engagement und Möglichkeiten für Partnerschaften

Verfügbarkeit von Anreizen für die industrielle Entwicklung, kommunales Engagement und Möglichkeiten für Partnerschaften Versorgungseinrichtungen und Infrastruktur: Energie, Wasser, Abwasser und Verkehrsverbindungen, die für den kontinuierlichen Betrieb im Demonstrationsmaßstab erforderlich sind.

Energie, Wasser, Abwasser und Verkehrsverbindungen, die für den kontinuierlichen Betrieb im Demonstrationsmaßstab erforderlich sind. Zukünftige Erweiterung: Standorte, die ein Wachstum von anfänglich 8.000 Tonnen pro Jahr (tpa) auf potenziell 16.000 bis 20.000 tpa bewältigen können, während die Flexibilität für einen zukünftigen kommerziellen Einsatz am ausgewählten Standort erhalten bleibt.



„Die Standortauswahl voranzutreiben, ist ein entscheidender Schritt im Demonstrationsanlagenprogramm“, so Ofer Vicus, Chief Executive Officer. „Der Prozess ermöglicht es Aduro, mit der detaillierten Genehmigungsplanung und der Erstellung wirtschaftlicher Modelle zu beginnen, wobei klare Kriterien wie Zugang zu Rohstoffen, Logistik, Zertifizierungsbereitschaft und regionale Anreize als Leitlinien dienen. Durch unsere disziplinierte und vorausschauende Herangehensweise schaffen wir die Voraussetzungen für eine Anlage, die sich durch eine robuste ökologische und ökonomische Leistungsfähigkeit auszeichnet, während wir gleichzeitig sicherstellen, dass das Programm im Zeitplan bleibt und Optionen für eine zukünftige Erweiterung erhalten bleiben.“

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zur Inbetriebnahme der Pilotanlage, zur Bewertung und Vorauswahl von Standorten für die Demonstrationsanlage, zu Genehmigungen, zu behördlichen Zulassungen, zum Bau, zur Kommerzialisierung und zu den erwarteten Nutzen der Demonstrationsanlage. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Dazu gehören ungünstige Marktbedingungen, Verzögerungen bei der Genehmigung oder beim Bau, die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Abnahmepartnern, Herausforderungen bei der Zertifizierung, Änderungen in der Regierungspolitik und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, und man sollte sich nicht in unangemessener Weise auf sie verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





