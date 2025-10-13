Bombardier révèle que Comlux est le client qui prendra possession de l’avion Global 8000; la livraison est confirmée pour 2026

La commande ferme pour un avion Global 8000 a été annoncée lors du salon NBAA-BACE 2025

Comlux rehaussera ses capacités de nolisement très long-courriers grâce à l’avion phare de Bombardier, offrant des performances inégalées et une expérience raffinée aux passagers

Avec une entrée en service prévue cette année, l’avion Global 8000(1) est le jet d’affaires le plus rapide du monde, caractérisé par la plus longue distance franchissable de sa catégorie et la capacité de maîtriser les pistes courtes





LAS VEGAS, 13 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d’annoncer que Comlux, une entreprise d’aviation d’affaires de premier ordre, prendra livraison en 2026 de l’avion qui redéfinira l’industrie, le Global 8000(1). Réputée pour son expertise dans les opérations long-courriers avec des avions tels que les Global 6000 et Global 6500 de Bombardier, Comlux renforce stratégiquement son offre de services de nolisement grâce à l’avion phare de Bombardier. Avec ses capacités très long-courriers et sa vitesse à l’avant-garde de l’industrie, l’avion Bombardier Global 8000 est le complément idéal de la flotte de Comlux Aviation – offrant des performances, un confort et une efficacité exceptionnels pour les voyages haut de gamme à travers le monde.

« L’avion Bombardier Global 8000 s’intègre parfaitement à notre flotte long-courrier, entre nos avions à large fuselage et nos avions Global 6500 », a affirmé Andrea Zanetto, président et chef de la direction de Comlux Aviation. « Chez Comlux, nous offrons le confort de la propriété et du luxe en vol! Nous avons bâti notre réputation en proposant des solutions de voyage haut de gamme à travers le monde, et cet avion nous permet d’offrir des vols très long-courriers. Comlux améliore continuellement sa flotte afin d’offrir à ses clients une expérience de nolisement inégalée à l’échelle mondiale grâce à une flotte diversifiée. La livraison de l’avion Global 8000 marquera le début d’un nouveau chapitre passionnant, alors que nous continuons d’attirer de nouveaux clients pour gérer l’exploitation des avions Global 7500 et Global 8000. »

« L’avion Bombardier Global 8000 offre le parfait équilibre entre les performances très long-courriers et l’expérience passager raffinée, ce qui convient tout à fait à la clientèle avisée de Comlux », a souligné Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « Alors que notre précieux partenariat continue de se développer, l’avion Global 8000 fera profiter les clients de Comlux dans le monde de ses performances exceptionnelles et de son vol en douceur emblématique. »

L’avion Global 8000(1), le jet d’affaires le plus rapide du monde, représente une nouvelle ère en matière de performances, de confort et d’innovation. Avec sa vitesse inégalée et une distance franchissable de 8 000 milles marins, cet avion est conçu pour répondre aux besoins des voyageurs les plus avisés – offrant une connectivité fluide entre les grandes villes du monde et un luxe exceptionnel à bord.

La livraison prochaine à Comlux marque une étape importante dans l’adoption continue de l’avion Bombardier Global 8000 par les principaux exploitants mondiaux. La technologie de pointe et l’expérience en cabine raffinée qu’offre cet avion en font un choix incontournable pour ceux qui recherchent le meilleur de l’aviation d’affaires.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

À propos de Comlux

Comlux Group est l’un des chefs de file du secteur de l’aviation d’affaires. Depuis plus de 20 ans, l’entreprise conçoit des expériences de luxe pour des clients VIP à la recherche d’une gestion personnelle et professionnelle de leurs besoins en matière d’aviation privée, notamment la vente et l’acquisition d’avions, l’exploitation d’avions et la gestion de vols nolisés. Basée en Suisse et présente dans le monde entier, Comlux fournit des services d’aviation d’affaires de calibre mondial conçus en Suisse.

