UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” skelbia 2025 m. rugsėjo mėn. GAV

UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ (AEI) grynoji aktyvų vertė (GAV) 2025 m. rugsėjo mėn. pabaigoje sudarė 94,367,121 EUR, mažėjant nuo 96,476,602 EUR, užfiksuotų 2025 m. birželio mėn. pabaigoje.
Akcijos kaina sumažėjo iki 1.6088 EUR, palyginti su 1.6447 EUR, nustatyta 2025 m. birželio mėn. pabaigoje. Nuo veiklos pradžios skaičiuojama pro forma vidinė grąžos norma (IRR) taip pat sumažėjo – iki 0.84 %, palyginti su 1.50 %, skelbta 2025 m. birželio mėn. pabaigoje.
Saulės energijos projektai
2025 m. rugsėjo mėn., tęsiant turto pardavimo procesą, AEI sėkmingai užbaigė 2.6 MW saulės energijos projekto Lietuvoje UAB „Saulės Energijos Projektai“ pardavimą.
67.8 MW saulės energijos portfelio Lenkijoje – PV Energy Projects sp. z o.o. – statybos artėja prie pabaigos. Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu 49.8 MW bendros galios projektų veikia visu pajėgumu. Per trečiąjį ketvirtį dar du projektai, kurių bendra galia siekia apie 1.9 MW, buvo sėkmingai prijungti prie elektros tinklo. Likusieji projektai yra vystomi pagal planą, o projektų paleidimo darbai numatomi artimiausiais ketvirčiais. Viso 67.8 MW galios portfelio komercinės eksploatacijos pradžia numatoma 2026 m. kovo mėn.
Antrasis, 114 MW bendros galios, saulės energijos portfelis Lenkijoje – PL SUN sp. z o.o. – susideda iš dviejų etapų. Pirmojo etapo, kurio galia yra 66.6 MW, statybos darbai yra beveik baigti. 26.57 MW galios projektai buvo prijungti prie tinklo 2024 m. ketvirtąjį ketvirtį. 20 MW galios projektai buvo prijungti 2025 antrąjį ketvirtį. Likusi šio etapo dalis (20.2 MW) yra užbaigiama numatant, jog projektai bus energizuoti kitą ketvirtį. Antrojo etapo projektų, apimančių likusius 47.4 MW, statybos darbai prasidėjo 2024 m. spalio mėn., o mechaninis užbaigimas pasiektas 2025 m. spalio mėn. Generalinės rangos sutartys buvo įvykdytos. Prijungimo taškai yra paruošti septyniems projektams. Visas 114 MW portfelis planuojamas būti pilnai prijungtas prie tinklo iki 2025 m. pabaigos.
PL SUN sp. z o.o. portfelis šiuo metu refinansuoja savo trumpalaikės skolos įsipareigojimus, siekiant, artimiausiu metu, pritraukti ilgalaikį skolos finansavimą. Tikimasi, kad šis procesas, įskaitant nuosavo kapitalo refinansavimą, bus baigtas 2025 m. ketvirtąjį ketvirtį.
Vėjo jėgainių projektai
SIA Zala Elektriba plėtojamas 112 MW vėjo jėgainių projektas Latvijoje šiuo metu yra statomas, visos statybos darbų ir įrangos tiekimo sutartys yra sudarytos. Ilgalaikis skolos finansavimas bus užtikrintas 2025 m. ketvirtąjį ketvirtį, o viso projekto energizavimas numatomas 2027 m. pirmąjį ketvirtį.
185.5 MW vėjo jėgainių portfelis, priklausantis UAB „Žaliosios investicijos“, kurioje AEI turi 25% akcijų, veikia be didesnių sutrikimų. Nepaisant to, 2025 m. trečiąjį šių metų ketvirtį projekto bendrovė UAB „Žaliosios investicijos“ pradėjo arbitražo procedūrą su projekto pardavėju dėl įsigijimo kainos apskaičiavimo. Ginčas susijęs su kintamuoju pirkimo kainos komponentu ir jo apskaičiavimo metodika. Galutinė įsigijimo kaina dar yra vertinama, tačiau pagal pirminį AEI įvertį, galutinė atsiskaitymo kaina neturėtų turėti reikšmingos įtakos AEI finansinei padėčiai.
Hibridiniai projektai
UAB „Pakruojo vėjas“ (45 MW vėjo) ir UAB „Ekoelektra“ (70 MW saulės ir 100 MW vėjo) projektai artėja prie galutinių statybos darbų ir įrangos užsakymo pirkimų etapų. Šiuo metu vyksta tiek vėjo jėgainių (WTG), tiek pagalbinių įrenginių (BoP) / elektros pagalbinių įrenginių (eBoP) konkursai.
UAB „JTPG“ (70 MW saulės energijos) portfelis Lietuvoje yra aplinkosaugos leidimų išdavimo procedūrų etape, siekiant padidinti projekto pajėgumą papildomais 69 MW vėjo energijos. Per paskutinį ketvirtį, hibridinio projekto saulės energijos komponentas taip pat pasiekė pažangą. Buvo įsigyti papildomi žemės sklypai ir pasirašytos notaro patvirtintos žemės nuomos sutartys, kad būtų galima projektuoti saulės modulius, įrengiant saulės sekimo sistemas. Šiuo metu yra vykdomi kadastriniai matavimai, buvo baigtas saulės jėgainės išplanavimas, projektų pasiūlymai yra baigiamajame rengimo etape, o kabelių servitutai saulės jėgainėms įrengti yra baigti.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Mantas Auruškevičius
Investicinės bendrovės valdytojas
