L’avion Bombardier Global 8000, le jet d’affaires le plus rapide du monde, devient encore plus rapide avec une nouvelle vitesse maximale de Mach 0,95

L’avion Bombardier Global 8000 (1) est dans les temps pour son entrée en service en 2025 en tant qu’avion civil le plus rapide depuis le Concorde et il établira une nouvelle norme de référence dans l’industrie avec une vitesse maximale opérationnelle de Mach 0,95

est dans les temps pour son entrée en service en 2025 en tant qu’avion civil le plus rapide depuis le Concorde et il établira une nouvelle norme de référence dans l’industrie avec une vitesse maximale opérationnelle de Mach 0,95 L’avion Bombardier Global 8000 offre une distance franchissable de 8 000 NM qui le place en tête de sa catégorie, des performances sur piste inégalées et le vol le plus en douceur

Le premier avion Global 8000 de série a effectué un vol inaugural sans heurts en mai et la finition intérieure est en cours d’achèvement en parallèle avec les activités finales de certification de type

LAS VEGAS, 13 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que l’avion Global 8000, le jet d’affaires le plus rapide du monde, est devenu encore plus rapide avec une nouvelle vitesse maximale de Mach 0,95(2) – la plus grande vitesse dans l’aviation civile et l’avion d’affaires le plus rapide de l’histoire. L’avion très long-courrier Global 8000 pourra transporter encore plus vite les clients à destination, où ils arriveront encore plus frais et dispos. Cette nouvelle étape dans le cheminement de l’avion Global 8000 vers son entrée en service a été annoncée dans le cadre de l’édition 2025 du salon et congrès annuel de l’Association de l’aviation d’affaires des États-Unis (NBAA-BACE), à Las Vegas.

« Cet exploit de Bombardier témoigne de l’expertise unique de chaque employé qui a travaillé au développement de cet avion d’affaires à l’avant-garde de l’industrie », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « Avec notre avion Bombardier Global 8000, nos clients pourront maintenant arriver à destination plus vite, reposés et prêts à gérer tous les aspects de leurs missions. »

« Le Global 8000 était déjà l’avion d’affaires le plus rapide jamais construit. Avec cette nouvelle capacité en fait de vitesse, cet incroyable jet d’affaires est en voie de redéfinir le marché des avions très long-courriers », a expliqué Stephen McCullough, vice-président principal, Ingénierie et Développement de produits de Bombardier. « Cette réalisation souligne l’apport significatif de nos équipes novatrices de conception, d’essais en vol et de production. Elle illustre leur immense expertise, leur souci constant de l’excellence et leur engagement inlassable à repousser les frontières – l’élan qui sous-tend tout ce que nous faisons chez Bombardier. »

En plus d’être incroyablement rapide, l’avion Bombardier Global 8000 est agile et procure le vol le plus en douceur. Il offre des performances sur piste de premier ordre, comparables à celles d’un avion léger. Le profil unique de son aile, dotée de becs de bord d’attaque, assure à ses clients l’accès à 30 % plus d’aéroports que son plus proche rival.

L’avion Global 8000 placera également la barre très haut sur le plan du confort et de la technologie en cabine. Cet avion d’affaires révolutionnaire proposera quatre véritables zones habitables et une aire de repos réservée à l’équipage. Il offrira également l’espace de cabine le plus généreux de sa catégorie, ainsi que la cabine la plus saine de l’industrie affichant une très basse altitude, conçue pour maximiser le confort et la productivité des passagers durant tous leurs voyages. Le jet d’affaires Global 8000 est le choix évident pour les propriétaires et exploitants avisés en quête de l’avion ultime – le plus rapide dans le ciel.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays.

Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Ressources pour les médias

Formulaire générique de relations médias

Matthew Nicholls

+1-514-243-8214

Matthew.Nicholls@aero.bombardier.com

(1) L’avion Global 8000 est en cours de développement et ses tolérances de conception doivent encore être mises au point et certifiées de façon définitive. Toutes les spécifications et données sont approximatives, peuvent changer sans préavis et sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions. Son entrée en service est prévue pour 2025. Voir la mise en garde sur les énoncés prospectifs à la fin de ce communiqué.

(2) Toutes les spécifications et données sont approximatives, peuvent changer sans préavis et sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions. L’entrée en service de l’avion Global 8000 est prévue pour 2025. Voir la mise en garde sur les énoncés prospectifs à la fin de ce communiqué.

Bombardier, Global, et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62d34de6-4fef-484c-856b-57c5ce354dc5/fr