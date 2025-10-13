MAXIMA GRUPĖ, UAB planai perleisti verslus Lenkijoje ir Bulgarijoje „S&P Global Ratings“ vertinimu neturi įtakos kredito reitingui

2025 m. spalio 10 d. tarptautinė kredito reitingo agentūra „S&P Global Ratings“ įvertino planuojamus MAXIMA GRUPĖS pokyčius. Po peržiūros MAXIMA GRUPĖS turimas BB+ kredito reitingas su stabilia perspektyva nepasikeitė.
„S&P Global Ratings“ apžvalgoje pažymi, kad planuojamas MAXIMA GRUPĖS veiklos Lenkijoje ir Bulgarijoje atskyrimas sumažins grupės dydį, geografinę diversifikaciją ir augimo perspektyvas. Kartu atskyrimas leis perkelti su šiomis veiklomis susijusius nuomos ir finansinius įsipareigojimus, todėl pagal „S&P Global Ratings“ metodologiją skaičiuojamas finansinis svertas 2025 m. turėtų būti mažesnis nei anksčiau prognozuotas 2,4x.
„S&P Global Ratings“ nuomone, sandoris neturės tiesioginio poveikio MAXIMA GRUPĖS „bb+“ individualiam kreditingumo profiliui ar „BB+“ emitento kredito reitingui. Nepaisant to, „S&P Global Ratings“ dar gali peržiūrėti MAXIMA GRUPĖS reitingą, paaiškėjus daugiau informacijos apie įmonės verslo strategijos ir kapitalo struktūros pokyčius.
Prieš perleisdama atskiriamas bendroves, MAXIMA GRUPĖ nusprendė iš anksto išpirkti 240 mln. eurų vertės obligacijas, kurių terminas sueina 2027 m. liepą.
MAXIMA GRUPĖ, UAB valdo prekybos tinklus „Maxima“ (Baltijos šalyse), „Stokrotka“ (Lenkijoje), „T Market“ (Bulgarijoje) ir elektroninę maisto prekių parduotuvę „Barbora“, veikiančią Baltijos šalyse.
MAXIMA GRUPĖ, UAB priklauso „Vilniaus prekybos“ įmonių grupei. UAB „Vilniaus prekyba“ per kitas dukterines įmones valdo investicijas į mažmeninės prekybos ir vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Švedijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.
